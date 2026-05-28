Los Zetas: cuál es el origen del nombre de este grupo criminal que usaba la violencia extrema contra sus enemigos

Una ilustración abstracta muestra la letra 'Z' formada por elementos militares como botas, insignias y uniformes, sobre un fondo oscuro con manchas rojas irregulares que sugieren violencia, simbolizando la guerra y el conflicto global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo delictivo de Los Zetas se caracterizó en sus inicios por utilizar la violencia extrema contra sus contrarios de maneras no antes vistas.

Y es que ellos comenzaron a usar ciertas tácticas que los caracterizaron, como grandes matanzas, personas disueltas en ácido, cortaban extremidades de sus contrarios, entre otras cosas.

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Los Zetas nacieron como un brazo armado del Cártel del Golfo a finales de los años 90, y estaba conformado por ex militares que habían desertado de las fuerzas armadas.

En un capítulo del podcast Narco Mundo, en el que participan los periodistas y escritores especializados en narcotráfico, Jesús Lemus y José Luis Montenegro, se explica el origen del nombre de este grupo criminal.

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Lemus explica que el grupo de Los Zetas nace como un brazo armado del Cártel del Golfo, mismo que necesitaba gente que hiciera operaciones de tipo militar para poder posicionarse, y es cuando buscan la incursión dentro del mundo de las drogas a gente con ciertas características.

■ Los Zetas: el grupo que cambió la violencia en México Selecciona una pestaña y haz clic en cada elemento para más información ● Cronología ● Códigos internos ● Tácticas Finales de los 90 Nacimiento del grupo Los Zetas surgen como brazo armado del Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo necesitaba operadores con entrenamiento militar para posicionarse en el mundo del narcotráfico. Buscaron a exmilitares con habilidades específicas que habían desertado de las fuerzas armadas mexicanas. ▼ Clic para más detalle Origen Exmilitares desertores El grupo se conformó con militares que abandonaron el Ejército mexicano. Su entrenamiento castrense los distinguió del resto de los grupos criminales de la época. Sabían operar armas de alto calibre, usar tácticas de emboscada y coordinarse como unidad táctica, lo que los convirtió en una fuerza sin precedente en el crimen organizado nacional. ▼ Clic para más detalle Expansión De brazo armado a cártel independiente Con el tiempo, Los Zetas dejaron de ser subordinados y se convirtieron en una organización criminal propia. Su capacidad operativa y su brutalidad les permitieron expandirse más allá del Cártel del Golfo. Eventualmente rompieron con esa organización y establecieron su propio territorio, convirtiéndose en uno de los cárteles más temidos de México. ▼ Clic para más detalle Z Los Zetas Militares ▼ Clic para más Militares comisionados al combate a las drogas dentro de la PGR. La letra Z era su identificador interno dentro de las estructuras del gobierno mexicano. M Los Metros Policías municipales ▼ Clic para más Policías municipales comisionados en la PGR. La letra M los identificaba internamente. Posteriormente surgió una organización criminal llamada Los Metros, formada precisamente por expolicías municipales. Y Los Yankees Policías Federales ▼ Clic para más Policías Federales de Caminos asignados al combate a las drogas en la PGR. Se les identificaba con la letra Y, de Yankees, dentro del sistema de clasificación interno del gobierno. 🔴 Matanzas masivas Los Zetas introdujeron en México la práctica de ejecutar a grupos numerosos de personas de manera simultánea, algo que no se había visto antes en el crimen organizado nacional. Esta táctica buscaba infundir terror entre rivales y población civil. ▶ ⚠ Disolución en ácido Usaron ácido para disolver los cuerpos de sus víctimas, lo que dificultaba la identificación de los restos y enviaba un mensaje de poder absoluto. Esta práctica se volvió una de sus marcas más reconocidas y aterradoras. ▶ 🔸 Mutilación de extremidades La amputación de extremidades a enemigos fue otra táctica de terror sistemático. Tenía un doble propósito: eliminar rivales y enviar mensajes de advertencia a otras organizaciones criminales y a la sociedad en general. ▶ 🏚 Operaciones de tipo militar Su origen castrense les permitió ejecutar operaciones coordinadas con disciplina y armamento de alto calibre, diferenciándolos radicalmente de los grupos criminales comunes de la época. ▶

Lemus también explica el origen del nombre de este grupo criminal.

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“¿Por qué son Zetas? Hay que recordar que antes las estructuras del Gobierno mexicano, a los comisionados dentro de corporaciones para el combate a las drogas, concretamente dentro de la Fiscalía, dentro de lo que era la Procuraduría General de la República, si eran policías los clasificaban con una M, que eran los famosos Metros, si eran policías municipales comisionados en la Procuraduría General de la República, eran los Metros", explica Lemus.

Incluso recuerda que, posteriormente, nació una organización criminal conocida como Los Metros, precisamente porque era formada por puros policías municipales.

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Los Policías Federales, en ese entonces de Caminos, asignada al combate a las drogas en la Procuraduría General de la República, se les conocía con la letra Y, de Yankees.

“Y a los militares que eran asignados al combate a las drogas, dentro de la PGR, eran los que se les conocía con la Z, como Zetas, de ahí viene el nombre de Los Zetas”, señala el periodista.

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