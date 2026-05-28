Marina desmantela narcolaboratorios en Culiacán y asegura más de dos toneladas de metanfetamina

Parte de los indicios criminales asegurados en el sitio. Crédito: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) desmantelaron dos laboratorios clandestinos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y aseguraron aproximadamente 2 mil 350 kilogramos de metanfetamina, además de 13 mil 100 litros y 2 mil 175 kilogramos de sustancias químicas y otros materiales.

Las acciones se enmarcaron en operaciones navales orientadas a debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas, según un comunicado oficial compartido este 28 de mayo.

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Según la institución naval, la afectación económica estimada a la delincuencia organizada ascendió a 214 millones 971 mil 728 pesos.

Materiales localizados en los narcolaboratorios. Crédito: Marina

El material localizado en ambos inmuebles fue inhabilitado para evitar su reutilización por parte de grupos delictivos.

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Como parte de la coordinación institucional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo las diligencias correspondientes para la puesta a disposición del material asegurado ante la autoridad ministerial.

Personal naval aseguró mil 700 kilogramos de droga en Las Juntas

La primera acción tuvo lugar en el poblado Las Juntas. Ahí, personal naval localizó un narcolaboratorio donde aseguró aproximadamente mil 700 kilogramos de droga sintética, la mayor parte del total decomisado en los dos operativos.

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Junto con la droga, las autoridades decomisaron alrededor de 7 mil 500 litros y 775 kilogramos de sustancias químicas y material diverso empleado en la fabricación de narcóticos. Todo el equipo fue inhabilitado en el sitio.

El laboratorio contaba con infraestructura industrial para la producción a gran escala.

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Tinas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. Crédito: Marina

Entre los objetos asegurados se encontró lo siguiente:

1 destilador

Condensadores

Maquinas centrifugadoras

Ollas de peltre

12 tinas de color marrón con capacidad de 200 litros cada una

Generadores de electricidad

En Corralejo, la Semar aseguró 650 kilogramos de metanfetamina

La segunda intervención ocurrió en el poblado Corralejo, también dentro del municipio de Culiacán.

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En ese laboratorio clandestino se aseguraron aproximadamente 650 kilogramos de droga sintética, junto con 5 mil 600 litros y mil 400 kilogramos de sustancias químicas y material diverso.

Autoridades tomaron muestra de los supuestos precursores localizados en el narcolaboratorio. Crédito: Marina

Al igual que en Las Juntas, el equipo y los insumos localizados en el inmueble de Corralejo fueron inhabilitados para impedir que pudieran volver a utilizarse en la producción de narcóticos.

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Los dos operativos sumaron en conjunto el aseguramiento de 13 mil 100 litros de sustancias en estado líquido y 2 mil 175 kilogramos de químicos en estado sólido, además de la metanfetamina ya procesada.

La Marina no informó si hubo detenidos, ni la filiación de los laboratorios a algún grupo criminal en su comunicado oficial. Sin embargo, por el sitio donde fueron localizados se presume que podrían estar relacionados con alguna facción del Cártel de Sinaloa.

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Marina desmanteló tres narcolaboratorios en Rosario y Cosalá una semana antes

El pasado 21 de mayo, elementos de la Marina realizaron un golpe similar tras el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos en los poblados Los Haros, municipio de Rosario, y Los Cedritos, municipio de Cosalá.

Los lugares presentan pésimas condiciones en las que se observan decenas de objetos en la tierra. Video: SSPC

En esa operación se localizaron más de 4 mil kilogramos de metanfetamina, precursores químicos y material diverso, con una afectación estimada de más de 923 millones de pesos a la delincuencia organizada.

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Datos obtenidos por Infobae México señalaron que los tres laboratorios estaban vinculados a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, grupo liderado por Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como “El Mayito Flaco.