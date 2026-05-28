Infusión de diente de león: la planta que limpia el hígado y que crece en cualquier jardín

La infusión de diente de león destaca por su uso tradicional en el apoyo de la función hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de diente de león se perfila como una opción natural cada vez más observada por el interés científico y por el respaldo de organismos como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Cleveland Clinic, que destacan su uso tradicional en el apoyo de la función hepática.

Esta planta, conocida científicamente como Taraxacum officinale, suele encontrarse en jardines, praderas y hasta en zonas urbanas, y ha acompañado tratamientos caseros y populares desde hace siglos.

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¿Por qué el diente de león es valorado para la salud del hígado?

El diente de león contiene una combinación de compuestos bioactivos —flavonoides, ácidos fenólicos, inulina y vitaminas— que, según la EMA y otros reportes clínicos, estimulan la secreción de bilis y favorecen la digestión de grasas.

Estas características lo han posicionado como un aliado potencial en la depuración y el alivio de la sobrecarga hepática.

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En estudios preclínicos, se ha observado que los extractos de diente de león ayudan a proteger el hígado frente a daños inducidos por toxinas como el alcohol y ciertos medicamentos, gracias a su capacidad antioxidante y antiinflamatoria.

El compuesto taraxasterol ha sido identificado como un regulador de rutas celulares que previenen el daño hepático, aunque los expertos de la National Library of Medicine y la Cleveland Clinic subrayan que aún faltan ensayos clínicos robustos para avalar su eficacia en humanos.

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El consumo regular de infusión de diente de león se asocia con la estimulación de la función hepática, la facilitación de la eliminación de toxinas y la mejora del metabolismo de lípidos.

Esto lo convierte en un complemento interesante para personas con digestiones pesadas, tendencia a la retención de líquidos o con factores de riesgo de hígado graso no alcohólico, siempre bajo supervisión médica.

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Dientes de león en sus fases de floración y semilla se muestran en un campo verde, cubierto de rocío matutino y bañado por la cálida luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación paso a paso de la infusión de diente de león

La forma más sencilla y extendida de consumir el diente de león es en infusión, utilizando raíces, hojas o una mezcla de ambas partes.

La Agencia Europea del Medicamento recomienda preparar la infusión con agua caliente y tomar una taza por la mañana y otra por la noche, aunque la dosis puede variar según la fórmula o el fabricante.

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Pasos para preparar la infusión:

Lavar y seleccionar la planta: Elija hojas y/o raíces de diente de león frescas o secas. Lávelas cuidadosamente para eliminar restos de tierra o impurezas. Dosificación recomendada: Use aproximadamente una cucharadita (unos 4 gramos) de raíces y hojas secas por cada taza de agua (200 ml). Hervir el agua: Ponga a calentar el agua hasta que alcance el punto de ebullición. Infusión de raíces: Si usa raíces, agréguelas al agua hirviendo y mantenga la cocción a fuego lento durante unos 10 minutos para extraer bien sus principios activos. Infusión de hojas: Si emplea hojas, añádalas al agua caliente después de hervir, retire del fuego y deje reposar tapado durante cinco a diez minutos. Colar y servir: Cuele la infusión para separar los restos vegetales y sirva caliente. Frecuencia sugerida: Se recomienda beber una taza por la mañana y otra por la noche, salvo que su médico indique otra pauta.

Este método puede adaptarse usando solo raíces, solo hojas, o una mezcla de ambas, según la preferencia y la disponibilidad.

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Recuerde que, aunque es una planta segura en la mayoría de los casos, es fundamental consultar a un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento natural, especialmente si está tomando otros medicamentos o padece enfermedades crónicas.

Descubre cómo preparar fácilmente una infusión de diente de león utilizando raíces, hojas o una mezcla, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento para sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios concretos para el hígado y precauciones

La evidencia científica preliminar indica que la infusión de diente de león puede ayudar a reducir la acumulación de lípidos en el hígado, potenciar la secreción de bilis y actuar como antioxidante, disminuyendo el estrés oxidativo sobre las células hepáticas.

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El efecto diurético suave también favorece la eliminación de toxinas y puede aliviar la carga hepática, según la EMA y la Cleveland Clinic.

En estudios realizados en animales y algunos ensayos en humanos, se ha observado una mejoría en marcadores hepáticos y menor retención de líquidos, lo que refuerza su uso tradicional como coadyuvante en la salud hepática.

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No obstante, los especialistas advierten que no debe sustituir tratamientos médicos convencionales ni recomendarse en casos de obstrucción biliar, embarazo, lactancia o enfermedades hepáticas graves sin la orientación de un profesional.

El consumo excesivo puede provocar molestias gástricas, diarrea o reacciones alérgicas, especialmente en personas sensibles a las plantas de la familia Asteraceae.

También puede interactuar con diuréticos, anticoagulantes y medicamentos para la diabetes, por lo que se recomienda informar siempre al médico antes de iniciar su uso.

Una caricatura de un hígado sonriente celebra su bienestar brindando con una taza de infusión, rodeado de otras cinco tazas y sus aliados botánicos como diente de león, cardo mariano, boldo, menta, té verde y alcachofa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

La infusión de diente de león ha ganado interés por su perfil nutricional y sus propiedades antioxidantes, pero sigue siendo considerada un complemento y no un reemplazo de el tratamiento médico.

Las autoridades sanitarias insisten en que, pese a sus efectos beneficiosos documentados en modelos experimentales, la evidencia en humanos es limitada y se requieren más estudios para definir dosis, duración y seguridad a largo plazo.

En definitiva, el diente de león, que crece en jardines y espacios comunes, ofrece una alternativa natural para quienes buscan apoyar la función hepática a través de infusiones.

Su uso responsable y supervisado podría aportar beneficios en la digestión y depuración hepática, siempre como parte de un abordaje integral de la salud y bajo criterio profesional.