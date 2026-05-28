Monreal se arrepiente y frena reforma electoral sobre injerencia extranjera: pide retirar dictamen de la orden del día

Monreal frena reforma electoral y pide retirar dictamen en San Lázaro.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, solicitó retirar del orden del día la discusión de las reformas secundarias relacionadas con la nulidad de elecciones por injerencia extranjera

Esto luego de una jornada legislativa marcada por tensiones y desacuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

La decisión se formalizó mediante un oficio enviado a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, en el que Monreal y los coordinadores parlamentarios argumentaron que el tema requiere mayor diálogo y consenso debido a su relevancia nacional en materia electoral.

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Reforma sobre nulidad electoral genera división política

Horas antes, el Pleno de la Cámara de Diputados había aprobado en lo general y particular la reforma constitucional impulsada por Morena y sus aliados, con 307 votos a favor y 128 en contra.

El Pleno de San Lázaro había avalado la reforma que busca anular elecciones por intervención extranjera.

La iniciativa propone agregar una nueva causal para anular elecciones federales cuando se compruebe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con intención de influir en los resultados electorales.

La reforma modifica el artículo 41 de la Constitución y busca endurecer las sanciones contra cualquier forma de injerencia externa en los procesos democráticos mexicanos.

Sin embargo, el debate se intensificó debido a las críticas de la oposición, que acusó ambigüedad en la redacción de la propuesta y advirtió riesgos de discrecionalidad.

La petista Lilia Aguilar pidió a Kenia López Rabadán abandonar la presidencia de la Cámara de Diputados y cederla a Sergio Gutiérrez Luna. (Crédito: X/@liliaaguilarmx)

Puntos centrales de la reforma aprobada

Permite anular elecciones por intervención extranjera comprobada.

Incluye participación de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros .

Busca sancionar financiamiento externo y campañas de desinformación .

Añade una cuarta causal de nulidad electoral a la Constitución.

La iniciativa ya fue enviada al Senado para su análisis.

Ricardo Monreal pide abrir diálogo y construir consensos

En el oficio difundido este 28 de mayo, Monreal señaló que el retiro del dictamen responde a la necesidad de generar “un espacio de diálogo, análisis y construcción de consensos” entre todas las fuerzas políticas.

El retiro del dictamen fue formalizado mediante un oficio enviado por Ricardo Monreal a la Mesa Directiva.

El documento indica que la discusión de las leyes secundarias sobre nulidad electoral debía realizarse durante la sesión extraordinaria de este jueves; sin embargo, se determinó pausar el proceso legislativo para evitar una aprobación acelerada.

La solicitud ocurrió después de una reunión privada entre Monreal, Kenia López Rabadán, Ivonne Ortega, Elías Lixa, Rubén Moreira, Reginaldo Sandoval y Raúl Bolaños-Cacho, la cual el morenista describió como una sesión “tensa” enfocada en reconducir los trabajos legislativos.

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Senado aún no discute reforma sobre injerencia extranjera

Otro de los factores que influyó en la decisión fue que la minuta todavía no ha sido discutida en el Senado de la República, pese a que fue enviada durante la mañana de este jueves.

El Senado aún no ha iniciado la discusión de la reforma sobre injerencia extranjera. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del documento y adelantó que sería turnado a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

Aunque legisladores oficialistas aseguraron que la discusión podría darse este mismo jueves, el tema todavía no aparece formalmente en el orden del día de dichas comisiones.

Argumentos a favor y en contra de la iniciativa

Postura de Morena y aliados

Afirman que México debe blindar sus elecciones contra presiones extranjeras .

Sostienen que actualmente no existen sanciones claras .

Niegan que la reforma implique censura a medios o redes sociales.

Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta y habló de un “riesgo real” de intervención externa.

La reforma ha dividido posturas con argumentos a favor y en contra dentro del Congreso. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Postura de la oposición

PAN y PRI consideran que la iniciativa es ambigua .

Señalan que términos como “ intención de influir ” pueden prestarse a interpretaciones discrecionales.

Advierten riesgos de judicialización electoral .

Acusan que podría utilizarse políticamente para impugnar resultados incómodos.

Debate sobre censura y democracia continúa en el Congreso

Durante la discusión, Ricardo Monreal rechazó que la reforma busque limitar la libertad de expresión o censurar publicaciones extranjeras.

El debate sobre la reforma electoral se intensifica entre acusaciones de ambigüedad y riesgos de discrecionalidad. (Foto: Cámara de Diputados)

El legislador insistió en que la propuesta no pretende castigar entrevistas, artículos periodísticos o publicaciones en redes sociales realizadas fuera del país.

Pese a ello, legisladores opositores y especialistas mantienen preocupación sobre la falta de claridad en los criterios para determinar qué constituye una intervención extranjera.

Mientras tanto, el proceso legislativo queda momentáneamente pausado en la Cámara de Diputados, en espera de que el Senado avance con el análisis de la reforma constitucional y se definan posibles modificaciones antes de una eventual aprobación final.