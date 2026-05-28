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Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

La cantante vuelve a la música tras protagonizar “Wicked” junto a Cynthia Erivo

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Ariana Grande anuncia su octavo álbum, Petal, para el 31 de julio
Ariana Grande anuncia su octavo álbum, Petal, para el 31 de julio (Créditos: Republic Records)

El regreso de Ariana Grande marca un nuevo capítulo en su discografía, con la publicación de su sencillo Hate That I Made You Love Me, que servirá como carta de presentación para el álbum Petal.

Los seguidores de la cantante podrán escuchar la canción en plataformas digitales a partir de las 22:00 horas, tiempo del centro de México, este jueves 28 de junio.

El videoclip completo se estrenará el próximo lunes a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo sonará el nuevo single de Ariana Grande?

Ariana Grande anuncia su octavo álbum, Petal, para el 31 de julio
Ariana Grande anuncia su octavo álbum, Petal, para el 31 de julio (Créditos: Republic Records)

La expectativa por el lanzamiento ha crecido tras el adelanto del videoclip, donde se percibe una combinación de hip-hop y bedroom pop, envuelta en sintetizadores y la voz de Ariana Grande.

Aunque el tema aún no se ha revelado en su totalidad, el fragmento difundido permite anticipar una producción diferente a sus trabajos anteriores.

Según información difundida por Amazon Music, la canción —compuesta junto a Max Martin e ILYA— tiene una duración ligeramente superior a los tres minutos.

Ariana Grande ha expresado que este proyecto le permitió mostrar una nueva faceta artística, alejándose parcialmente de los estilos que la llevaron al éxito global.

Las 5 canciones más emblemáticas de Ariana Grande

Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Ariana Grande en una escena de "Wicked for Good". (Universal Pictures via AP)
Esta imagen publicada por Universal Pictures muestra a Ariana Grande en una escena de "Wicked for Good". (Universal Pictures via AP)
  • “Thank U, Next” Ariana Grande consolida su lugar en el pop con este tema sobre el crecimiento personal tras rupturas. La canción se convierte en un himno de autoaceptación y gratitud a las exparejas por las lecciones aprendidas.
  • “7 Rings” Esta canción destaca por su ritmo inspirado en el hip hop y su letra sobre el empoderamiento, la amistad y el éxito material. Grande referencia la melodía de “My Favorite Things” y utiliza un estilo desafiante y seguro.
  • “Into You” Considerada una de sus canciones de pop más potentes, fusiona ritmos electrónicos y una letra sobre el deseo irresistible. Es uno de los temas favoritos en sus conciertos y suele asociarse con la era de su álbum “Dangerous Woman”.
  • “Problem” (feat. Iggy Azalea) Este sencillo marca un parteaguas en la carrera de Ariana Grande, con un sonido pop moderno y la colaboración de Iggy Azalea. La canción habla sobre dejar atrás una relación tóxica, con un estribillo pegajoso y saxofón distintivo.
  • “No Tears Left to Cry” Ariana regresa a la música con este tema tras una tragedia, mostrando resiliencia y optimismo. Mezcla pop y dance en una composición que celebra la fortaleza y la esperanza ante la adversidad.

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