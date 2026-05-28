A casi un año de la desaparición de Ana Amelí García, surgen nuevas pistas y avances en su caso

La combinación de movilizaciones encabezadas por familiares y colectivos de búsqueda, gestión institucional y exigencias formales ha mantenido activo el caso de Ana Amelí García Gámez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A casi un año de la desaparición de Ana Amelí García Gámez en el Pico del Águila en el Ajusco, su familia enfrenta una nueva etapa tras la reciente llegada de pistas y la aprobación de una recompensa.

El caso, que ha generado presión social y atención institucional por meses, suma ahora avances en su investigación.

La familia de Ana Amelí García Gámez recibió nuevas pistas a casi un año de su desaparición en el Ajusco, Ciudad de México. (REUTERS/Alicia Fernandez)

Durante este tiempo, la madre de Ana Amelí, Vanessa Gámez, ha convertido la lucha personal en un esfuerzo colectivo. El contacto con autoridades y la manifestación forman parte de una estrategia que busca resultados concretos y la visibilización de los casos de desaparición en la Ciudad de México.

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Recompensa y pista anónima reactivan la investigación

Las últimas horas dieron un giro en la investigación. Según declaraciones dadas con Pamela Cerdeira, la familia de Ana Amelí recibió señales nuevas tras meses de estancamiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprobó una recompensa de 500 mil pesos para quien proporcione datos verificables sobre el paradero de Ana Amelí .

Vanessa confirmó que la solicitud de recompensa llevaba meses en trámite y fue incluida en un paquete de casos evaluados por la Fiscalía.

Una nueva pista, recibida de forma anónima, es calificada como información sensible y por ello aún no puede salir a la luz.

La Fiscalía de la Ciudad de México aprobó una recompensa de 500 mil pesos por datos verificables sobre el paradero de Ana Amelí. (REUTERS/Alicia Fernandez)

Aunque la familia no recibió notificación oficial directa, el anuncio de la recompensa y la llegada de información anónima representan “un poquito de luz de esperanza”.

La familia de Ana Amelí entrega petitorio y mantiene presión institucional

La presión institucional se ha intensificado. La familia mantiene contacto constante con autoridades y exige acciones inmediatas.

La madre de Ana Amelí afirmó que la búsqueda ya es causa colectiva y busca ayudar a otras familias en situaciones similares.

En la entrevista, subrayó: “Lo que realmente queremos es la localización de Ana Melí ”, y pide que toda información se canalice correctamente.

El reciente encuentro con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, permitió entregar un pliego petitorio donde la demanda central es una investigación profunda y sin retrasos.

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, convirtió su lucha personal en una causa colectiva que exige respuestas a las autoridades. (REUTERS/Alicia Fernandez)

De esta manera, la difusión a la búsqueda y la reunión, aunque breve, son vistas por la familia como un paso necesario para mantener la atención del Gobierno y acelerar resultados.

Marchas y protestas en el Ajusco mantienen abierto el caso

La desaparición de Ana Amelí García Gámez ha detonado una serie de acciones públicas y colectivas:

Marchas, protestas y actos públicos han sido encabezados por los padres de Ana Amelí desde el primer día.

Colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos han sumado su voz para denunciar la falta de avances en investigaciones similares.

La madre ha llevado el mensaje a espacios nacionales, denunciando que el caso de Ana Amelí no es aislado y forma parte de un patrón en el Ajusco.

Colectivos y familiares de personas desaparecidas denuncian que el caso de Ana Amelí es parte de un patrón de desapariciones en la zona sur de la Ciudad de México. (REUTERS/Henry Romero)

Así, el acompañamiento colectivo y la estrategia que incluye la presión permanente sobre la Fiscalía han logrado mantener la atención sobre el destino de la joven estudiante.