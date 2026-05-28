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A 13 días del Mundial 2026, qué estaciones del Metro CDMX siguen cerradas por obras

Clara Brugada, jefa de gobierno, mantiene firme si postura de que la Línea 2 y otras obras en el STC estarán listas para el Mundial

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Metro STC
A 13 días del Mundial 2026, qué estaciones del Metro CDMX siguen cerradas por obras ( CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

La Ciudad de México está a pocos días de recibir a miles de fanáticos que presenciarán la inauguración de la Copa Mundial 2026, pero antes de la euforia mundialista, los capitalinos han afrontado una serie de afectaciones, principalmente por las obras que se están realizando en diferentes zonas, como las adecuaciones dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Una de las vías principales de movilidad es el Metro CDMX y desde febrero, la Línea 2 está bajo un proceso de modernización y remodelación de los equipos para optimizar su operación, así como la mejora de aspectos visuales.

Recientemente Clara Brugada Molina, jefa de gobierno, supervisó los trabajos de modernización en las estaciones del Metro CDMX y adelantó que los trabajos concluirán hasta junio

¿Qué estaciones del Metro CDMX siguen cerradas por obras rumbo al Mundial 2026?

Así luce la nueva fachada de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)
Así luce la nueva fachada de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

En la actualidad, solo una estación está cerrada en su totalidad al público usuario. Se trata de San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro CDMX. Debido a los trabajos de la Calzada Flotante en Tlalpan, esta estación se mantiene sin servicio desde el 17 de marzo.

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La estación Auditorio se mantiene cerrada parcialmente, pues únicamente los accesos con dirección a El Rosario se mantienen fuera de servicio.

Estaciones del Metro CDMX que se mantienen cerradas:

  • Auditorio
  • San Antonio Abad

Hasta el 22 de mayo, Clara Brugada informó que las obras presentan un avance superior al 80 por ciento y anticipó que en aproximadamente 15 días concluirá la intervención integral de las estaciones.

Avanza la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @SOBSECDMX)
Avanza la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @SOBSECDMX)

Las autoridades capitalinas señalaron que las estaciones prioritarias intervenidas en esta etapa de remodelación—entre ellas Auditorio, Bellas Artes, Universidad, Taxqueña y Zócalo— estarán concluidas antes del Mundial.

¿Cuándo terminan las obras de la Línea 2 del Metro CDMX?

La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que la Línea 2 del Metro y la Calzada Flotante de Tlalpan quedarán listas entre el 7 y 8 de junio de 2026, apenas unos días antes de que arranque el Mundial el 11 de junio, con la meta de garantizar movilidad para habitantes y visitantes durante el torneo.

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Tres personas, dos hombres y una mujer, cruzan los torniquetes de una estación de metro moderna con tarjetas en mano, bajo letreros de "SALIDA" y "TAQUILLA"
Clara Brugada supervisa la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX, mostrando una tarjeta de acceso junto a otros funcionarios. (Jefatura Gobierno CDMX)
Vista interior de una estación de metro renovada con escaleras ascendentes y descendentes, pasajeros caminando, iluminación moderna y un mural colorido en la pared
La alcaldesa Clara Brugada encabeza la inspección de los avances en la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX, mostrando una infraestructura moderna y funcional para los usuarios. (Jefatura Gobierno CDMX)

En la misma preparación para la Copa del Mundo, Brugada informó que ya se entregaron 73 obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, además de nuevos sistemas de electromovilidad, como parte del plan urbano que acompaña la apertura del certamen.

Interior renovado de la estación Auditorio del Metro CDMX, mostrando escaleras, paredes de madera, carteles y un vitral colorido en la parte superior, con personas transitando
Clara Brugada encabeza la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX, un proyecto que mejora la infraestructura y experiencia de los usuarios con nuevos diseños y obras de arte. (Jefatura Gobierno CDMX)

La mandataria explicó en conferencia de prensa que ambas intervenciones tenían como fecha previa el 31 de mayo, pero hubo retrasos y el calendario se ajustó. Según Brugada, la nueva ventana de inauguración se ubica en la semana previa al inicio del torneo. “El parque elevado y el Metro van a inaugurarse el 7, 8 de junio, en esas fechas. Pero ya les estaremos informando con precisión los días en que se estarán inaugurando”, señaló la mandataria.

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