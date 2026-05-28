Sinaloa y el papel de ciudadanos chinos en el nacimiento del narcotráfico

La migración china impactó la vida social y criminal de Sinaloa, según especialistas.

El narcotráfico en México se ha consolidado de manera sólida en el último siglo. Esto, gracias a ciertos factores que han hecho que el negocio de la venta de drogas tenga jugosas ganancias.

Sin embargo, poco se sabe sobre el origen del narcotráfico en el país, y la relación que tienen ciudadanos de origen chino con el auge de esta actividad ilegal.

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Jesús Lemus, periodista y escritor especializado en temas de narcotráfico, explicó en un capítulo del poscast Narco Mundo, junto a José Luis Montenegro, que hay versiones que apuntan a que el narcotráfico en el país tienen su origen a la llegada de ciudadanos chinos a Sinaloa.

Lemus explica que en Sinaloa hubo una migración de chinos al principio del siglo XX muy importante. “Desde China se embarcaban, y se iban y caían en San Franscisco, en la costa oeste de Estados Unidos, entonces llegaban los barcos a San Francisco, pero hubo una ocasión en que por lo menos 3 barcos desviaron su rumbo, y en lugar de caer en la costa de San Francisco, cayeron en la costa de Mazatlán, por eso llegaron y desembarcaron ahí chinos, y muchos chinos pensaron que habían llegado a San Francisco, California, Estados Unidos, y muchos siguieron el camino, se asentaron, sabiendo después a los días, de que estaban realmente en México, que no estaban en Estados Unidos, y muchos optaron por quedarse a vivir ahí en Sinaloa”.

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Es por ello que, señaló, hay una gran presencia de chinos en ahí. “Son los chinos los que traen el verdadero negocio de la droga”, asegura.

Pedro Avilés fue el primer gran narcotraficante mexicano.

El periodista explicó que muchos desendientes, como Juan Lung Tain fue uno de los primeros que trabajaron junto a Carlos Moy, con Pedro Avilés, considerado el primer gran narcotraficante mexicano.

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“Hay otros, la banda de los chinos, que estaba, por ejemplo, formada por Rafael Lin Molina, Carlos Moi, Manuel Chong, Manuel Zin y Sam Lee, todos ellos, la banda de Sam Lee, es la que tenía negocios justamente con Pedro Avilés, y Pedro Avilés comienza a tener un floreciente negocio a grado tal que fíjate nomás la desgracia, iba tan bien Pedro Avilés en los negocios, que llamó la atención del gobierno”.

Recordó que a Avilés lo mataron en 1978 por una traición del que era titular de la Dirección Federal de Seguridad, Javier García Panyagua, padre de Omar García Harfuch, quien, aseguró Lemus, “traicionó a Pedro Avilés”.

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Por su parte, Montenegro explica que Lai Chang Wong, un inmigrante chino que nació en 1869 en Hong Kong y que llegó a México en 1911, en plena época revolucionaria, es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en México, principalmente en Sinaloa, y particularmente en Badiraguato, conocido como la cuna del narcotráfico en el país, pues de ahí son originarios algunos de los más destacados narcotraficantes del país, como Joaquín El Chapo Guzmán.

“Este hombre, Chang Wong, llega a Estados Unidos, viaja a México, se enrola como médico con los revolucionarios del noroeste, estuvo 10 años en el Ejérecito y un balazo lo obliga a dejar la lucha y comienza a practicar esta medicina naturista en El Dorado, esta zona que hoy día está asediada por los cárteles de Los Mayos y Los Chapos, y ahí un sacerdote lo convierte al cristianismo y lo bautiza como José Amarillas”.

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Señaló que él cultivaba col, rábanos, lechuga, pero al mismo tiempo, “se inmiscuiría, o adquiriría estos poderes narcóticos y curativos a través de los opiaceos y es ahí cuando empieza esta andanada y esta oleada sobre el uso de las drogas en la cotidianeidad en México”.