Visa para estudiar en Estados Unidos: ¿Cuáles son los requisitos y cómo pueden demostrar su solvencia económica?

La visa F-1 es el documento que habilita a estudiantes extranjeros a cursar programas de tiempo completo en universidades, colegios e instituciones de idiomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Buscas estudiar en Estados Unidos? Antes preparar el viaje es importante que sepas que existe un requisito de máxima relevancia para ingresar al país y es tener los recursos necesarios para costear tu estancia en el país.

Demostrar solvencia económica es el primer filtro real del proceso, y el monto que deberás acreditar depende directamente de la universidad que elijas, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La visa F-1 es el documento que habilita a estudiantes extranjeros a cursar programas de tiempo completo en universidades, colegios e instituciones de idiomas.

Obtenerla en 2026 implica cumplir una secuencia de pasos, reunir documentación específica y conocer los cambios regulatorios que podrían afectar a quienes lleguen este otoño.

Qué es la visa F-1 y quién la necesita

La F-1 cubre estudios de pregrado, posgrado, doctorado y programas de inglés como segunda lengua en instituciones certificadas por el Programa para Estudiantes e Intercambistas (SEVP, por sus siglas en inglés). Solo las escuelas aprobadas por el SEVP pueden emitir el Formulario I-20, el documento central de todo el proceso. La lista de instituciones habilitadas puede verificarse en studyinthestates.dhs.gov.

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Documentos obligatorios para la solicitud

Primer plano de manos sosteniendo un pasaporte extranjero abierto sobre una mesa de madera, con la bandera de Estados Unidos ligeramente desenfocada en el fondo, simbolizando trámites de viaje o migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Departamento de Estado, los documentos requeridos para la entrevista consular son:

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez más allá de la fecha de finalización del programa.

Formulario I-20 firmado por el solicitante y el funcionario designado de la escuela (DSO).

Página de confirmación del Formulario DS-160, completado en línea en ceac.state.gov.

Recibo de pago de la tarifa de solicitud de visa: USD 185.

Recibo de pago de la tarifa SEVIS I-901: USD 350, abonada en fmjfee.com al menos tres días antes de la entrevista.

Fotografía que cumpla los requisitos del Departamento de Estado.

Documentación financiera que acredite solvencia para cubrir el primer año de estudios.

El costo total obligatorio en trámites gubernamentales asciende a USD 535. Algunos solicitantes también deben abonar una tarifa de emisión de visa según su nacionalidad.

La entrevista consular: presencial y sin excepciones

Desde el 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado eliminó las exenciones de entrevista para la mayoría de los solicitantes de visas no inmigrantes. En la práctica, todos los aspirantes a la visa F-1 deben asistir en persona al consulado o embajada de Estados Unidos en su país de residencia, sin importar la edad.

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Además, desde el 18 de junio de 2025, los funcionarios consulares revisan las cuentas de redes sociales de los solicitantes como parte del proceso de evaluación. Las autoridades recomiendan que los perfiles estén configurados como públicos antes de la cita.

Solvencia económica: cuánto se necesita y cómo demostrarlo

El referente es el costo anual estimado que figura en el Formulario I-20 de cada institución (Imagen Ilustrativa Infobae)

No existe un monto mínimo fijo establecido por el gobierno federal. El referente es el costo anual estimado que figura en el Formulario I-20 de cada institución, que incluye matrícula, alojamiento, seguro médico y gastos personales.

Ese monto varía según el tipo de institución y la ciudad donde se estudie:

Community colleges: USD 12.000 – USD 25.000 anuales.

Universidades públicas (pregrado): USD 25.000 – USD 45.000 anuales.

Universidades públicas (posgrado): USD 29.000 – USD 50.000 anuales.

Universidades privadas: USD 45.000 – USD 90.000 anuales.

Programas MBA en escuelas de alto perfil: USD 70.000 – USD 100.000 o más.

El promedio general para estudiantes internacionales oscila entre USD 25.000 y USD 55.000 por año, de acuerdo con datos de Edupass.org y fuentes especializadas en educación en el exterior. Las ciudades costeras como Nueva York o Los Ángeles elevan considerablemente ese promedio frente a estados del interior como Ohio, Kansas o Iowa.

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Los fondos deben ser líquidos e inmediatamente disponibles. No se aceptan bienes inmuebles, vehículos, pólizas de seguro de vida, fondos de pensión ni declaraciones de impuestos como prueba de solvencia.

La prueba financiera se exige en dos momentos distintos: primero ante la escuela, para que el DSO emita el I-20; luego ante el funcionario consular durante la entrevista de visa.

Documentos válidos para acreditar fondos

La prueba financiera se exige en dos momentos distintos: primero ante la escuela, para que el DSO emita el I-20; luego ante el funcionario consular durante la entrevista de visa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con fuentes como la Universidad de California en Berkeley y el Departamento de Estado, los documentos aceptados incluyen:

Estados de cuenta bancarios de los últimos tres a seis meses, con saldo disponible, nombre del titular e información de la entidad financiera. Deben estar en inglés o con traducción certificada.

Carta de patrocinador (familiar, empleador u organización), con sus propios estados de cuenta y carta notariada que detalle el monto y el período de cobertura.

Cartas de beca o ayuda financiera emitidas por la universidad o entidades externas, con montos y duración especificados.

Carta de aprobación de préstamo educativo, con nombre del solicitante, monto y período de desembolso que coincida con las fechas del programa.

Combinación de fuentes, siempre que el total iguale o supere el estimado del I-20.

Los depósitos repentinos o inusuales en los estados de cuenta pueden generar observaciones del cónsul, a menos que el solicitante aporte documentación que explique su origen.

Cambios regulatorios que afectarían al otoño 2026

Según NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales, la publicación en el Federal Register se espera entre finales de mayo y finales de junio de 2026. La regla entraría en vigor 60 días después de esa publicación, lo que la colocaría en plena vigencia para los estudiantes que lleguen en otoño de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor cambio en décadas para los estudiantes internacionales está a punto de entrar en vigor.

El 5 de mayo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) la regla final para eliminar el sistema de “Duración de Estatus” (D/S), que desde 1978 permite a los estudiantes F-1 permanecer en Estados Unidos durante todo su programa sin una fecha de vencimiento fija en su registro de admisión.

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Según NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales, la publicación en el Federal Register se espera entre finales de mayo y finales de junio de 2026. La regla entraría en vigor 60 días después de esa publicación, lo que la colocaría en plena vigencia para los estudiantes que lleguen en otoño de 2026.

Los cambios principales que introduce la nueva norma son:

Límite de estadía: máximo cuatro años por admisión, o la duración del programa si es menor.

Extensiones: ya no las gestiona el DSO de la universidad. El estudiante deberá solicitarlas directamente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), mediante el Formulario I-539, con un costo de USD 1.965.

Período de gracia tras graduación: se reduce de 60 a 30 días.

Cambio de carrera en posgrado: queda prohibido en cualquier etapa del programa.

Cambio de carrera en pregrado: prohibido durante el primer año de estudios.

Segunda carrera al mismo nivel: no será posible para quienes ya completaron un programa en estatus F-1 dentro de Estados Unidos.

Presencia ilegal: bajo el sistema actual, solo se acumula tras una resolución formal de USCIS. Con la nueva regla, comenzaría a contarse de forma inmediata al vencer el período autorizado, con riesgo de veda de reingreso de tres o diez años.

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Los requisitos de documentación, solvencia económica y tarifas de solicitud no registran modificaciones confirmadas con la nueva norma.