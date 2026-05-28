Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Blanco puso al entrenador del Tri a bailar durante la concentración del Mundial 2026.

La concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 tuvo una pausa de tensión gracias a Cuauhtémoc Blanco.

El histórico exfutbolista apareció en el Centro de Alto Rendimiento para convivir con los jugadores y terminó protagonizando uno de los momentos más virales de la semana: puso a bailar a Javier Aguirre frente a todo el grupo.

La escena rápidamente inundó las redes sociales y mostró una faceta distinta del “Vasco”, quien normalmente mantiene una actitud seria durante los entrenamientos del Tri.

La visita del “Cuau” llegó justo en un momento clave para la Selección Mexicana, ya que Javier Aguirre confirmó recientemente que ya tiene definida la lista final de 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026.

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Cuauhtémoc Blanco puso a bailar al “Vasco” Aguirre

La escena ocurrió durante una convivencia en el Centro de Alto Rendimiento, donde Cuauhtémoc Blanco visitó a los seleccionados mexicanos acompañado de exjugadores como Germán Villa e Isaac Terrazas, para un podcast que comparten entre ellos.

Entre bromas y risas, el exfutbolista comenzó a animar a Javier Aguirre hasta convencerlo de bailar frente a futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

IG: elposscassdecompass

El video rápidamente se hizo viral porque mostró a un Aguirre relajado y sonriente, algo poco común en medio de una concentración mundialista.

Los jugadores también reaccionaron entre carcajadas mientras el “Vasco” seguía el ritmo y compartía el momento con una de las máximas figuras históricas del futbol mexicano.

La relación entre ambos viene de muchos años atrás. Javier Aguirre dirigió a Cuauhtémoc Blanco en distintas etapas de la Selección Mexicana y siempre reconoció su personalidad dentro del vestidor. Incluso, el “Vasco” fue uno de los técnicos que más respaldó al exdelantero en momentos complicados de su carrera internacional.

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Blanco aprovechó su visita para motivar al plantel mexicano rumbo al Mundial 2026. De acuerdo con reportes, pidió a los jugadores competir sin miedo y aprovechar la oportunidad histórica de disputar la Copa del Mundo en casa.

Javier Aguirre ya tiene definidos a sus 26 jugadores

Mientras el video de Cuauhtémoc Blanco y Aguirre sigue acumulando reacciones, la realidad es que el cuerpo técnico mexicano ya tomó una de las decisiones más importantes rumbo al Mundial.

Javier Aguirre confirmó que ya tiene elegidos a los 26 futbolistas que conformarán la convocatoria definitiva de México para la Copa del Mundo 2026.

El entrenador explicó que prácticamente no hay espacio para más pruebas, por lo que los jugadores ya conocen internamente quiénes tienen mayores posibilidades de asistir al torneo.

Aunque todavía podrían existir algunos ajustes menores por lesión o rendimiento físico, el grupo base ya quedó definido por el estratega nacional.

En las últimas semanas, Aguirre utilizó los partidos amistosos para probar variantes y evaluar a futbolistas jóvenes antes de cerrar la convocatoria final.