Perrito Pibble se convierte en paleta y usuarios corren por ella a comprarla en la CDMX: esto es lo que cuesta

El puesto Ternu Food ha llamado la atención por vender postres basados en personajes virales.

Las tendencias nacidas en redes sociales continúan llegando al mundo de la comida y ahora uno de los personajes más populares de internet ya tiene su propia versión en forma de postre en la Ciudad de México.

Se trata de unas llamativas paletas de hielo inspiradas en el famoso perrito viral “Pibble”, producto que en los últimos días comenzó a circular masivamente en plataformas como TikTok y Facebook debido a su peculiar diseño y presentación.

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Lo que parecía un simple meme terminó revelando un inesperado origen musical relacionado con Wings y un clásico de 1975.

Las imágenes rápidamente despertaron la curiosidad de cientos de usuarios, especialmente entre quienes disfrutan probar alimentos relacionados con personajes o fenómenos virales de internet.

El auge de estas paletas ocurre además en plena temporada de calor, época donde los helados y postres fríos suelen convertirse en una de las opciones favoritas para muchas personas en la capital del país.

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A raíz de los videos compartidos en redes sociales, numerosos usuarios comenzaron a preguntar dónde podían conseguir las famosas paletas del “Pibble”, personaje que recientemente ganó popularidad en internet gracias a memes y publicaciones virales.

Un Bulldog Francés durante un baño se transformó en uno de los contenidos más vistos y compartidos del año.

Los productos pueden encontrarse actualmente en Ternu Food, un puesto de postres temáticos ubicado en la colonia Roma Sur, justo afuera de la estación Centro Médico del Metro.

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Además de las paletas inspiradas en el perrito viral, el negocio también ofrece distintos alimentos basados en tendencias populares de redes sociales y cultura pop.

El negocio ubicado cerca del Metro Centro Médico se ha convertido en parada obligatoria para amantes de los postres virales.

Entre los productos que más llaman la atención se encuentran helados con forma de Labubu, capibaras, personajes de Pokémon y balones de futbol, así como tamales temáticos conocidos entre los clientes como “ternuritamales” y “labubutamales”.

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De acuerdo con la información difundida por usuarios en plataformas digitales, el puesto abre únicamente los fines de semana a partir de las 2 de la tarde, motivo por el que muchas personas suelen llegar con anticipación para alcanzar algunos de los diseños más solicitados.

Otro detalle que ha generado conversación en redes sociales es el costo de los productos, ya que los precios varían dependiendo del tamaño y diseño elegido por cada cliente.

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Las paletas pueden conseguirse desde 15 hasta 75 pesos, rango que ha permitido que muchos curiosos se acerquen para probar alguno de los postres virales que actualmente dominan internet.

Gracias a la combinación entre comida, humor y tendencias digitales, el negocio se ha convertido en uno de los puntos más comentados por usuarios de redes sociales en la Ciudad de México.

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