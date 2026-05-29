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Alex Bisogno afirma que equipo de Pati Chapoy teme perder su trabajo si lo apoya: “Están aterrados”

El hermano de Daniel dio su opinión sobre los conductores de ‘Ventaneando’ tras el fallecimiento de su familiar

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Alex Bisogno rompió el silencio sobre su relación con Pati Chapoy, tras rumores de tensiones entre ambos.
Alex Bisogno rompió el silencio sobre su relación con Pati Chapoy, tras rumores de tensiones entre ambos. (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

El conflicto entre Alex Bisogno y el equipo de Ventaneando escaló, luego de que el conductor acusó al grupo liderado por Pati Chapoy en Ventaneando de no apoyarlo por miedo a perder su empleo.

En entrevista con la periodista Berenice Ortiz, Bisogno sostuvo que la tensión se intensificó tras el fallecimiento de su hermano Daniel, lo que, según sus palabras, ha dejado fracturada la relación con el emblemático programa de espectáculos.

¿Qué dijo Alex Bisogno?

Bisogno relató a Berenice Ortiz que los integrantes del equipo de Chapoy se mantienen en silencio o respaldan a su jefa en público ante cualquier polémica relacionada con él.

Acusan a Alex Bisogno de vaciar la casa de Daniel tras su muerte
Acusan a Alex Bisogno de vaciar la casa de Daniel tras su muerte. (Instagram)

“Ellos están aterrados porque saben perfectamente quiénes somos nosotros, porque convivimos veintinueve años, pero no tienen permiso de opinar realmente lo que piensan (...) tienen que opinar a favor de su jefa porque si no les puede costar el trabajo”, afirmó.

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Respecto al ambiente en Ventaneando, Bisogno insistió en que existe una línea estricta sobre lo que se puede opinar en torno a su caso:

“Sobre mi tema, sí. Sobre lo demás, no sé. Pero sobre mi tema, claramente, obsérvenlo ustedes. O sea, cada vez que habla la señora en contra mía, los demás se callan... porque de no hacerlo les puede costar el trabajo”.

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A pesar del distanciamiento público, afirmó que ha recibido mensajes de apoyo de integrantes de la producción, el elenco y técnicos del programa.

Alex Bisogno y Pati Chapoy viven momentos de tensión (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)
Alex Bisogno y Pati Chapoy viven momentos de tensión (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

El conductor detalló que, tras recibir acusaciones de robo, su reputación se vio gravemente afectada. Explicó que una sola acusación bastó para que lo etiquetaran como “el hermano ratero” en el medio, y desde entonces ha tenido que defenderse públicamente.

“Yo lo único que hago es defenderme, porque si no me defiendo yo, ¿quién me va a defender?”, expresó.

Los intentos de acercarse a Pati Chapoy

Bisogno aseguró que intentó dialogar con Pati Chapoy desde el inicio del conflicto:

“Desde el día que me calumnió incluso... yo tomé mi teléfono, le mandé un mensaje muy bonito, diciéndole cuánto la queríamos en la familia... y le pedí una oportunidad para explicarle mi versión”.

Sin embargo, la conductora habría rechazado el acercamiento y lo bloqueó.

“Si ella tomara la decisión, yo siempre estaré para la señora Chapoy, pero nunca se lo va a permitir su ego y su dignidad”, sostuvo.

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