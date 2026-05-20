Procesan a nueve policías de Hidalgo acusados de homicidio

Los detenidos fueron vinculados a proceso el pasado martes. (X @PGJE_Hidalgo)

Nueve policías del municipio de Progreso de Obregón, en Hidalgo, fueron vinculados a proceso el pasado martes, dio a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

Los nueve agentes, quienes pertenecían a la Dirección de Seguridad Pública municipal, son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio doloso calificado y lesiones, según la institución.

PUBLICIDAD

La detención de los elementos policiacos ocurrió el pasado miércoles 13 de mayo, durante un operativo en la colonia Centro de Progreso de Obregón, mismo que fue coordinado por el Gabinete de Seguridad federal.

Un juez de control determinó la vinculación a proceso de los nueve policías durante una audiencia inicial al revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), señalaron autoridades.

PUBLICIDAD

Según la PGJEH, a los imputados se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

(X @PGJE_Hidalgo)

Así fue la detención de nueve policías de Hidalgo

El pasado miércoles 13 de mayo la Secretaría de Seguridad de Hidalgo (SSH) dio a conocer que fueron detenidos nueve elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Progreso de Obregón.

PUBLICIDAD

Las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que los sujetos son investigados por los delitos de homicidio doloso y lesiones.

En un comunicado se precisó que las aprehensiones se cumplimentaron en contra de ocho hombres y una mujer,. quienes fueron identificados con las iniciales de A. M. D., D. B. M., M. A. R. H., A. F. C., A. P. M., S. P. S., A. S. A., L. E. A. T., O. F. Z. R.

PUBLICIDAD

Los elementos municipales fueron detenidos en la colonia Centro de Profeso de Obregón y fueron remitidos al Ministerio Público para que se definiera la fecha y hora de su audiencia inicial.

El día de la detención se reportó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad en el municipio y afirmaron que los elementos fueron detenidos al interior de la Presidencia Municipal.

PUBLICIDAD

Reportes señalan que los nueve policías fueron detenidos al interior de la presidencia municipal. (especial)

La detención ocurrió un día después de un operativo en otro municipio, Tezontepec de Aldama, donde fueron capturados el director y subdirector de Seguridad pública, además de un exelemento de seguridad de la misma localidad.

Autoridades señalaron que el despliegue se llevó a cabo luego de que se recibieran denuncias contra esas personas, que eran acusadas de vínculos con la delincuencia.

PUBLICIDAD