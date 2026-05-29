México

Cuánto cuestan las monedas de oro y plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Distintos bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un costo diferente por compra y venta de monedas

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El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)
El costo del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Las monedas de oro y plata son una buena opción para quienes buscan realizar una inversión con menor riesgo, para empezar una valiosa colección o simplemente para entregar un obsequio.

Cualquiera que sean las razones para adquirir alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su valor no es estable, cambia día a día, tanto puede subir como bajar.

El precio de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los costos de las piezas este viernes 29 de mayo.

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Oro y plata

El Banco de México (Banxico) publica una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas instituciones bancarias cuentan con un apartado en sus páginas oficiales con el precio en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 85.500 pesos y vende en 98.500 pesos, este viernes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 1.283 pesos y venden en 1.463 pesos, este 29 de mayo.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 84.550 pesos en compra y 106.650 pesos en venta; el Azteca de oro en 33.840 pesos la compra y 42.660 la venta; el Hidalgo de oro en 16.920 pesos en compra y 21.330 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1660 pesos la venta y 1150 pesos la compra, para hoy.

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BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 103.714 pesos y 1587 pesos, respectivamente, este viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)
Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender plata u oro, debes de saber que existen una serie de requisitos para hacerlo, mismos que varían dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)
Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

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