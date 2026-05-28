Ellas son las participantes de Miss Universo México 2026: conoce a las favoritas para seguir el camino de Fátima Bosch

Fátima Bosch desea suerte a las nuevas participantes (Cortesía: Henry Flores)

Miss Universo México anunció que la final para elegir a la representante del país en Miss Universe 2026 se realizará el próximo 22 de agosto en CDMX, una fecha revelada durante la presentación oficial de las 32 candidatas que buscan suceder a Fátima Bosch.

La gala se llevó a cabo la noche del 27 de mayo en el Polyforum Siqueiros, donde las aspirantes desfilaron en vestidos negros durante una transmisión en vivo.

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En ese mismo acto también se confirmó que la sede del certamen será la Ciudad de México, aunque todavía no se informa cuál será el recinto de la final.

La Miss Universo saliente coloca la corona a la nueva ganadora en el escenario, marcando un momento significativo de transición y celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actual Miss Universo México participó a distancia con un mensaje en video dirigido a las concursantes. El medio explicó que se esperaba su presencia en el evento, pero no asistió por un viaje a Corea del Sur.

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En el clip, Fátima Bosch dijo: “Es un honor representar a nuestro país y no se trata sólo de tener una corona, se trata de para qué quieres usar tu voz, a quiénes quieres representar, a quiénes buscas inspirar y a qué corazones quieres llegar. Lo único que les puedo decir es que confíen en el camino que eligieron. No se rindan, no dejen que nadie les diga que no. Les deseo mucha suerte a todas”.

Fátima Bosch representó a México hace un año, en 2025, y ahora será la encargada de coronar a la ganadora de esta edición.

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Tras la presentación de las 32 candidatas, ya aparecen nombres señalados como favoritas

El poster promocional de la Runway Gala 2026 Black Experience de Travel Time presenta a las concursantes de Miss Universe México, invitando al evento el 27 de mayo de 2026 en el Polyforum Cultural Siqueiros. (Travel Time Miss Universo México/Instagram)

Después del desfile, varios perfiles comenzaron a concentrar atención entre seguidores del concurso. Entre las aspirantes mejor posicionadas están Arisbe Cueto, representante de Nuevo León; Glenda Makhlouf, de Coahuila; y Ximena Aranda, de Tabasco.

A esa lista se suman Génesis Vera, de Veracruz; María Vargas, de Jalisco; Mariana Macías, de Michoacán; Ximena Ochoa, de Ciudad de México; y Diana Castillo, representante de Tlaxcala.

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Aquí la lista completa:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Baja California: Samantha Bastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Colima: María Zepeda

Coahuila: Glenda Makhlouf

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa

Hidalgo: Angélica Arredondo

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Ríos

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Ale Juarico

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty

San Luis Potosí: Anylu Martínez

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle