Comisiones del Senado ya aprobaron el aplazamiento a 2028 de la elección judicial

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el aplazamiento para 2028 de la elección judicial, reforma que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y a la que la Cámara Alta le dio prioridad este 28 de mayo.
El senador de Morena, Manuel Huerta, informó que la iniciativa pasó por mayoría de votos en ambas comisiones:
Puntos Constitucionales
- A favor: 11
- En contra: 5
- Abstención: 0
Estudios Legislativos
- A favor: 10
- En contra: 4
- Abstención: 0
Ante este panorama el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos constitucionales 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122, quedó aprobado y pasó al Pleno del Senado para ser debatida en el recinto legislativo.
PUBLICIDAD
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD