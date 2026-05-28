Dua Lipa revela sus lugares favoritos en la CDMX: taquerías, cafeterías y hasta bares

Dua Lipa señala 12 lugares en CDMX entre sus favoritos del mundo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Para nadie es sorpresa que Dua Lipa ama a la Ciudad de México como ninguna otra estrella del pop. Cada vez que viene, sea para dar un mega concierto o para promoción de su música, se deja ver por las calles de distintitos rincones de la capital.

Como muestra de su amor a la ciudad, Dua Lipa compartió en colaboración con Google Maps una guía de 12 lugares que visita en CDMX. Se trata una selección que mezcla museos, restaurantes, bares, un club nocturno y una cafetería callejera, y que forma parte de la lista Must-See Mexico City.

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Un mensaje difundido en la cuenta vinculada a la alianza con Google Maps señaló que la iniciativa incluye listas de 47 ciudades “guardadas y listas para explorar”.

El restaurante de mariscos ubicado en la colonia Roma es un sitio obligado para Dua Lipa cada vez que visita la Ciudad de México. Foto: @dualipa, Eloina Moreno, Fb

En primer lugar colocó a Contramar como la primera parada al llegar a la ciudad: “Al bajar del avión, voy directo a Contramar. Me encanta el aguachile, la tostada de atún, la mezcalita de jamaica, el ambiente, ¡todo! Empieza por ahí y planifica el resto del día a su alrededor; lo demás en la Ciudad de México cobra más sentido después de estar ahí”.

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La selección reúne museos, cocina mexicana, coctelería y vida nocturna

Dua Lipa: sus 12 lugares favoritos de la CDMX.

Entre los lugares mencionados aparece un Le Tachinomi Desus en el centro de la ciudad. Sobre ese sitio, Dua Lipa dijo: “Un bar japonés en el centro de la Ciudad de México que debería tener mucho más éxito. Excelente sake, botanas realmente buenas. Una de esas pequeñas sorpresas perfectas que tan bien representan a la Ciudad de México”.

También incluyó un bar de cocteles llamado Hanky Panky. La cantante afirmó: “Es un bar de cócteles clandestino que merece el esfuerzo de ir. Sus cócteles de mezcal son los mejores que he probado. Es pequeño, íntimo y perfecto para disfrutar de la noche”.

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La británica cerrará su gira en nuestro país. Crédito: TikTok/mydanyboy

En el apartado cultural, la artista recomendó la Casa de Frida Kahlo. La describió así: “Era su casa y todo permanece intacto, tal como ella lo dejó. Su arte es icónico, pero estar dentro de ese espacio y comprender dónde lo creó realmente te hace ver la obra de una manera diferente”.

Sobre el Museo Tamayo, Dua Lipa dijo que es “de mis museos de arte contemporáneo favoritos en Latinoamérica”. Añadió que el edificio le parece atractivo, que la colección abarca obra del propio Tamayo y de artistas contemporáneos internacionales, y que no suele estar tan lleno, lo que permite recorrerlo con más calma.

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La lista también reserva espacio para la noche en la ciudad. Sobre Club San Luis, la cantante señaló: “Justo donde quiero terminar una noche en la Ciudad de México. Es un club real, con buena música, el público se entrega y se respira una energía mexicana muy particular. Difícil de describir, simplemente hay que vivirla”.

La comida aparece como uno de los ejes de sus recomendaciones

Dua Lipa en el Café Tormenda, su cafetería favorita en el país (Instagram Dua Lipa)

Dua Lipa incluyó una la cafetería Café Tormenta, a la que dio “su voto” por las bebidas y los pasteles con inspiración mexicana. Recomendó probar sus sodas porque, a su juicio, no se encuentran en otro lugar.

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También destacó Em, el restaurante del chef Lucho Martínez. La cantante dijo: “Em es Lucho Martínez haciendo lo que mejor sabe hacer: tomar ingredientes mexicanos y crear algo original. Probablemente sea la experiencia culinaria con vegetales más emocionante que he tenido. No extrañarás la carne”.

En otra recomendación gastronómica, describió al restaurante Máximo como uno de los que definen la escena culinaria de la ciudad. Afirmó que su cocina tiene gran técnica sin volverse distante y que la preparación del tuétano “ya vale la pena”.

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La guía suma además la Casa Luis Barragán, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sobre ese lugar, Dua Lipa dijo:

Dua Lipa en la Casa Luis Barragán (Instagram Dua Lipa)

“Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es la residencia de un genio. La forma en que la luz se filtra por sus espacios a diferentes horas del día es extraordinaria. Es arquitectura que transmite emoción. Uno de mis lugares favoritos en todo el mundo”.

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Para el cierre de una noche larga, la artista eligió Tacos del Valle. La definió como un sitio ideal para ir muy tarde y aseguró que ahí están sus tacos favoritos para comer de madrugada; en particular, destacó el de suadero.

La lista también incluye Pujol. Dua Lipa dijo: “Pujol es uno de los mejores restaurantes del mundo. El mole madre que se prepara allí desde hace años es una perfecta representación de la gastronomía mexicana”.

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