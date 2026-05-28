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Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

La regiomontana es una de las creadoras digitales que más ingresos registra en OF

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Retrato de Kerely Ruiz con pelo oscuro, tatuajes en el cuello y hombro, junto a un círculo con la Basílica de San Pedro iluminada al atardecer
La presentadora Kerely Ruiz exhibe un estilo moderno y atrevido, con tatuajes y gargantilla, en su reciente viaje a El Vaticano. (Karely Ruiz: Instagram)

Tras su participación en el evento Supernova Génesis, Karely Ruiz hizo una pausa en su carrera para realizar un viaje familiar por Europa, cuya reciente escala en Italia ha comenzado a dominar la conversación digital.

La influencer compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su visita al Vaticano, concretamente en el Palacio Apostólico, donde recorrió las Estancias de Rafael, específicamente en la Sala de Costantino, que forma parte del recorrido oficial de los Museos Vaticanos.

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A un día de haber compartido las fotografías, la publicación suma más de 112,000 “me gusta” y generó conversación en torno al look elegido por Karely para la ocasión, así como al significado de su visita para seguidores que ven en ella una historia de vida marcada por la superación.

Karely Ruiz de pie dentro de un edificio con elaborados murales y relieves. Viste un vestido azul oscuro y una pashmina dorada cubriendo su cabeza
La influencer Karely Ruiz posa elegantemente con un velo dorado y un vestido azul en el Vaticano, generando admiración entre sus seguidores por su inesperada visita. (Karely Ruiz: Instagram)

Reacciones en redes sociales

La creadora de contenido combinó elementos de alta costura moderna con un aire clásico y formal. Para la ocasión especial, vistió un traje largo de gala en un profundo azul marino. El diseño del cuello presenta una sutil transparencia en la zona del escote.

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Karely completó el look con un velo o hiyab de un tono dorado bronce con un sutil patrón de brocado o damasco texturizado. El velo enmarcó su rostro, cubrió su cabello y cae de manera fluida sobre sus hombros, aportando un contraste brillante y elegante respecto al resto del conjunto.

“Hermosa”, “qué elegancia”, “diva, como siempre” fueron algunos comentarios hechos por usuarios. Una seguidora destacó y profundizó sobre el simbolismo del outfit de Karely Ruiz.

“La belleza de portar el velo cuando se entra a visitar lo que para cada quien es sagrado nos habla de un buen corazón. Felicidades, tú entiendes que el velo no significa ‘taparse’, significa el respeto que se le da a la Divinidad, eliminando el ego puesto bajo control”, destacó la fan.

Karely Ruiz de pie en una sala del Vaticano, vestida con un velo dorado y un vestido azul oscuro, con estatuas clásicas al fondo
Karely Ruiz posa en El Vaticano con un velo beige y un vestido azul marino, durante una reciente visita que compartió en sus redes sociales. (Karely Ruiz: Instagram)

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Alejandra Ruiz es una creadora digital originaria de Monterrey, Nuevo León, que ganó popularidad en Instagram y posteriormente incursionó en OnlyFans. De acuerdo con estimaciones de portales especializados, llegó a obtener ganancias de entre 1.5 y 2.5 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, en una reciente entrevista, Karely Ruiz reveló que hubo meses en los que obtuvo hasta 5 millones de pesos por su contenido exclusivo.

En febrero de 2026, tras dar a luz a su primera hija, karely anunció que daría un giro a su carrera para eventualmente dejar el contenido para adultos. “Quiero hacer negocios, creo que ya llegó el momento de hacer negocios, yo creo que dos o tres años y ya me retiro de la página azul”, explicó en un video.

karely ruiz
Karely debutó como madre en febrero de 2025. (Captura de pantalla)

Además de su actividad en redes sociales, ha participado en eventos deportivos y en programas de televisión, versatilidad que la ha mantenido como una celebridad vigente.

Karely Ruiz también se ha distinguido por su altruismo. En 2022, cubrió parte del tratamiento oncológico de un joven. En 2025, destinó recursos económicos para ayudar a víctimas y mascotas afectadas durante la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

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