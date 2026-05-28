México

PRI en el Senado afirma que “Andy” López Beltrán buscaría protección del fuero por posibles acusaciones en EEUU

Manuel Añorve afirmó que las presuntas investigaciones en Estados Unidos y los casos ligados a Morena habrían acelerado la búsqueda de una diputación federal

Guardar
Google icon
“Andy” López Beltrán deja la dirigencia nacional de Morena para enfocarse en su proyecto electoral en el Distrito 6 de Tabasco.
“Andy” López Beltrán deja la dirigencia nacional de Morena para enfocarse en su proyecto electoral en el Distrito 6 de Tabasco.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, estaría buscando una diputación federal para obtener fuero constitucional ante posibles investigaciones provenientes de Estados Unidos relacionadas con presuntos actos de corrupción y huachicol fiscal.

Durante declaraciones ante medios, el legislador priista afirmó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador “claro que se va a refugiar en el fuero”, al sostener que “todos los grandes negocios” realizados durante el sexenio pasado “llegan hacia él”.

PUBLICIDAD

Añorve también vinculó a integrantes de Morena con investigaciones abiertas en Estados Unidos y acusó al partido oficialista de intentar desviar la atención de los señalamientos mediante ataques contra medios de comunicación y la oposición.

Manuel Añorve acusó que el retiro del artículo 109 es una distracción. | X- Manuel Añorve
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, lanza fuertes señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán por presunto uso del fuero. | X- Manuel Añorve

“Le urge el fuero”, declaró el senador, quien además sostuvo que diversas personas radicadas en Estados Unidos estarían realizando declaraciones que podrían involucrar a figuras relevantes de Morena.

PUBLICIDAD

Renuncia de “Andy” López a Morena desata sospechas y críticas de la oposición

La polémica surgió luego de que Andrés Manuel López Beltrán anunciara su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones del partido para buscar una diputación federal por Tabasco rumbo a 2027.

El movimiento político detonó reacciones inmediatas entre analistas, periodistas y dirigentes opositores, quienes interpretaron la decisión como un intento de conseguir inmunidad procesal frente a posibles acusaciones internacionales.

La senadora panista Lilly Téllez aseguró que López Beltrán estaría “desesperado” ante las investigaciones que presuntamente avanzan en Estados Unidos, mientras que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ironizó sobre la salida del morenista y recordó derrotas recientes de Morena en elecciones estatales.

Lilly Téllez acusa a Morena de encubrimiento y endurece sus críticas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.
Lilly Téllez acusa a Morena de encubrimiento y endurece sus críticas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Señalamientos contra el círculo cercano de “Andy” López

Las críticas contra López Beltrán ocurren en medio de reportes periodísticos y acusaciones relacionadas con presuntos esquemas de corrupción y vínculos con personajes investigados en Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos destacan:

  • Presuntas investigaciones sobre huachicol fiscal vinculadas a Pemex.
  • Acusaciones sobre contratos otorgados a empresarios cercanos en proyectos como Dos Bocas.
  • Supuestos beneficios relacionados con el programa Sembrando Vida y la empresa Rocío Chocolate.
  • Reportes sobre posibles indagatorias del FBI y autoridades fiscales estadounidenses.
  • Señalamientos derivados del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Además, el periodista Carlos Loret de Mola publicó recientemente una columna en la que afirmó que los hijos del expresidente habrían recibido dinero de funcionarios ligados al gobierno de Sinaloa.

“Andy” López exige pruebas tras acusaciones de nexos criminales

Tras los señalamientos, López Beltrán respondió públicamente a Carlos Loret de Mola mediante una carta difundida en redes sociales, en la que exigió “mostrar una sola prueba” sobre las acusaciones que lo vinculan con recursos de origen ilícito o con organizaciones criminales.

Carlos Loret de Mola - AMLO - UIF
Carlos Loret de Mola entra en la polémica tras ser señalado por Andrés Manuel López Beltrán y responder a las acusaciones en su contra. (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

El morenista rechazó cualquier relación con actividades ilegales y calificó al periodista como “mercenario al servicio de intereses mezquinos”.

La controversia escaló después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego se sumara a la discusión en redes sociales, donde defendió al periodista y cuestionó públicamente a López Beltrán.

Tabasco, bastión de Morena y posible camino directo al Congreso

Pese a la polémica, Morena mantiene una amplia fortaleza electoral en Tabasco, entidad donde López Beltrán buscaría competir por el Distrito 06 federal, integrado por municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En las elecciones federales de 2021 y 2024, Morena y sus aliados obtuvieron amplias mayorías en la entidad, superando incluso el 70% de la votación total en algunos distritos.

Estos antecedentes convierten a Tabasco en uno de los territorios más favorables para el oficialismo y colocan a López Beltrán como un perfil con altas posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados, en medio de un creciente debate político sobre las acusaciones, investigaciones y el posible uso del fuero constitucional.

Temas Relacionados

PRIAndy López BeltránManuel AñorveEEUUHuachicol FiscalMorenaAMLOPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

La administración envió representantes de Educación y Gobernación a las inmediaciones de la emisora

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Descubre cómo variar tu rutina matutina con opciones naturales que aportan vitalidad gracias a la cafeína de fuentes distintas al café

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

El planteamiento de la legisladora busca posponer el proceso de elección, reorganizar la Suprema Corte y proteger los derechos laborales de jueces

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional

El incidente en este sistema de transporte eléctrico ocurrió poco antes de las 19:00

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

ENTRETENIMIENTO

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

Raphael anuncia nuevo proyecto en honor a México: “Tengo algunas ideas”

DEPORTES

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso

Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

Santiago Giménez estaría en la mira del Tottenham

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026