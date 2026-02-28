México

Capturan a 7 integrantes de una célula ligada a Los Cromo en Oaxaca: atacaron a balazos a elementos de seguridad

El grupo delictivo es señalado por dedicarse al narcomenudeo y ser generadores de violencia

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Siete presuntos integrantes de una célula delictiva ligada a “Los Cromo” fueron detenidos luego de que atacaron a disparos a elementos de seguridad en el municipio de San Blas Atempa, en Oaxaca.

Su arresto se efectuó la mañana del pasado miércoles, cuando elementos de corporaciones que conforman en Gabinete de Seguridad realizaban recorridos de vigilancia en calles del municipio.

Durante la acción, los agentes observaron a un grupo de personas que realizaban disparos en inmediaciones de la colonia Conasupo.

Al percatarse de la presencia de los elementos, los agresores huyeron del sitio y se atrincheraron en una vivienda. Desde el domicilio abrieron fuego en contra de los uniformados, quienes les dieron alcance.

Ante los hechos, de desplegó un operativo de seguridad que permitió el ingreso y extracción de las siete personas, entre las que se encuentran una mujer y un menor de edad.

Los sujetos arrestados fueron identificados con las iniciales G.J.M.; E.F.E.; G.M.L.H.; A.M.O. y C.M.L.M., la mujer fue identificada como R.J.V., mientras que los datos del adolescente fueron reservados.

Grupo delictivo está dedicado a la venta de drogas y otros delitos

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Durante su captura les fueron aseguradas armas de fuego, entre ellas una subametralladora, así como diferentes dosis de droga empaquetadas y rotuladas para su distribución en distintas zona de la región.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que los trabajos de inteligencia revelaron que los siete detenidos presuntamente forman parte de una célula delictiva ligada con “Los Cromo”, considerada la principal generadora de violencia en San Blas Atempa.

Los datos refieren que este grupo criminal al que pertenecerían está dedicada principalmente a la venta y distribución de drogas, así como otros delitos ligados a esta actividad delictiva.

Tras su arresto, elementos de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fuerzas Armadas, realizaron la extracción del Istmo de Tehuantepec de los detenidos para trasladarlos finalmente a los Valles Centrales para que se determine su situación jurídica.

Los Cromo opera en el Istmo de Tehuantepec

Las autoridades han detenido a
El grupo criminal de “Los Cromo” tiene operaciones en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, de acuerdo con autoridades, es operada por Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias “Fallo” y/o “Comandante Renco”.

A finales del año pasado, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó el Operativo Sable para frenar la expansión de este grupo delictivo luego de que se efectuó la detención de 53 de sus integrantes.

A pesar de las bajas sufridas, Iván Sánchez Santiago, alias “Cromo” y quien es identificado como el líder de la organización criminal, permanece prófugo y es considerado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

De acuerdo con reportes periodísticos, “Los Cromo” operan con personas ligadas tanto al Cártel de Sinaloa como del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

