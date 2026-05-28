Maroon 5 anuncia conciertos en CDMX y Monterrey: lugar, preventa y todo lo que tienes que saber

Ocesa anunció el regreso de Maroon 5 a México con dos conciertos confirmados para Ciudad de México y Monterrey este otoño.

La emoción entre los fans de Maroon 5 explotó luego de que Ocesa confirmara el regreso de la agrupación a México con dos conciertos programados para este otoño. El anuncio fue acompañado por un mensaje que rápidamente se viralizó: “Después de años de espera... Maroon 5 llega a México este otoño”.

La banda se presentará el próximo 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú de la Ciudad de México y el 3 de octubre en el Estadio Borregos de Monterrey. La noticia desató reacciones inmediatas entre seguidores que llevaban años esperando nuevas fechas del grupo encabezado por Adam Levine.

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Además del anuncio oficial, también se confirmó que la preventa Banamex comenzará el 2 de junio a partir de las 14:00 horas, mientras que la venta general estará disponible desde el 3 de junio. Los integrantes del club oficial “Maroon 5 SIN Club” tendrán acceso anticipado mediante códigos especiales.

El regreso de Maroon 5 desató euforia entre sus seguidores mexicanos

La preventa Banamex para los conciertos de Maroon 5 inicia el 2 de junio, mientras la venta general comienza el 3 de junio. - (Instagram)

Las redes sociales se llenaron de comentarios apenas apareció el cartel oficial del concierto.

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La expectativa también creció debido al largo tiempo que la banda llevaba sin anunciar conciertos en México. El regreso de Maroon 5 fue interpretado por muchos seguidores como uno de los eventos musicales más importantes del año dentro de la escena pop internacional.

La publicación rápidamente acumuló cientos de reacciones y comentarios de fans interesados en conseguir boletos durante la preventa.

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Adam Levine y la banda que conquistó el pop internacional

Adam Levine y su banda prometen uno de los eventos musicales pop más esperados del año para la escena internacional en México.

Maroon 5 nació oficialmente en 1999 en Los Ángeles, California, aunque varios de sus integrantes ya trabajaban juntos desde años antes bajo el nombre de Kara’s Flowers. Con la llegada del guitarrista James Valentine, el grupo adoptó el nombre que más tarde alcanzaría fama internacional.

El éxito mundial llegó con el álbum “Songs About Jane”, lanzado en 2002, producción que incluyó algunos de los temas más exitosos de la banda. Desde entonces, Maroon 5 ha vendido más de 75 millones de discos y ha logrado mantenerse vigente gracias a su evolución musical entre el pop, el rock y el funk.

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A lo largo de su carrera, la agrupación ha ganado nueve premios Grammy y se ha consolidado como una de las bandas más populares de las últimas décadas. Ahora, con su regreso confirmado a México, miles de seguidores ya cuentan los días para volver a escuchar a Adam Levine en vivo.