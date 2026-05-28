México

Marina desmantela narcolaboratorios en Culiacán y asegura más de dos toneladas de metanfetamina

Los operativos en los poblados Las Juntas y Corralejo generaron una afectación económica estimada en más de 214 millones de pesos a la delincuencia organizada

Guardar
Google icon
Parte de los indicios criminales asegurados en el sitio. Crédito: Marina
Parte de los indicios criminales asegurados en el sitio. Crédito: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) desmantelaron dos laboratorios clandestinos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y aseguraron aproximadamente 2 mil 350 kilogramos de metanfetamina, además de 13 mil 100 litros y 2 mil 175 kilogramos de sustancias químicas y otros materiales.

Las acciones se enmarcaron en operaciones navales orientadas a debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, según un comunicado oficial compartido este 28 de mayo.

PUBLICIDAD

Según la institución naval, la afectación económica estimada a la delincuencia organizada ascendió a 214 millones 971 mil 728 pesos.

Materiales localizados en los narcolaboratorios. Crédito: Marina
Materiales localizados en los narcolaboratorios. Crédito: Marina

El material localizado en ambos inmuebles fue inhabilitado para evitar su reutilización por parte de grupos delictivos.

PUBLICIDAD

Como parte de la coordinación institucional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo las diligencias correspondientes para la puesta a disposición del material asegurado ante la autoridad ministerial.

Personal naval aseguró mil 700 kilogramos de droga en Las Juntas

La primera acción tuvo lugar en el poblado Las Juntas. Ahí, personal naval localizó un narcolaboratorio donde aseguró aproximadamente mil 700 kilogramos de droga sintética, la mayor parte del total decomisado en los dos operativos.

Junto con la droga, las autoridades decomisaron alrededor de 7 mil 500 litros y 775 kilogramos de sustancias químicas y material diverso empleado en la fabricación de narcóticos. Todo el equipo fue inhabilitado en el sitio.

El laboratorio contaba con infraestructura industrial para la producción a gran escala.

Tinas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. Crédito: Marina
Tinas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. Crédito: Marina

Entre los objetos asegurados se encontró lo siguiente:

  • 1 destilador
  • Condensadores
  • Maquinas centrifugadoras
  • Ollas de peltre
  • 12 tinas de color marrón con capacidad de 200 litros cada una
  • Generadores de electricidad

En Corralejo, la Semar aseguró 650 kilogramos de metanfetamina

La segunda intervención ocurrió en el poblado Corralejo, también dentro del municipio de Culiacán.

En ese laboratorio clandestino se aseguraron aproximadamente 650 kilogramos de droga sintética, junto con 5 mil 600 litros y mil 400 kilogramos de sustancias químicas y material diverso.

Autoridades tomaron muestra de los supuestos precursores localizados en el narcolaboratorio. Crédito: Marina
Autoridades tomaron muestra de los supuestos precursores localizados en el narcolaboratorio. Crédito: Marina

Al igual que en Las Juntas, el equipo y los insumos localizados en el inmueble de Corralejo fueron inhabilitados para impedir que pudieran volver a utilizarse en la producción de narcóticos.

Los dos operativos sumaron en conjunto el aseguramiento de 13 mil 100 litros de sustancias en estado líquido y 2 mil 175 kilogramos de químicos en estado sólido, además de la metanfetamina ya procesada.

La Marina no informó si hubo detenidos, ni la filiación de los laboratorios a algún grupo criminal en su comunicado oficial. Sin embargo, por el sitio donde fueron localizados se presume que podrían estar relacionados con alguna facción del Cártel de Sinaloa.

Marina desmanteló tres narcolaboratorios en Rosario y Cosalá una semana antes

El pasado 21 de mayo, elementos de la Marina realizaron un golpe similar tras el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos en los poblados Los Haros, municipio de Rosario, y Los Cedritos, municipio de Cosalá.

Los lugares presentan pésimas condiciones en las que se observan decenas de objetos en la tierra. Video: SSPC

En esa operación se localizaron más de 4 mil kilogramos de metanfetamina, precursores químicos y material diverso, con una afectación estimada de más de 923 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Datos obtenidos por Infobae México señalaron que los tres laboratorios estaban vinculados a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, grupo liderado por Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco.

Temas Relacionados

CuliacánSinaloaMetanfetaminaNarcolaboratorioCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vinculación Productiva INAPAM: ¿Se pierde la pensión por estar dentro del programa? Esto dice el gobierno

Para acceder al programa laborando en empresas privadas, los adultos mayores necesitan su credencial INAPAM, identificación oficial y CURP; el trámite es gratuito y la contratación formal da acceso a aguinaldo y seguridad social

Vinculación Productiva INAPAM: ¿Se pierde la pensión por estar dentro del programa? Esto dice el gobierno

Transmetro en Monterrey: qué rutas cubre, cuánto cuesta y cómo conecta con el Metro

Esto es lo que debes saber para viajar en el Transmetro de Monterrey

Transmetro en Monterrey: qué rutas cubre, cuánto cuesta y cómo conecta con el Metro

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 28 de mayo: billeteros cierran ambos sentidos de Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 28 de mayo: billeteros cierran ambos sentidos de Paseo de la Reforma

SSC emite alerta por falsas ofertas de trabajo; ten cuidado y sigue estas medidas de prevención

La dependencia recomienda no compartir datos personales, verificar la autenticidad de las vacantes y reportar cualquier caso sospechoso para evitar fraudes

SSC emite alerta por falsas ofertas de trabajo; ten cuidado y sigue estas medidas de prevención

Secretaría de Gobernación exhorta a la CNTE a priorizar el diálogo ante bloqueos

El organismo federal enfatiza la importancia de alcanzar consensos debido al impacto que los cierres tienen sobre la actividad cotidiana

Secretaría de Gobernación exhorta a la CNTE a priorizar el diálogo ante bloqueos
MÁS NOTICIAS

NARCO

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Los Zetas: cuál es el origen del nombre de este grupo criminal que usaba la violencia extrema contra sus enemigos

Sinaloa y el papel de ciudadanos chinos en el nacimiento del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las participantes de Miss Universo México 2026: conoce a las favoritas para seguir el camino de Fátima Bosch

Ellas son las participantes de Miss Universo México 2026: conoce a las favoritas para seguir el camino de Fátima Bosch

Destrozan a Chumel Torres por burlarse de una persona con síndrome de Down

Karely Ruiz cautiva con su look durante viaje al Vaticano

Así reaccionó Gaby Platas a los desconcertantes videos de Paco de la O

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

DEPORTES

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

¿Cuántos campeonatos mundiales se han llevado a cabo en México? Un país con tradición deportiva más allá del futbol

Salt Bae llegará a CDMX antes del Mundial 2026 y desata furor entre fans con la apertura de su nuevo restaurante

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará