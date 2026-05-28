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José Ramiro López Obrador deseó éxito a su sobrino Andy López Beltrán en la carrera por diputación

El hermano del expresidente AMLO pidió desearle éxito a Andrés tras anunciar su intención de contender en 2027

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El respaldo de autoridades estatales refuerza el camino político de Andy López Beltrán en Morena.
El respaldo de autoridades estatales refuerza el camino político de Andy López Beltrán en Morena.

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reaccionó a las aspiraciones políticas de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, quien busca convertirse en diputado federal por el estado tabasqueño rumbo a las elecciones de 2027.

Al ser cuestionado por medios locales, “Pepín” López Obrador respaldó públicamente la llegada de su sobrino a la entidad y le deseó éxito en su nueva etapa política.

“Que sea muy bienvenido, ya lo dijo el gobernador. Viene a su tierra y a su agua. Bueno, pues hay que desearle que le vaya bien”, declaró el funcionario estatal.

José Ramiro López Obrador respalda públicamente la llegada de su sobrino a la política electoral.
José Ramiro López Obrador respalda públicamente la llegada de su sobrino a la política electoral.

El hermano del exmandatario evitó profundizar sobre el tema y también confirmó que no ha visitado recientemente a López Obrador en Palenque ni se ha reunido aún con Andy tras su regreso a Tabasco.

Javier May también arropa a Andy: “Esta es su casa”

Las declaraciones de José Ramiro se suman al respaldo expresado previamente por el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, quien dio la bienvenida al hijo del expresidente tras anunciarse su intención de competir por el Distrito 06 federal.

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El mandatario estatal aseguró que López Beltrán “está en su tierra y en su agua”, en referencia a sus raíces familiares y políticas en la entidad.

Javier May Rodríguez Gobernador de Tabasco
Javier May respalda la llegada de Andy López Beltrán a la política en Tabasco. Foto: Facebook/TabascoJavier

El distrito que buscaría representar comprende:

  • Teapa
  • Tacotalpa
  • Jalapa
  • Parte del municipio de Centro

La llegada de Andy a Tabasco ocurre luego de su renuncia como secretario de Organización de Morena y como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Andy López Beltrán asegura que “ya le toca” participar en política electoral

En entrevistas recientes, Andrés López Beltrán explicó que decidió competir hasta ahora por un cargo de elección popular debido a un acuerdo familiar que mantenía con su padre mientras éste ocupaba la Presidencia de México.

El morenista afirmó que durante el sexenio de López Obrador evitó buscar candidaturas para no generar ventajas políticas derivadas de su apellido.

Andy López Beltrán asegura que “ya le toca” participar en la política electoral. (@/andresmanuellopezbeltran)
Andy López Beltrán asegura que “ya le toca” participar en la política electoral. (@/andresmanuellopezbeltran)

“No quise estorbar la carrera de mi papá”, declaró.

Además, sostuvo que el retiro político del exmandatario abrió una nueva etapa para él.

“Ya me toca”, afirmó el exdirigente partidista.

Andy aseguró que competirá en igualdad de condiciones dentro de Morena y negó que tenga una candidatura garantizada.

Entre los argumentos que ha presentado para justificar su aspiración destacan:

  • Llevar más de 15 años participando en política interna
  • Haber coordinado tareas territoriales de Morena
  • Encabezar campañas de afiliación nacional
  • Mantener vínculos familiares y empresariales en Tabasco

Reacomodos en Morena y cambios en Tabasco marcan el escenario político

La salida de López Beltrán de la dirigencia nacional de Morena ocurre en medio de movimientos internos dentro del partido y del gobierno de Tabasco.

Serafín Tadeo Lazcano
Andy López Beltrán asegura que “ya le toca” participar en la política electoral. (Foto: X@TabascoJavier)

En días recientes, el gobernador Javier May anunció cambios en su gabinete, incluida la salida del secretario de Seguridad estatal, Serafín Tadeo Lazcano, quien ocupará un cargo federal.

También adelantó que otros integrantes de su administración dejarán sus puestos rumbo al proceso electoral de 2027.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente el trabajo realizado por Andy dentro de Morena, especialmente por la afiliación masiva de militantes.

Durante su gestión, López Beltrán reportó:

  • Más de 10 millones de nuevos afiliados
  • Cerca de 7 millones de credenciales emitidas
  • Integración de miles de comités seccionales
  • Expansión territorial de Morena en casi todo el país

Polémicas y críticas acompañan el ascenso político de Andy López Beltrán

Pese al respaldo interno, la figura de Andrés López Beltrán también enfrenta cuestionamientos por parte de sectores opositores y críticos del oficialismo.

Currículum oficial de Andy López Beltrán abre debate sobre méritos y privilegios.
Currículum oficial de Andy López Beltrán abre debate sobre méritos y privilegios.

Entre las principales críticas que han surgido destacan:

  • Acusaciones de nepotismo político
  • Señalamientos por depender del apellido López Obrador
  • Controversias por viajes y gastos en el extranjero
  • Resultados adversos de Morena en elecciones recientes
  • Debate sobre su formación académica y falta de título profesional

Además, algunos sectores dentro de Morena consideran que su candidatura pondrá nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los privilegios políticos y la influencia familiar dentro de la llamada Cuarta Transformación.

A pesar de ello, Andy López Beltrán insiste en que buscará construir una carrera propia y someterse “al escrutinio de la gente” en Tabasco, el estado donde inició la historia política de su padre.

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