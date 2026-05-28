Destrozan a Chumel Torres por burlarse de una persona con síndrome de Down

Chumel Torres deberá de pagar una sanción tras perder la demanda por plagio de Gloria Trevi Crédito: Cuartoscuro

Una nueva controversia envuelve al creador de contenido Chumel Torres, luego de que, para menospreciar la opinión de un usuario de Twitter, usó la imagen de una persona con síndrome de Down.

El mensaje, publicado por el influencer en su cuenta de X, generó tantas críticas que, al final, tuvo que borrarlo. Pese a que intentó eliminar el rastro de la publicación, usuarios se encargaron de viralizarlo en otros sitios de la red social.

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Este fue el tuit que generó críticas en contra del youtuber (captura de pantalla)

Resalta que, Chumel Torres no usó la foto de un joven con síndrome Down para intentar burlarse de cualquier persona, sino de Adrián Chávez, el famoso profesor con el que en el pasado ya había sostenido discusiones en redes sociales.

Cabe mencionar, que una vez que el tema se volvió viral, Adrián Chávez calificó al tuit de Chumel Torres como “capacitista”

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La vez que Adrián Chávez corrigió a Chumel Torres

El profesor le dio una cátedra de lingüística al comediante y las redes le aplaudieron Crédito: Twitter/nochaveznada

Fue en agosto del 2024 cuando Chumel Torres criticó el contenido de los libros de la SEP. Adrián Chávez, quien ya por entonces era viral por sus videos sobre conocimiento y lingüística, argumentó por qué la opinión del influencer estaba errada.

El punto específico de la crítica de Chumel Torres fue que, supuestamente, en los libros de texto se enseñaba a hablar de forma incorrecta, mientras imitaba una forma de hablar muy particular entre los mexicanos. El influencer aseguró: “Los libros de texto de la SEP traen un montonal de errores ortográficos: voy a subir para arriba, su comida de Pedro, su mochila de Ana”.

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La primera respuesta de Adrián Chávez fue que los ejemplares mostrados por Chumel Torres ni siquiera correspondían a los libros dirigidos al alumnado:

“No dejan de decir tonterías al respecto. Primero, esos libros que muestran en ese video ni siquiera son los libros para los alumnos, son guías para los padres de familia. Eso no lo explican porque o no lo saben lo cual los vuelve incompetentes, o no quieren decirlo lo cual los vuelve tramposos”.

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A partir de esa precisión, el profesor sostuvo que el problema no estaba en los materiales, sino en la forma en que estaban siendo juzgados.

El comediante también aseguró que los nuevos libros enseñaban que hablar mal estaba bien. Frente a ese señalamiento, Chávez respondió que los contenidos no promovían esa idea y que, en realidad, dejaban atrás una división entre hablar bien y hablar mal que la lingüística superó hace más de 100 años:

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“Y no, los libros no dicen que lo que está mal está bien ni viceversa, lo que hace es abandonar esa dicotomía de hablar bien y hablar mal, que es algo que la lingüística hizo hace más de 100 años pero que el sistema educativo por alguna razón no se había enterado”.

Chumel Torres vs Adrián Chávez (fotos: ig/nochaveznada//chumeltorres)

Chávez aseguró que sí revisó los materiales para estudiantes y que encontró una explicación clara sobre la diferencia entre lenguaje formal e informal y los contextos en que se usa cada registro.

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Añadió que los usos del lenguaje no se presentan como buenos o malos porque, desde su perspectiva, no existe una razón científica para calificarlos de esa manera:

“No juzga los usos como buenos o malos porque simplemente no hay una razón científica para juzgarlos como buenos o malos”.

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El profesor también atribuyó las críticas a un sesgo social. Sostuvo que la forma en que se parodiaba el acento de quienes usan ciertas formas lingüísticas mostraba una asociación con estratos socioeconómicos que a los críticos les parecerían despreciables.

“La parodia que hacen del acento de los hablantes que utilizan estos usos lingüísticos denota muy bien por dónde va la cosa. Asocian esos usos lingüísticos con estratos socioeconómicos que les parecen despreciables”.

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