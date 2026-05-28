Visa americana 2026: las fechas disponibles para tramitarla en México y cuánto tiempo hay que esperar según la ciudad

Con diferencias de hasta 10 meses entre ciudades las citas pueden variar de acuerdo a la demanda, de acuerdo con la actualización oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos publicada el 18 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tiempos de espera para tramitar la visa americana en México en 2026 varían drásticamente según la sede consular, con diferencias de hasta 10 meses entre ciudades, de acuerdo con la actualización oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos publicada el 18 de mayo de 2026.

México alberga una embajada y nueve consulados donde se procesa la visa de turismo y negocios (B1/B2): Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana.

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Quien inicie el trámite hoy no obtendrá cita en la misma semana en ninguna de ellas, pero la brecha entre la sede más ágil y la más saturada es enorme.

Cuánto hay que esperar según la ciudad

Numerosas personas esperan en fila para presentar sus solicitudes de VISA ante el personal de un centro de tramitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tiempos de espera para la visa B1/B2 con entrevista requerida, según el Departamento de Estado (actualización del 18 de mayo de 2026):

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Nogales: 2.5 meses de espera promedio

Tijuana: 4 meses

Hermosillo: 4.5 meses / próxima cita en 5.5 meses

Monterrey: 4.5 meses

Nuevo Laredo: 4.5 meses

Mérida: 5.5 meses

Ciudad Juárez: promedio 6 meses / próxima cita en 10.5 meses

Ciudad de México: promedio 7 meses / próxima cita en 3.5 meses

Guadalajara: promedio 7.5 meses / próxima cita en 6.5 meses

Matamoros: 9.5 meses

Fechas de primera cita disponible registradas en el portal oficial en mayo de 2026:

Nogales y Guadalajara: desde el 10 de mayo de 2026

Ciudad de México: desde el 1 de junio de 2026

Tijuana: desde el 17 de junio de 2026

Nuevo Laredo: desde el 11 de agosto de 2026

Mérida: desde el 25 de agosto de 2026

Matamoros: desde el 3 de septiembre de 2026

Hermosillo y Monterrey: desde octubre de 2026

Ciudad Juárez: hasta el 5 de marzo de 2027

Renovación sin entrevista: el camino más rápido

En ese caso, el tiempo de espera para la cita de biométricos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) es de un día en todas las sedes del país. Una vez entregada la documentación, el procesamiento toma entre ocho y 10 semanas, según informó la Embajada de Estados Unidos en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes ya cuentan con una visa vencida, el panorama es considerablemente más favorable. Los titulares de una visa B1/B2 con validez completa, vencida hace menos de 12 meses y emitida cuando el solicitante tenía al menos 18 años, pueden calificar para la exención de entrevista consular.

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En ese caso, el tiempo de espera para la cita de biométricos en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) es de un día en todas las sedes del país.

Una vez entregada la documentación, el procesamiento toma entre ocho y 10 semanas, según informó la Embajada de Estados Unidos en México.

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Costos y procedimiento paso a paso

La tarifa consular MRV para la visa B1/B2 es de USD 185, no reembolsable independientemente del resultado. El trámite comienza con el llenado del formulario DS-160 en el portal ceac.state.gov, donde el solicitante registra datos personales, laborales y de viaje.

Tras enviar el formulario, se realiza el pago y se crea un perfil en el sistema oficial de citas para agendar dos citas: primero en el CAS, donde toman fotografía y huellas digitales, y luego en el consulado para la entrevista. La cita en el CAS debe programarse al menos dos días antes de la entrevista consular.

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Una vez aprobada la visa, el solicitante dispone de un mes para recogerla en una sucursal de DHL o en el CAS. Si no se recoge en ese plazo, el documento regresa al consulado y es destruido, lo que obliga a reiniciar todo el proceso y pagar nuevamente la tarifa.

Nueva sede de la Embajada en Ciudad de México

El sistema, denominado FIFA PASS, permite acceder a fechas de entrevista más próximas que las disponibles en el calendario ordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde noviembre de 2025, todos los servicios consulares y entrevistas de la Embajada de Estados Unidos en México se realizan exclusivamente en su nueva sede, ubicada en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo. Las citas agendadas en la dirección anterior no son válidas.

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FIFA PASS: citas prioritarias para el Mundial 2026

El Departamento de Estado habilitó un mecanismo de citas prioritarias para compradores directos de boletos del Mundial de la FIFA 2026. El sistema, denominado FIFA PASS, permite acceder a fechas de entrevista más próximas que las disponibles en el calendario ordinario.

Para activarlo, el solicitante debe ingresar a su cuenta en fifa.com, completar el registro con los datos exactos de su pasaporte y vincular esa información con el formulario DS-160.

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Al agendar la cita consular, el sistema verifica automáticamente que los datos coincidan; si hay correspondencia, habilita el acceso a fechas preferenciales.

La Embajada fue enfática en aclarar que contar con un boleto para el torneo “no equivale a tener asegurada la visa”. Todos los solicitantes se someten al mismo proceso de revisión migratoria, y el FIFA PASS únicamente agiliza el acceso a la cita, sin modificar los criterios de elegibilidad ni eximir a nadie de los requisitos habituales.

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