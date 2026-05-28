México

Botanas de maíz nixtamalizado con chile: receta saludable y crujiente para disfrutar sin culpa

Una opción ligera y llena de sabor que combina tradición mexicana, textura dorada y un toque picante perfecto para cualquier antojo

Guardar
Google icon
Botanas de maíz nixtamalizado con chile en forma de rombo dispuestas sobre una tabla de madera, acompañadas de un tazón de salsa, rodajas de lima y cilantro fresco.
El maíz nixtamalizado horneado destaca como una opción de snack saludable y crujiente en la cocina mexicana casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maíz nixtamalizado sigue ganando espacio en las cocinas por su valor nutritivo y su versatilidad. Esta receta transforma un ingrediente tradicional en una botana ligera, crujiente y con un toque de chile que despierta el paladar sin necesidad de frituras pesadas ni ingredientes procesados.

Además de ser una opción práctica, estas botanas pueden prepararse en pocos minutos y funcionan perfecto para reuniones, tardes de película o antojos de media tarde.

PUBLICIDAD

La combinación de especias y maíz horneado permite conservar el sabor auténtico de la cocina mexicana con una versión más ligera.

Ingredientes y preparación para unas botanas llenas de textura

Botanas de maíz nixtamalizado con chile en un plato blanco y esparcidas sobre mesa de madera. Incluye un tazón de pico de gallo y rodajas de lima.
El proceso de nixtamalización aporta nutrientes esenciales al maíz, convirtiendo estas botanas en una alternativa nutritiva y tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta destaca por utilizar ingredientes accesibles y fáciles de encontrar. El maíz nixtamalizado aporta una textura firme que absorbe perfectamente los sabores del chile y las especias, logrando un resultado dorado y crujiente.

PUBLICIDAD

Ingredientes

  • 2 tazas de maíz nixtamalizado cocido
  • 1 cucharada de chile en polvo
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal al gusto
  • Chile seco triturado al gusto

Preparación

  • Precalentar el horno a 200 grados centígrados.
  • Escurrir bien el maíz nixtamalizado y secarlo con papel absorbente.
  • Mezclar el aceite de oliva, jugo de limón, chile en polvo, paprika y sal.
  • Integrar el maíz hasta cubrirlo completamente con la mezcla.
  • Colocar sobre una charola y hornear durante 25 minutos, moviendo ocasionalmente.
  • Retirar cuando el maíz esté dorado y agregar chile seco triturado antes de servir.

El toque picante que convierte un snack sencillo en algo especial

Un tazón de botanas redondas de maíz nixtamalizado con chile, sal y lima, junto a un chile rojo, medio limón y granos de maíz sobre madera.
El proceso de nixtamalización aporta nutrientes esenciales al maíz, convirtiendo estas botanas en una alternativa nutritiva y tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chile aporta profundidad de sabor y un contraste ideal con el maíz horneado. Dependiendo de la intensidad deseada, puede añadirse una variedad más suave o una mezcla más intensa para crear una botana personalizada y llena de carácter.

El jugo de limón ayuda a equilibrar el picante y aporta frescura en cada bocado. Esa combinación entre acidez, especias y textura crocante crea una experiencia diferente a las botanas comerciales que suelen contener exceso de grasas y conservadores.

Servidas recién hechas, estas botanas conservan mejor su textura y potencian el aroma de las especias.

Un antojo saludable con esencia mexicana

Tazón de madera lleno de botanas de maíz nixtamalizado con chile. Alrededor hay chiles rojos frescos y limones cortados por la mitad sobre una mesa de madera.
Servidas recién hechas o almacenadas en recipientes herméticos, estas botanas mantienen su sabor crujiente y la auténtica esencia mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maíz nixtamalizado no solo aporta sabor, también contiene nutrientes importantes derivados del proceso tradicional de nixtamalización. Gracias a ello, esta botana puede integrarse fácilmente en una alimentación equilibrada sin perder el toque casero que caracteriza a la gastronomía mexicana.

Otra ventaja de esta preparación es su versatilidad. Puede acompañarse con limón extra, salsa picante o incluso hierbas secas para crear distintas versiones según el gusto de cada persona.

Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta receta demuestra que las botanas saludables también pueden ser intensas en sabor.

Temas Relacionados

BotanasMaízChileSaludablemexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue como Santiago Giménez rechazó a Argentina para jugar con México

El atacante señaló que durante mucho tiempo analizó qué selección le convenía más

Así fue como Santiago Giménez rechazó a Argentina para jugar con México

Barra de malvavisco con jalea de fresa: receta saludable y cremosa para un antojo irresistible

Una combinación suave, ligera y dulce que transforma ingredientes sencillos en un postre perfecto para disfrutar en cualquier momento del día

Barra de malvavisco con jalea de fresa: receta saludable y cremosa para un antojo irresistible

La derrota en el fútbol duele más que la victoria: por qué este deporte desata emociones extremas, según la UNAM

Durante los 90 minutos de juego, la mente transita entre la esperanza y la frustración

La derrota en el fútbol duele más que la victoria: por qué este deporte desata emociones extremas, según la UNAM

Naim Darrechi habría sido detenido en el AICM por discriminación, afirma su abogado: “Dos personas lo señalan”

El litigante explicó las razones por las que el influncer de ‘La Mansión VIP’ fue llevado ante las autoridades de CDMX

Naim Darrechi habría sido detenido en el AICM por discriminación, afirma su abogado: “Dos personas lo señalan”

Cómo frenar antojos y mejorar la flora intestinal con fibra

Pequeños cambios en las comidas diarias son suficientes para producir efectos que van desde fortalecer el sistema inmune hasta ayudar en el manejo de antojos

Cómo frenar antojos y mejorar la flora intestinal con fibra
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: “El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: “El 18”, presunto operador de Los Chapitos, apareció en corridos antes de su captura en EEUU

Quién es “El 18” según los narcocorridos, el escolta de Ovidio Guzmán ya detenido en EEUU

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

ENTRETENIMIENTO

Naim Darrechi habría sido detenido en el AICM por discriminación, afirma su abogado: “Dos personas lo señalan”

Naim Darrechi habría sido detenido en el AICM por discriminación, afirma su abogado: “Dos personas lo señalan”

Liberan a Naim Darrechi tras su detención en el Aeropuerto de la CDMX: el mensaje que dejó en redes

El Precio de la Fama: Eréndira Ibarra y Andrés Palacios hablan de ansiedad, poder y sacrificios en la industria

Christian Nodal publica emotiva imagen junto a sus abuelos en medio de conflicto con sus padres

Christian Nodal se hace un tatuaje blackout: estos son los diseños que ocultó en su brazo

DEPORTES

Así fue como Santiago Giménez rechazó a Argentina para jugar con México

Así fue como Santiago Giménez rechazó a Argentina para jugar con México

Ya no hay lugar para más: Javier Aguirre confirma que ya eligió a los 26 convocados de México para el Mundial 2026

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes