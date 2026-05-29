“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

EEUU vinculó directamente a El Rey Mago como informante del Cártel Jalisco Nueva Generación. (CJNG)((Foto: FB/Severo Flores Mendoza)

Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago, solicitó recientemente una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca.

Ante esto, un juez le ha exigido que aclare su demanda de protección, ya que en su escrito inicial hay evidentes contradicciones.

Y es que, mientras en un capítulo de la demanda reclama una ilegal orden de aprehensión o privación de la libertad, en sus antecedentes confiesa haber huido de su domicilio tras enterarse por fuentes informales de que existía un mandamiento judicial en su contra por delincuencia organizada, así como una orden con fines de extradición a Estados Unidos.

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Esa falta de certeza sobre lo que pretende reclamar ha obligado al órgano de control constitucional a prevenirlo para precisar la litis, en un momento en el que su nombre ha cobrado relevancia de nuevo en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) como una pieza clave en la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de Jalisco.

¿De qué se acusa al Rey Mago?

El 2 de junio de 2022 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dio un golpe mediático y financiero al colocar a Flores Mendoza en su lista negra de cabecillas del narcotráfico.

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Flores Mendoza era un facilitador indispensable para que el CJNG mantuviera su expansión territorial, según Estados Unidos.

En ese momento, no era un prófugo, sino el Comisario de Seguridad Pública de Ameca y coordinador de jefes policiales en la Región Valles, una zona estratégica que comprende 14 municipios de Jalisco.

La designación de Estados Unidos lo vinculó directamente como informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusándolo de recibir sobornos a cambio de filtrar información privilegiada sobre operativos policiales a la organización criminal.

En el mismo listado aparecieron figuras de alto perfil criminal, como Julio César Montero Pinzón, apodado El Tarjetas, operador en Puerto Vallarta y sicario ligado al atentado contra Omar García Harfuch en 2020. También aparecieron familiares de Saúl Alejandro Rincón Godoy, El Chopa, el abatido jefe de plaza que servía de enlace directo con la cúpula del cártel.

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De acuerdo con autoridades estadounidenses, El Rey Mago era un facilitador indispensable para que el CJNG mantuviera su expansión territorial y su capacidad de traficar fentanilo y otras drogas letales hacia el norte.

Tras el señalamiento de Estados Unidos, el alcalde de Ameca, Juan Valentín Serrano Jiménez, lo separó del cargo para facilitar las investigaciones. Sin embargo, Enrique Alfaro Ramírez, entonces gobernador de Jalisco, declaró inicialmente que el comisario no contaba con denuncias vigentes en el país, aunque admitió que sobre él pesaba el antecedente de una orden de aprehensión previa en 2015.

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Las investigaciones federales señalan que Flores Mendoza actuaba como el enlace de comunicación y operación entre el ayuntamiento y el CJNG, facilitando delitos como secuestro, extorsiones y el cobro de cuotas a empresarios del sector tequilero.