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System of a Down en México: operativo en primer concierto deja 22 detenidos por reventa de boletos

Luego de los trabajos de seguridad en el estadio GNP, los arrestados estuvieron a disposición del Juez Cívico y del agente del Ministerio Público

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System of a Down - Serj Tankian
System of a Down - Serj Tankian. (Créditos: Instagram/@systemofadown)

System of a Down, banda armenio-estadounidense de Heavy Metal, ofrecerá doble concierto en la Ciudad de México, los días 27 y 28 de mayo respectivamente desde el estadio GNP, ubicado en la alcaldía Iztacalco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del recinto, destinando mil 215 elementos, quienes estarán apoyados de 40 vehículos oficiales, un autobús, 12 motociclistas, nueve grúas, dos drones y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que efectuará sobrevuelos de vigilancia para prevenir conductas ilícitas.

En el primero de los dos conciertos de System of a Down los policías de la SSC aprehendieron a 22 personas, entre ellas cuatros menores de edad, por presunta reventa de boletos. Incluso, los efectivos detuvieron a otras dos personas por el robo de teléfonos celulares, todo esto como parte de las acciones para la seguridad de las y los asistentes al concierto de Heavy Metal en las afueras del estadio GNP.

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Mientras las autoridades realizaron patrullaje de seguridad, ubicaron a 22 persona, cuatro de ellas menores de edad, que, tal parece, ofrecían entradas para el evento con alto costo de su precio regular a los de las taquillas del estadio GNP y posiblemente apócrifos, lo que generó sospechas entre los uniformados, quienes les aseguraron un boleto.

Ante tales hechos, la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestó a quince hombres y siete mujeres, tres de ellas con antecedentes por la misma falta cívica. Todos fueron puestos a disposición del Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en alcaldía Iztacalco para el concierto de System of a Down. (X/@SSC_CDMX)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en alcaldía Iztacalco para el concierto de System of a Down. (X/@SSC_CDMX)

Por otra parte, los oficiales detuvieron a un sujeto de 27 años y a una mujer de 23 dado que, durante el desfogue del estadio, al parecer robaron teléfonos móviles a distintos asistentes. Después de su identificación tras el reporte de la gente afectada, junto con dos dispositivos recuperados, estas personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, previa lectura de sus derechos de ley.

El personal operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantuvo el despliegue operativo hasta el cierre de sus actividades y el desfogue total de los espectadores. A su vez, los oficiales de la Secretaría de Control de Tránsito agilizaron la vialidad en las principales avenidas aleñadas al estadio GNP para garantizar el libre tránsito de los automovilistas, peatones y el control de estacionamiento en las vías de acceso.

Para la prevención del delito y de cualquier incidente que ponga en peligro la integridad física del público que acuda al concierto de System of a Down, la SSC exhorta seguir las próximas recomendaciones para prevenir algún percance:

Multitud de gente afuera del Estadio GNP en CDMX de noche, con una gran estructura metálica de fondo, árboles y algunas luces púrpura visibles
Mexicanas y mexicanos acuden al estadio GNP para un concierto. (Mariana L. Martínez/Infobae México)
  • Usar ropa y calzado cómodo.
  • Ubicar las salidas de emergencia.
  • Respetar las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad.
  • Evita llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes.
  • No subir bardas, marquesinas, barandales o templetes
  • En caso de haber condiciones de riesgo o inseguras, retirarse del lugar.
  • Si eres víctima o presencias un delito, dirigirse con la o el oficial más cercano.
  • Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.
  • Verificar que cuentes con todas tus pertenencias.

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