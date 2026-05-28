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Ellas son las participantes de Miss Universo México 2026: conoce a las favoritas para seguir el camino de Fátima Bosch

32 jóvenes representan a su estado en la nueva edición del certamen de belleza

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Fátima Bosch desea suerte a las nuevas participantes (Cortesía: Henry Flores)
Fátima Bosch desea suerte a las nuevas participantes (Cortesía: Henry Flores)

Miss Universo México anunció que la final para elegir a la representante del país en Miss Universe 2026 se realizará el próximo 22 de agosto en CDMX, una fecha revelada durante la presentación oficial de las 32 candidatas que buscan suceder a Fátima Bosch.

La gala se llevó a cabo la noche del 27 de mayo en el Polyforum Siqueiros, donde las aspirantes desfilaron en vestidos negros durante una transmisión en vivo.

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En ese mismo acto también se confirmó que la sede del certamen será la Ciudad de México, aunque todavía no se informa cuál será el recinto de la final.

Dos mujeres en el escenario; una sonriente mujer de pelo oscuro coloca una corona dorada sobre la cabeza de otra mujer, que lleva una banda de Miss Universo y un vestido turquesa.
La Miss Universo saliente coloca la corona a la nueva ganadora en el escenario, marcando un momento significativo de transición y celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actual Miss Universo México participó a distancia con un mensaje en video dirigido a las concursantes. El medio explicó que se esperaba su presencia en el evento, pero no asistió por un viaje a Corea del Sur.

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En el clip, Fátima Bosch dijo: “Es un honor representar a nuestro país y no se trata sólo de tener una corona, se trata de para qué quieres usar tu voz, a quiénes quieres representar, a quiénes buscas inspirar y a qué corazones quieres llegar. Lo único que les puedo decir es que confíen en el camino que eligieron. No se rindan, no dejen que nadie les diga que no. Les deseo mucha suerte a todas”.

Fátima Bosch representó a México hace un año, en 2025, y ahora será la encargada de coronar a la ganadora de esta edición.

Tras la presentación de las 32 candidatas, ya aparecen nombres señalados como favoritas

Poster oscuro con texto "Travel Time" y "Runway Gala 2026". Abajo, un collage de veinticinco mujeres, candidatas de "Miss Universe México", sobre un fondo nebuloso blanco
El poster promocional de la Runway Gala 2026 Black Experience de Travel Time presenta a las concursantes de Miss Universe México, invitando al evento el 27 de mayo de 2026 en el Polyforum Cultural Siqueiros. (Travel Time Miss Universo México/Instagram)

Después del desfile, varios perfiles comenzaron a concentrar atención entre seguidores del concurso. Entre las aspirantes mejor posicionadas están Arisbe Cueto, representante de Nuevo León; Glenda Makhlouf, de Coahuila; y Ximena Aranda, de Tabasco.

A esa lista se suman Génesis Vera, de Veracruz; María Vargas, de Jalisco; Mariana Macías, de Michoacán; Ximena Ochoa, de Ciudad de México; y Diana Castillo, representante de Tlaxcala.

Aquí la lista completa:

  •  Aguascalientes: Diana Marín Sandoval
  •  Baja California: Samantha Bastidas
  •  Baja California Sur: Selene Zazueta
  •  Campeche: Maje Venegas
  •  Chiapas: Catherine López
  •  Chihuahua: Areli Favela
  •  Colima: María Zepeda
  •  Coahuila: Glenda Makhlouf
  •  Ciudad de México: Ximena Ochoa
  •  Durango: Isela Hernández
  •  Estado de México: Jimena Madrigal
  •  Guanajuato: Ana Cristina Muñoz
  •  Guerrero: Fernanda Abaroa
  •  Hidalgo: Angélica Arredondo
  •  Jalisco: María Vargas
  •  Michoacán: Mariana Macías
  •  Morelos: Zayda Ríos
  •  Nayarit: Evelia Morales
  •  Nuevo León: Arisbe Cueto
  •  Oaxaca: Estefany Luna
  •  Puebla: Ale Juarico
  •  Querétaro: Ithza Andrade
  •  Quintana Roo: Naxca Maureen Doty
  •  San Luis Potosí: Anylu Martínez
  •  Sinaloa: Cristina Guillén
  •  Sonora: Moneth Chio
  •  Tabasco: Ximena Aranda
  •  Tamaulipas: Gisella Flores
  •  Tlaxcala: Diana Castillo
  •  Veracruz: Génesis Vera
  •  Yucatán: Carla Osorio
  •  Zacatecas: Viridiana Ovalle

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