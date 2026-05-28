Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

Jordán Carrillo tuvo una campaña destacada con los Pumas de la UNAM (REUTERS)

Jordan Carrillo ha despertado el interés en equipos importantes de la Liga MX como América y Cruz Azul luego de tener una campaña destacada con los Pumas de la UNAM.

El jugador, con 24 años de edad, llegó al conjunto universitario en calidad de préstamo desde Santos Laguna. Su capacidad para adaptarse rápidamente y convertirse en uno de los elementos más funcionales le permitió captar la atención de directivos de clubes con alto poder adquisitivo y aspiraciones de título.

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Soccer Football - Liga MX - Final - First Leg - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - May 21, 2026 Cruz Azul's Jose Paradela remonstrates with Pumas UNAM's Jordan Carrillo REUTERS/Raquel Cunha

¿Cuál es el sueldo de Jordán Carrillo, futbolista que interesa a Cruz Azul y América?

Según el portal Salary Sports, el sueldo semanal de Jordan Carrillo es de 57 mil 729 pesos, lo que representa un ingreso anual de 3,001,908 pesos. Este monto lo posiciona dentro de una franja salarial media-alta para futbolistas jóvenes de la Primera División mexicana.

La cifra resulta relevante para quienes se preguntan cuánto gana el mediocampista que actualmente interesa a los clubes grandes de México. La información publicada por el sitio especializado, consultada en su última actualización, establece ese monto como el salario vigente del futbolista.

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Trayectoria de Carrillo

Durante el Clausura 2026, bajo la dirección de Efraín Juárez, se transformó en un elemento indispensable para Pumas UNAM, sobresaliendo en la Liguilla con un gol y una asistencia en el Clásico Capitalino correspondiente a los Cuartos de Final.

Anteriormente, entre 2022 y 2024, defendió la camiseta del Real Sporting de Gijón en la Segunda División de España, donde mantuvo regularidad en sus actuaciones y protagonizó momentos memorables en la Copa del Rey. Su carrera profesional comenzó en Santos Laguna, donde debutó en julio de 2020 bajo el liderazgo de Guillermo Almada y se consolidó como una de las grandes promesas de la cantera lagunera, etapa que abarcó los periodos 2020-2022 y 2024-2025.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Club America v Pumas UNAM - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - May 3, 2026 Pumas UNAM's Jordan Carrillo celebrates scoring their third goal REUTERS/Henry Romero

Situación contractual de Jordan Carrillo con Pumas y Santos

El acuerdo entre Pumas y Santos Laguna por Jordan Carrillo consiste en un préstamo de un año sin opción de compra, lo que establece que el jugador puede permanecer en Ciudad Universitaria hasta diciembre de 2026.

A pesar de este marco, hay condiciones que pueden alterar este panorama:

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Santos Laguna conserva la totalidad de los derechos federativos de Carrillo. Además, el contrato incorpora una cláusula que permite finalizar la cesión antes del tiempo pactado; si el cuadro de la Comarca hace uso de esta prerrogativa, debe compensar económicamente a los auriazules por la terminación anticipada. La directiva lagunera también puede optar por el regreso de Carrillo durante el verano, a pesar de que el plan inicial establecía que el futbolista completaría el año con Pumas.

Aug 9, 2024; Cincinnati, Ohio, USA; Santos Laguna midfielder Jordan Carrillo (9) dribbles downfield as FC Cincinnati midfielder Yamil Asad (27) defends during the second half of a Leagues Cup match at TQL Stadium. Mandatory Credit: Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports

Por lo tanto, el destino de Carrillo se definirá según las decisiones de los Guerreros en la ventana de transferencias. El club tiene la alternativa de sumarlo a su reestructuración o negociar con otros equipos de la Liga MX como América o Cruz Azul, ambos con capacidad económica para buscar su fichaje.

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