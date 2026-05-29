Slayer regresa a México para celebrar el 40 aniversario de su disco Reign in Blood: sede, fecha y preventa

La capital mexicana vibrará con el estridente doble bombo de la banda. (Photo by Jim Bennett/Getty Images)

El eco distorsionado de las guitarras veloces y el compás implacable de la batería vuelven a encender las alarmas entre la comunidad metalera. Este viernes, se dio a conocer que la banda estadounidense, Slayer, vuelve a México para festejar un aniversario más de su disco: Reign in Blood.

Considerada una de las instituciones más radicales y respetadas en la historia de la música extrema, el cuarteto que definió los límites de la velocidad y la agresión sonora se prepara para desatar un cataclismo sonoro que promete convocar a miles de fieles seguidores de las vertientes más pesadas del rock. Su legado, intacto a pesar del paso de las décadas, se mantiene como un pilar inamovible de la cultura alternativa global.

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Sus fanáticos llevaban años esperando esta visita. (Photo by Jim Bennett/Getty Images)

¿Cuándo y dónde ver a Sleyer?

Tras una larga expectativa generada por misteriosos anuncios en sus plataformas oficiales, se ha confirmado formalmente que la mítica agrupación aterrizará en territorio nacional para ofrecer una de las presentaciones más esperadas del año.

La cita quedó fijada para este 21 de octubre en las inmediaciones del emblemático Palacio de los Deportes, recinto que se transformará en el epicentro de un torbellino de distorsión y moshpits.

El principal motivo de esta poderosa convocatoria es la celebración del aniversario de Reign in Blood, producción discográfica lanzada originalmente en 1986 y catalogada de forma unánime como una de las obras cumbres en la historia del thrash metal. Para redondear una velada que se perfila memorable, la noche contará con el arsenal de la banda texana Power Trip como invitados especiales, encargados de encender los ánimos del público desde el primer minuto.

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Para quienes buscan asegurar su lugar en esta histórica jornada de destrucción sonora, los organizadores han anunciado que la Venta General de boletos dará inicio de manera oficial el próximo jueves 4 de junio a través del sistema Ticketmaster y taquillas del inmueble.

Este 2026 ha sido uno de los mejores años para el regreso de bandas legendarias del metal y rock internacional. (Ocesa)

La anatomía de una obra maestra: Reign in Blood

La trascendencia de este show radica en la oportunidad de escuchar en directo las piezas que dieron forma a un disco revolucionario, caracterizado por su brevedad, su nula compasión y una velocidad técnica inaudita para su época. Con una duración total cercana a los 29 minutos, la placa no da tregua al oyente.

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El orden oficial de las canciones que componen este legendario álbum y que resonarán con fuerza en el domo de cobre incluye:

Angel of Death

Piece by Piece

Necrophobic

Altar of Sacrifice

Jesus Saves

Criminally Insane

Behind the Crooked Cross

Reaping Death

Postmortem

Raining Blood

La mítica banda californiana celebra el 40 aniversario de su producción más emblemática. (IG Slayer)

La última vez que Slayer pisó suelo mexicano

Para comprender el impacto de este anuncio, es necesario mirar hacia el pasado. Los fanáticos de la vieja escuela recuerdan con claridad la última ocasión en que la banda comandada por Tom Araya y Kerry King derramó su furia en el país.

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Ocurrió en octubre de 2018, cuando la agrupación encabezó el cartel del accidentado festival Force Fest, llevado a cabo en el Club de Golf Teotihuacán. Aquella caótica jornada quedó marcada por las inclemencias del clima y el lodo, pero también por la brutal descarga de energía de la banda.

Casi un año después de aquel show, Slayer anunciaría su retiro definitivo de los escenarios mundiales en 2019, haciendo que este regreso a la Ciudad de México adquiera dimensiones de auténtico mito viviente.