Un hombre detenido tras persecución de pipa robada en la carretera México-Pachuca

La detención fue realizada por elementos municipales de Tizayuca y policías estatales de Hidalgo (SSC Tizayuca y Redes Sociales)

La mañana de este martes 27 de enero, internautas compartieron videos que muestran una persecución realiza por diversas unidades policiales en contra de una pipa robada sobre la carretera México-Pachuca.

Tras la viralización de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca confirmó los hechos y detalló que se logró la detención de un hombre implicado en el presunto robo.

De acuerdo con la dependencia, un operativo conjunto permitió la recuperación del vehículo de carga y la puesta a disposición del sospechoso ante la autoridad competente.

El incidente ocurrió tras una solicitud de apoyo recibida por los números de emergencia.

La detención fue realiza en el sentido que va del estado de Hidalgo hacia la Ciudad de México.

Coordinación policial y operativo de cierre de vías

Reportes oficiales señalaron que la respuesta incluyó la colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

Como parte del despliegue, se activó un dispositivo de cierre de vías que concluyó con el alcance y aseguramiento del vehículo a varios kilómetros del punto inicial.

De acuerdo con la información oficial, la unidad fue resguardada para continuar con las investigaciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca destacó que la acción fue resultado de los acuerdos de mando coordinado, así como del uso de tecnologías de videovigilancia del Centro de Seguridad Integral (CSi Hidalgo).

Estas herramientas permitieron fortalecer la capacidad de reacción ante el robo de vehículos en la región, lo que facilitó la localización y recuperación de la pipa robada.

Video de la persecución

En redes sociales se compartió un video que muestra a pipa robada circulando por el carril de extrema derecha sobre la carretera México-Pachuca, mientras patrullas estatales y municipales de Tizayuca le marcaban el alto.

Elementos municipales de Tizayuca y policías estatales deteniendo la pipa robada. Crédito: Redes sociales

Tras lograr cerrarle el paso, se observa cómo los elementos policiacos someten al conductor de la pipa y verifican si hay más personas al interior de la unidad.

Posterior a la detención, las autoridades compartieron imágenes en el sitio, donde se muestra el sitio controlado y una inspección para revisar el contenido de la pipa anclada al camión.

Hasta el momento no se ha informado si la unidad robada contenía algo en su interior.

Situación jurídica del detenido

El hombre arrestado fue presentado ante la autoridad correspondiente, en apego a los protocolos de actuación y bajo el principio de presunción de inocencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca subrayó que el detenido será considerado no culpable durante todas las etapas del procedimiento, hasta que la autoridad judicial determine su situación legal.

Elementos policiales inspeccionaron la pipa robada. (SSC Tizayuca)

La acción conjunta de las autoridades y el uso estratégico de tecnología permitieron una respuesta inmediata ante el robo de vehículos en la región, reforzando la seguridad en la jurisdicción de Tizayuca.

Puntos más destacados de la nota

Un hombre fue detenido por el robo de una pipa en la carretera México-Pachuca.

El operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tizayuca y la SSPH permitió recuperar el vehículo.

El uso de videovigilancia del CSi Hidalgo resultó clave para localizar la unidad.

El detenido permanece bajo presunción de inocencia hasta que un juez emita resolución.