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Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Dos laboratorios clandestinos fueron desmantelados en zonas rurales de Culiacán y provocaron una pérdida de 214 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa

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Marina, Sinaloa
Dos laboratorios clandestinos fueron desmantelados en zonas rurales de Culiacán y provocaron una pérdida de 214 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Crédito: Marina

Una acción coordinada de la Secretaría de Marina logra neutralizar dos mil 350 kilogramos de metanfetamina en dos zonas rurales de Culiacán, Sinaloa. El operativo representó un golpe directo a la estructura de producción de drogas sintéticas asociada a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el aseguramiento ocurrió en dos operativos distintos dentro del mismo municipio, lo cual representó en una pérdida económica para la organización criminal estimada en 214 millones de pesos.

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Los laboratorios de Las Juntas y Corralejo

El primer laboratorio se ubicó en el poblado Las Juntas. Allí, la Semar aseguró aproximadamente mil 700 kilogramos de droga sintética, junto con siete mil 500 litros y 775 kilogramos de sustancias químicas.

El sitio contaba con destiladores, condensadores, centrífugas, ollas de peltre, 12 tinas industriales con capacidad de 200 litros cada una y generadores de electricidad. Todo ese equipamiento fue inhabilitado en el lugar para impedir su reutilización.

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El segundo operativo se desarrolló en el poblado Corralejo. Personal naval localizó otro centro de producción donde aseguró 650 kilogramos adicionales de metanfetamina, más cinco mil 600 litros y mil 400 kilogramos de material químico.

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Dos laboratorios clandestinos fueron desmantelados en zonas rurales de Culiacán y provocaron una pérdida de 214 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Crédito: Marina

La Secretaría de Marina actuó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas instituciones se encargaron de las diligencias legales y de la puesta a disposición del material asegurado.

Las autoridades federales calcularon que el impacto económico sobre la organización criminal responsable alcanza los 214,971,728 pesos. Esa cifra refleja el valor de la droga decomisada y la infraestructura destruida en ambos puntos.

Los Mayos y el control del norte de Sinaloa

Los Mayos constituyen una de las tres facciones principales del Cártel de Sinaloa, liderada por el hijo del detenido Ismael “El Mayo” Zambada. Desde septiembre de 2024, la organización enfrenta una guerra interna con la facción rival Los Chapitos que ha dejado más de 600 muertos en el estado.

El control de los laboratorios de metanfetamina en zonas rurales de Culiacán forma parte de la disputa territorial entre ambas facciones. La producción de drogas sintéticas en esa región depende del acceso a precursores químicos importados principalmente desde China e India.

Este aseguramiento se suma a una serie de golpes ejecutados por la Semar en Sinaloa durante los últimos meses. En enero de 2026, la dependencia desmanteló tres laboratorios en Michoacán, Durango y Sinaloa con un saldo de más de 700 kilogramos de metanfetamina y dos toneladas de precursores.

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Dos laboratorios clandestinos fueron desmantelados en zonas rurales de Culiacán y provocaron una pérdida de 214 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Crédito: Marina

En marzo del mismo año, un operativo en el poblado El Tule, también en Culiacán, arrojó 800 kilogramos de droga terminada y varios cientos de litros de ácido clorhídrico, acetona y otros compuestos. El patrón de los operativos indica una presencia naval sostenida en el municipio.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de trabajo coordinado para evitar que las drogas sintéticas lleguen a las calles. La destrucción de la infraestructura productiva en ambos laboratorios busca reducir la capacidad operativa de los grupos dedicados a la fabricación de metanfetamina en el norte del país.

La FGR integra las carpetas de investigación derivadas de ambos operativos. El material asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

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