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Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca

El sujeto capturado es identificado como generador de violencia

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Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca
El sujeto capturado (PGJEH)

Las autoridades de Hidalgo informaron sobre la detención de un sujeto identificado como generador de violencia en Oaxaca y quien sería integrante de un grupo delictivo. Reportes periodísticos lo señalan como posible líder dentro del grupo Los Cromo, esta última una estructura ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El sujeto fue identificado con las iniciales K. G. R. C., fue asegurado en el municipio de Tizayuca, según compartió la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo (PJEH) el 28 de mayo.

Fue durante la madrugada del jueves que los elementos de seguridad acudieron a realizar el operativo que derivó en la detención en la colonia Las Plazas, del municipio mencionado.

“La persona imputada contaba con una orden de aprehensión por homicidio doloso calificado, ocurrido en Oaxaca, además se le investiga por su participación en actividades de distribución de estupefacientes en dicha entidad”, es parte del informe de las autoridades de Hidalgo.

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
El sujeto capturado llevaba más de un mes en la entidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca participaron en el aseguramiento.

“En Tizayuca fue detenido un hombre que era buscado por autoridades de Oaxaca”, es parte de lo compartido por las autoridades de Hidalgo en sus canales oficiales.

Presunto líder de Los Cromo

Información compartida por el medio El Universal señala que el sujeto recientemente capturado sería líder en la estructura criminal Los Cromo. La periodista Dinorath Mota detalla que, según las averiguaciones, el hombre llevaba alrededor de mes y medio en la entidad donde fue capturado.

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Mientras que a finales de febrero pasado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de siete personas que serían integrantes de Los Cromo. Los sujetos fueron asegurados tras atacar con armas de fuego a agentes de seguridad en el municipio de San Blas Atempa.

Siete detenidos Los Cromo en Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

En dicha ocasión las personas capturadas fueron identificadas como G.J.M.; E.F.E.; G.M.L.H.; A.M.O. y C.M.L.M., una mujer fue identificada como R.J.V., además de de un menor de edad de identidad reservada.

Los registros periodísticos señalan que Los Cromo realizan operaciones tanto con miembros del CJNG como con sujetos relacionado con el Cártel de Sinaloa.

El 20 de diciembre pasado fue informado el arresto de René Jesse “N”, un sujeto identificado como presunto jefe de plaza Los Cromo. Dicho hombre fue asegurado como resultado de un operativo en Matías Romero, además del sujeto fueron detenidas otras dos personas: R.J.G.L., su padre y E.S.V., quien fungía como su escolta.

Trabajos de inteligencia identificaron que René Jesse sería el encargado de coordinar actividades ilícitas relacionadas con extorsiones, trasiego de drogas, cobro de piso, tráfico de armas y la utilización de tractocamiones como fachada para poder operar sin ser descubiertos.

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