PRI en el Senado afirma que “Andy” López Beltrán buscaría protección del fuero por posibles acusaciones en EEUU

“Andy” López Beltrán deja la dirigencia nacional de Morena para enfocarse en su proyecto electoral en el Distrito 6 de Tabasco.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, estaría buscando una diputación federal para obtener fuero constitucional ante posibles investigaciones provenientes de Estados Unidos relacionadas con presuntos actos de corrupción y huachicol fiscal.

Durante declaraciones ante medios, el legislador priista afirmó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador “claro que se va a refugiar en el fuero”, al sostener que “todos los grandes negocios” realizados durante el sexenio pasado “llegan hacia él”.

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Añorve también vinculó a integrantes de Morena con investigaciones abiertas en Estados Unidos y acusó al partido oficialista de intentar desviar la atención de los señalamientos mediante ataques contra medios de comunicación y la oposición.

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, lanza fuertes señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán por presunto uso del fuero. | X- Manuel Añorve

“Le urge el fuero”, declaró el senador, quien además sostuvo que diversas personas radicadas en Estados Unidos estarían realizando declaraciones que podrían involucrar a figuras relevantes de Morena.

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Renuncia de “Andy” López a Morena desata sospechas y críticas de la oposición

La polémica surgió luego de que Andrés Manuel López Beltrán anunciara su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones del partido para buscar una diputación federal por Tabasco rumbo a 2027.

El movimiento político detonó reacciones inmediatas entre analistas, periodistas y dirigentes opositores, quienes interpretaron la decisión como un intento de conseguir inmunidad procesal frente a posibles acusaciones internacionales.

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La senadora panista Lilly Téllez aseguró que López Beltrán estaría “desesperado” ante las investigaciones que presuntamente avanzan en Estados Unidos, mientras que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ironizó sobre la salida del morenista y recordó derrotas recientes de Morena en elecciones estatales.

Lilly Téllez acusa a Morena de encubrimiento y endurece sus críticas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Señalamientos contra el círculo cercano de “Andy” López

Las críticas contra López Beltrán ocurren en medio de reportes periodísticos y acusaciones relacionadas con presuntos esquemas de corrupción y vínculos con personajes investigados en Estados Unidos.

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Entre los principales señalamientos destacan:

Presuntas investigaciones sobre huachicol fiscal vinculadas a Pemex .

Acusaciones sobre contratos otorgados a empresarios cercanos en proyectos como Dos Bocas .

Supuestos beneficios relacionados con el programa Sembrando Vida y la empresa Rocío Chocolate .

Reportes sobre posibles indagatorias del FBI y autoridades fiscales estadounidenses.

Señalamientos derivados del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Además, el periodista Carlos Loret de Mola publicó recientemente una columna en la que afirmó que los hijos del expresidente habrían recibido dinero de funcionarios ligados al gobierno de Sinaloa.

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“Andy” López exige pruebas tras acusaciones de nexos criminales

Tras los señalamientos, López Beltrán respondió públicamente a Carlos Loret de Mola mediante una carta difundida en redes sociales, en la que exigió “mostrar una sola prueba” sobre las acusaciones que lo vinculan con recursos de origen ilícito o con organizaciones criminales.

Carlos Loret de Mola entra en la polémica tras ser señalado por Andrés Manuel López Beltrán y responder a las acusaciones en su contra. (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

El morenista rechazó cualquier relación con actividades ilegales y calificó al periodista como “mercenario al servicio de intereses mezquinos”.

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La controversia escaló después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego se sumara a la discusión en redes sociales, donde defendió al periodista y cuestionó públicamente a López Beltrán.

Tabasco, bastión de Morena y posible camino directo al Congreso

Pese a la polémica, Morena mantiene una amplia fortaleza electoral en Tabasco, entidad donde López Beltrán buscaría competir por el Distrito 06 federal, integrado por municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

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En las elecciones federales de 2021 y 2024, Morena y sus aliados obtuvieron amplias mayorías en la entidad, superando incluso el 70% de la votación total en algunos distritos.

Estos antecedentes convierten a Tabasco en uno de los territorios más favorables para el oficialismo y colocan a López Beltrán como un perfil con altas posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados, en medio de un creciente debate político sobre las acusaciones, investigaciones y el posible uso del fuero constitucional.

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