Comisiones del Senado ya aprobaron el aplazamiento a 2028 de la elección judicial

Una persona vota en las elecciones judiciales en Ciudad de México (México). Fotografía de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron el aplazamiento para 2028 de la elección judicial, reforma que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y a la que la Cámara Alta le dio prioridad este 28 de mayo.

El senador de Morena, Manuel Huerta, informó que la iniciativa pasó por mayoría de votos en ambas comisiones:

Puntos Constitucionales

A favor: 11

En contra: 5

Abstención: 0

Estudios Legislativos

A favor: 10

En contra: 4

Abstención: 0

Ante este panorama el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos constitucionales 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122, quedó aprobado y pasó al Pleno del Senado para ser debatida en el recinto legislativo.

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