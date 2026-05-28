México

Infusión de diente de león: la planta que limpia el hígado y que crece en cualquier jardín

Una planta silvestre despierta el interés de expertos por su uso tradicional en el cuidado del hígado

Guardar
Google icon
Primer plano de una taza de infusión humeante de diente de león con flores, junto a una tetera, más flores frescas y raíces secas sobre una mesa de madera.
La infusión de diente de león destaca por su uso tradicional en el apoyo de la función hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de diente de león se perfila como una opción natural cada vez más observada por el interés científico y por el respaldo de organismos como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Cleveland Clinic, que destacan su uso tradicional en el apoyo de la función hepática.

Esta planta, conocida científicamente como Taraxacum officinale, suele encontrarse en jardines, praderas y hasta en zonas urbanas, y ha acompañado tratamientos caseros y populares desde hace siglos.

PUBLICIDAD

¿Por qué el diente de león es valorado para la salud del hígado?

El diente de león contiene una combinación de compuestos bioactivos —flavonoides, ácidos fenólicos, inulina y vitaminas— que, según la EMA y otros reportes clínicos, estimulan la secreción de bilis y favorecen la digestión de grasas.

Estas características lo han posicionado como un aliado potencial en la depuración y el alivio de la sobrecarga hepática.

PUBLICIDAD

En estudios preclínicos, se ha observado que los extractos de diente de león ayudan a proteger el hígado frente a daños inducidos por toxinas como el alcohol y ciertos medicamentos, gracias a su capacidad antioxidante y antiinflamatoria.

El compuesto taraxasterol ha sido identificado como un regulador de rutas celulares que previenen el daño hepático, aunque los expertos de la National Library of Medicine y la Cleveland Clinic subrayan que aún faltan ensayos clínicos robustos para avalar su eficacia en humanos.

El consumo regular de infusión de diente de león se asocia con la estimulación de la función hepática, la facilitación de la eliminación de toxinas y la mejora del metabolismo de lípidos.

Esto lo convierte en un complemento interesante para personas con digestiones pesadas, tendencia a la retención de líquidos o con factores de riesgo de hígado graso no alcohólico, siempre bajo supervisión médica.

Primer plano de dientes de león amarillos y uno en fase de semilla con algunas volando, en un campo de hierba con rocío, al amanecer.
Dientes de león en sus fases de floración y semilla se muestran en un campo verde, cubierto de rocío matutino y bañado por la cálida luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación paso a paso de la infusión de diente de león

La forma más sencilla y extendida de consumir el diente de león es en infusión, utilizando raíces, hojas o una mezcla de ambas partes.

La Agencia Europea del Medicamento recomienda preparar la infusión con agua caliente y tomar una taza por la mañana y otra por la noche, aunque la dosis puede variar según la fórmula o el fabricante.

Pasos para preparar la infusión:

  1. Lavar y seleccionar la planta: Elija hojas y/o raíces de diente de león frescas o secas. Lávelas cuidadosamente para eliminar restos de tierra o impurezas.
  2. Dosificación recomendada: Use aproximadamente una cucharadita (unos 4 gramos) de raíces y hojas secas por cada taza de agua (200 ml).
  3. Hervir el agua: Ponga a calentar el agua hasta que alcance el punto de ebullición.
  4. Infusión de raíces: Si usa raíces, agréguelas al agua hirviendo y mantenga la cocción a fuego lento durante unos 10 minutos para extraer bien sus principios activos.
  5. Infusión de hojas: Si emplea hojas, añádalas al agua caliente después de hervir, retire del fuego y deje reposar tapado durante cinco a diez minutos.
  6. Colar y servir: Cuele la infusión para separar los restos vegetales y sirva caliente.
  7. Frecuencia sugerida: Se recomienda beber una taza por la mañana y otra por la noche, salvo que su médico indique otra pauta.

Este método puede adaptarse usando solo raíces, solo hojas, o una mezcla de ambas, según la preferencia y la disponibilidad.

Recuerde que, aunque es una planta segura en la mayoría de los casos, es fundamental consultar a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento natural, especialmente si está tomando otros medicamentos o padece enfermedades crónicas.

Infografía detallada sobre cómo preparar infusión de diente de león, mostrando pasos para seleccionar, lavar, dosificar y cocinar raíces o infundir hojas, hasta servirla.
Descubre cómo preparar fácilmente una infusión de diente de león utilizando raíces, hojas o una mezcla, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento para sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios concretos para el hígado y precauciones

La evidencia científica preliminar indica que la infusión de diente de león puede ayudar a reducir la acumulación de lípidos en el hígado, potenciar la secreción de bilis y actuar como antioxidante, disminuyendo el estrés oxidativo sobre las células hepáticas.

El efecto diurético suave también favorece la eliminación de toxinas y puede aliviar la carga hepática, según la EMA y la Cleveland Clinic.

En estudios realizados en animales y algunos ensayos en humanos, se ha observado una mejoría en marcadores hepáticos y menor retención de líquidos, lo que refuerza su uso tradicional como coadyuvante en la salud hepática.

No obstante, los especialistas advierten que no debe sustituir tratamientos médicos convencionales ni recomendarse en casos de obstrucción biliar, embarazo, lactancia o enfermedades hepáticas graves sin la orientación de un profesional.

El consumo excesivo puede provocar molestias gástricas, diarrea o reacciones alérgicas, especialmente en personas sensibles a las plantas de la familia Asteraceae.

También puede interactuar con diuréticos, anticoagulantes y medicamentos para la diabetes, por lo que se recomienda informar siempre al médico antes de iniciar su uso.

Caricatura de un hígado sonriente sentado en una silla, brindando con una taza, rodeado de seis tazas de infusión y plantas con caras amigables.
Una caricatura de un hígado sonriente celebra su bienestar brindando con una taza de infusión, rodeado de otras cinco tazas y sus aliados botánicos como diente de león, cardo mariano, boldo, menta, té verde y alcachofa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

La infusión de diente de león ha ganado interés por su perfil nutricional y sus propiedades antioxidantes, pero sigue siendo considerada un complemento y no un reemplazo de el tratamiento médico.

Las autoridades sanitarias insisten en que, pese a sus efectos beneficiosos documentados en modelos experimentales, la evidencia en humanos es limitada y se requieren más estudios para definir dosis, duración y seguridad a largo plazo.

En definitiva, el diente de león, que crece en jardines y espacios comunes, ofrece una alternativa natural para quienes buscan apoyar la función hepática a través de infusiones.

Su uso responsable y supervisado podría aportar beneficios en la digestión y depuración hepática, siempre como parte de un abordaje integral de la salud y bajo criterio profesional.

Temas Relacionados

Diente De LeonHigadoInfusionesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Visa americana 2026: las fechas disponibles para tramitarla en México y cuánto tiempo hay que esperar según la ciudad

El consulado menos saturado ofrece tiempos récord en citas para viajeros mexicanos

Visa americana 2026: las fechas disponibles para tramitarla en México y cuánto tiempo hay que esperar según la ciudad

Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

La preparación puede ser sencilla con los ingredientes correctos

Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

Se inaugura la exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar”, un homenaje al legado de los mundiales y al papel del futbol en la capital rumbo a la Copa del Mundo 2026

IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Entre las personas capturadas esta el supuesto líder de la estructura

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Después del subcampeonato en la Liga Mx, el club universitario llega a la pantalla grande con “Pumas desde la cuna”

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

DEPORTES

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito