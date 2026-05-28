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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 28 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,21 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,44% respecto al precio de cierre anterior de 20,12 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,59%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 6,15%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento del euro frente al peso. La volatilidad actual del 3,07% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,89%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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