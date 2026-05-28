Familia de Carmen Salinas ya demandó por daño moral a Saskia Niño de Rivera y a Emiliano Aguilar, serán citados

La familia de Carmen Salinas presentó una demanda civil contra Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar por daño moral a la imagen de la actriz (IG)

La familia de Carmen Salinas ya presentó una demanda formal contra Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar por considerar que las declaraciones publicadas dañaron la imagen de la actriz. Ambas figuras públicas serán citadas por la autoridad judicial para responder por los señalamientos realizados en un podcast y en sus redes sociales, en el caso de Aguilar.

La familia de Carmen Salinas formalizó la demanda en un juzgado civil, al señalar supuestos actos ilícitos mencionados en el pódcast “Penitencia”. La acción legal solicita a la autoridad citar a los involucrados y busca proteger el honor y el legado de la actriz. Las autoridades darán seguimiento al procedimiento, que ya se encuentra en curso.

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Quiénes son Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar

Saskia Niño de Rivera es reconocida como activista y creadora de contenido en México. Ha ganado notoriedad por su labor en la defensa de los derechos humanos y por ser la responsable del pódcast “Penitencia”, donde entrevista a personas privadas de la libertad.

El conflicto actual se originó tras una conversación en la que un recluso identificado como ‘El Beto’ mencionó a celebridades del espectáculo mexicano, entre ellas Carmen Salinas y Ludwika Paleta, en relación con supuestos rituales ilícitos.

El conflicto se originó tras declaraciones en el pódcast “Penitencia”, donde se mencionaron a Carmen Salinas y otros famosos en supuestos actos ilícitos (YouTube: Penitencia)

En el caso de Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, su nombre aparece en la denuncia debido a comentarios publicados en redes sociales en los que respalda lo dicho en el mencionado pódcast sobre Carmen Salinas.

Estas afirmaciones aumentaron el descontento de la familia de la actriz, pues consideran que contribuyeron a la propagación de rumores que afectan la memoria de su madre.

Motivos de la demanda de la familia de Carmen Salinas

Gerardo Rincón, abogado de la familia Salinas, confirmó en el programa Venga la alegría que la demanda presentada acusa daño moral contra la memoria de Carmen Salinas. El documento legal solicita acciones precisas de reparación y prevención. Además de Saskia Niño de Rivera, la denuncia incluye a quienes participaron en la producción y difusión del pódcast.

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Saskia Niño de Rivera, activista reconocida en México, fue incluida en la demanda junto con el equipo de producción y difusión del pódcast (Instagram)

“Ya está la demanda. De hecho, ahorita vengo de ahí. Ya está la demanda por daño moral y sigue una penal, pero como les comento no nada más es ella, están las personas del canal que lo publicaron, hay gente involucrada, ella no estaba sola con las cámaras, había más gente. Ya esta la investigación”, explicó Rincón.

Las solicitudes principales que plantea la familia ante el juez son:

Indemnización por daño moral ocasionado.

Publicación de una disculpa pública, con el mismo alcance y en los mismos espacios donde se difundió el contenido.

Eliminación total del material considerado ofensivo de todas las plataformas en que se difundió.

Compromiso formal de no repetir conductas similares en el futuro.

Pago de gastos y costos relacionados con el juicio.

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María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, expresó su inconformidad con la disculpa pública ofrecida por Saskia Niño de Rivera y afirmó la importancia de limpiar públicamente el nombre de su madre:

Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, aparece en la denuncia por comentarios en redes sociales que respaldaron los señalamientos contra Salinas (Instagram)

“No le creo porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar lo que va a mandar a su programa. Una cosa es que lo diga y otra es cómo va a limpiar el nombre de mi mamá”, señaló.

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A pesar del escepticismo manifestado por Saskia Niño de Rivera respecto a la viabilidad de la demanda, la familia Salinas enfatiza que el procedimiento ya inició y espera que la autoridad judicial analice cada una de sus demandas.

Qué sigue en el proceso legal

Con la presentación de la demanda, la siguiente etapa es que Saskia Niño de Rivera y Emiliano Aguilar acudan ante Jonathan Morelos Maldonado, titular del Juzgado 61 de lo civil en la Ciudad de México, para rendir su declaración, según lo investigado por Venga la Alegría. El juez revisará las pruebas aportadas y determinará si proceden las medidas solicitadas por la familia Salinas.

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La familia Salinas exige una disculpa pública, indemnización, retiro total del material ofensivo y compromiso de no repetir conductas similares (Archivo)

Se prevé que las citaciones sean entregadas en los próximos días y que el expediente avance hacia la fase de pruebas y audiencias judiciales. El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre la defensa del honor y derechos de imagen frente a contenidos difundidos en plataformas digitales en México.