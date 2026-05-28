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Adrián Rubalcava presume nueva imagen en la Línea 2 del Metro CDMX; obras seguirán hasta junio

El director del STC Metro se comprometió a terminar las obras antes del inicio del Mundial 2026, prometió que más estaciones tendrán una nueva imagen

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Así luce la nueva fachada de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)
Así luce la nueva fachada de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Mientras los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) sortean escombros, obras inconclusas, presencia de polvo y materiales de obras, Adrián Rubalcava, director general del Metro CDMX, compartió en redes sociales una actualización de cómo lucen los más recientes avances de la remodelación de la Línea 2.

A casi tres meses desde que empezó la obra de modernización de la Línea 2 del Metro CDMX, el director del STC presumió el avance en la construcción de la nueva fachada de la estación Viaducto, la cual forma parte de las actualizaciones que se están realizando en la Línea 2 del Metro CDMX.

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Luego de los usuarios bromearon con la instalación de candelabros en el Metro Hidalgo, ahora la fachada de la estación Viaducto sobresale por su color naranja y columnas de color negro que le dan un aspecto serio.

Así se ve la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro CDMX

Tren del Metro CDMX en vía elevada con nueva fachada de paneles naranjas sobre una avenida con múltiples coches y un cielo nublado al atardecer
Así se ve la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

De acuerdo con las imágenes que compartió el director del STC Metro, desde la mañana de este 27 de mayo, el STC Metro lució con este aspecto renovado, que anteriormente ya había generado conversación en redes sociales. Por otra parte, Adrián Rubalcava aseguró que próximamente más estaciones tendrán un nuevo aspecto renovado.

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“Así amanece hoy la estación Viaducto con nueva fachada. Y esperan ver Universidad, Bellas Artes, Zócalo, Tasqueña y Auditorio terminadas”, publicó en redes sociales.

¿Cuándo terminan las obras de la Línea 2 del Metro CDMX?

La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que la Línea 2 del Metro y la obra de la Calzada Flotante de Tlalpan quedarán listas entre el 7 y 8 de junio de 2026, solo a unos días antes del arranque del Mundial 2026 que empezará el 11 de junio, esto con el objetivo de que la CDMX llegue al torneo sin obras pendientes en zonas de alta movilidad y alrededor del estadio sede del partido inaugural.

Reportan que trabajadores de la Línea 2 renunciaron en medio de obras de remodelación (X/ @SOBSECDMX)
La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que la Línea 2 del Metro y la obra de la Calzada Flotante de Tlalpan quedarán listas entre el 7 y 8 de junio de 2026 (X/ @SOBSECDMX)

En días recientes se entregaron 73 obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, además de nuevos sistemas de electromovilidad, la mandataria explicó en rueda de prensa. Esas intervenciones forman parte del plan con el que el gobierno capitalino busca preparar traslados para habitantes y visitantes durante la Copa del Mundo.

Brugada modificó así la fecha que había planteado antes para ambos proyectos. Según su propio dicho en conferencia de prensa, primero se había comprometido a concluirlos el 31 de mayo, pero hubo retrasos y la entrega se recorrió a la semana previa al inicio del torneo.

La mandataria sostuvo que su administración pretende garantizar una movilidad eficiente tanto para usuarios cotidianos como para miles de turistas mexicanos y extranjeros que llegarán a la ciudad por la competencia. También dijo que la preparación no se limita al transporte y alcanza servicios en colonias cercanas a los estadios, como agua e iluminación.

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