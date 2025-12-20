Cae líder de una célula ligada al CJNG dedicada al huachicol en Oaxaca, usaban asociación de transportistas como fachada

A los hombres les fueron aseguradas camionetas, 200 mil pesos en efectivo y drogas. Foto: Marina

Derivado de trabajos de inteligencia entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue detenido René Jesse “N”, presunto jefe de plaza de un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado.

Esta célula criminal está dedicada al robo y traslado de combustible -mejor conocido como huachicol-, la cual cuenta con operaciones en el municipio de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec.

René Jesse “N” fue detenido durante un operativo en un domicilio ubicado en Matías Romero, donde fue asegurado junto a dos hombres, identificados con las siglas R.J.G.L (su padre) y E.S.V. (su escolta).

Utilizaban una asociación de transportistas como fachada

Los hombres fueron detenidos con armas, drogas y dinero en efectivo. Foto: Marina

Los tres hombres eran identificados como objetivos prioritarios debido a su probable participación en actividades de huachicol en este grupo criminal, el cual utilizaba como fachada una asociación de transportistas.

Labores de inteligencia realizadas por las autoridades permitió identificar que René Jesse “N” era el probable responsable de coordinar actividades ilícitas vinculadas a extorsión, cobro de piso, trasiego de drogas y armas, así como el uso de tractocamiones como fachada para realizar sus actividades delictivas.

Otras líneas de investigación también lo relacionan con la sustracción ilegal de hidrocarburo y posibles acuerdos de protección con autoridades de distintos niveles.

Sujeto es el hermano del líder detenido en abril pasado

"Tláloc" fue detenido luego de ser identificado como el líder de la célula criminal. Foto: Especial

Los trabajos de investigación realizados durante la “Operación Sable” para combatir al grupo criminal de Los Cromo en el Istmo de Tehuantepec permitieron a la Marina la detención de 64 integrantes catalogados como objetivos prioritarios en Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero, lo que derivó en la captura del líder de la célula criminal en abril pasado.

Juan Benito Tlaloc González, alias “Tláloc”, fue capturado el 11 de abril de 2025, al ser identificado como líder de esta célula criminal dedicada al huachicol.

Las investigaciones refieren que el sujeto utilizaba una empresa gravera, hoteles y bodegas para financiar actividades de extorsión y cobro de piso.

Infobae México pudo conocer que René Jesse “N”, detenido cuando las autoridades ejecutaban una orden de cateo, es hermano del “Tláloc”.

Dosis de droga aseguradas durante el operativo. Foto: Marina

Los datos obtenidos refieren que René Jesse “N” mantiene vínculos directos y afinidad operativa con el CJNG al desempeñarse como principal operador financiero y coordinador local.

Durante la captura de los tres sujetos se localizó armamento, diversas dosis de drogas y varios vehículos, de los cuales algunos contaban con reporte de robo.

Tanto René Jesse “N” como su padre y escolta, además de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Capturan al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo

Su detención se suma a la Alexis “N”, conocido como “Macanannu”, presunto jefe de plaza de Los Cromo, quien fue arrestado al cumplimentarse una orden de cateo en el municipio de Ixhuatán, Oaxaca.

Alexis "N" fue localizado en el municipio de Ixhuatán. Foto: Marina

Esta casa editorial pudo conocer que Alexis “N” estaría encargado de distribuir armamento, se le relaciona con secuestros, homicidios, así como en el alertamiento sobre movimientos de las autoridades federales en contra del grupo criminal.

Además, las autoridades lo vinculan con el asesinato de un elemento de la Policía Estatal, ocurrido en octubre de 2024.