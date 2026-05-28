Qué le pasa a tu cuero cabelludo si dejas sábila toda la noche antes de lavar el cabello

Las hojas carnosas del aloe vera pueden alcanzar hasta 50 centímetros de longitud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El aloe vera lleva siglos presente en la medicina tradicional mexicana.

Su gel transparente ha pasado de generación en generación como remedio para quemaduras, irritaciones y piel seca y actualmente también aparece en rutinas de cuidado capilar.

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El aloe vera requiere abundante luz solar y suelo bien drenado para desarrollarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sábila no es solo un remedio casero: esto dice la UNAM sobre sus compuestos

De acuerdo con el Botiquín de plantas medicinales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), material educativo publicado por especialistas, el aloe vera, también conocido como sábila, contiene un gel interior con propiedades documentadas: es antiinflamatorio, estimulante del sistema inmunológico, astringente y regenerador de tejidos.

De acuerdo con la publicación, la pulpa transparente se emplea en uso externo para tratar afecciones cutáneas, dermatitis seborreica, micosis y procesos inflamatorios de la piel.

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La sábila se emplea también para tratar granos, acné, verrugas, pie de atleta, callosidades y picaduras de insecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuero cabelludo, como extensión de la piel, comparte esa lógica de absorción.

El material también señala que diversos compuestos del aloe vera colaboran en la regeneración de tejidos y en la disminución de la inflamación, punto de partida para entender qué ocurre cuando el gel entra en contacto prolongado con los folículos pilosos.

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Propiedades naturales de la planta

De acuerdo con un estudio publicado en JBIO: Journal of Biosciences, revista científica de la Universidad Estatal de Medan (Indonesia) especializada en biología, botánica, zoología y biotecnología, que publica estudios revisados por expertos, el aloe vera concentra vitaminas A, C y E, aminoácidos esenciales y minerales que fortalecen los folículos pilosos y estimulan nuevo crecimiento.

El suero con aloe vera fue la formulación más efectiva entre las cuatro analizadas: suero, tónico capilar, shampoo y pomada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enzimas proteolíticas ayudan a retirar células muertas que obstruyen los folículos, los polisacáridos retienen humedad y los compuestos antiinflamatorios reducen la irritación que puede frenar el ciclo natural del cabello.

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El mismo estudio señala que el rango de pH del extracto, entre 5.7 y 6.1, es compatible con el pH natural del cuero cabelludo, lo que favorece su absorción sin alterar el equilibrio de esa zona.

Los investigadores de JBIO señalan que se necesitan más ensayos con seguimiento prolongado para confirmar los resultados, por lo que los hallazgos actuales son prometedores pero no definitivos.

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Qué contiene el gel que lo hace útil para el cuero cabelludo

Según el estudio de JBIO, el suero cosmético formulado con aloe vera mostró una reducción de la caída de hasta 30% tras entre cuatro y ocho semanas de uso.

El artículo atribuye ese resultado a su absorción directa sobre los folículos y a su alta concentración de compuestos activos: sin enjuague inmediato, sin dilución, sin interferencia de otros productos.

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El aloe vera es una planta con amplio reconocimiento en la medicina tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los polisacáridos del aloe vera retienen humedad, según el estudio de JBIO.

La UNAM, por su parte, documenta el uso de la pulpa en aplicaciones externas sobre la piel para tratar afecciones como la resequedad y la dermatitis seborreica.

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De acuerdo con los resultados del estudio de JBIO, la estrategia más conveniente es combinar el uso regular de suero o tónico capilar con shampoo: el shampoo limpia el cuero cabelludo y facilita la acción de los ingredientes activos.

Bajo esa lógica, una aplicación nocturna de un suero formulado o el uso breve del gel natural previo al lavado funcionaría como tratamiento previo al lavado y el shampoo de la mañana retiraría los residuos y prepararía la zona para una nueva absorción.

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Este infográfico detalla cómo aplicar aloe vera para el cuidado capilar, recomendando su uso combinado con shampoo y suero, e incluye precauciones médicas según especialistas y la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM advierte que, en uso externo, el aloe vera es seguro para aplicaciones tópicas, pero no recomiendan explícitamente una dejarlo actuar por toda la noche ni en algún tiempo definido.

Se recomienda siempre consultar a un especialista médico previamente para indicaciones particulares.

Al preparar el gel en casa, conviene retirar completamente la capa verde exterior y usar solo la pulpa transparente interior, ya que la piel de la hoja es tóxica si se ingiere, o puede causar irritación, de acuerdo con los especialistas de la universidad mexicana.