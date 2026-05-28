Hombre muere atropellado por camión de carga frente al metro Ricardo Flores Magón: detienen al conductor

El cuerpo de la víctima quedó sobre los carriles centrales de la vía rápida. Crédito: Redes Sociales

Un hombre de 27 años murió atropellado sobre la avenida Oceanía, frente al metro Ricardo Flores Magón, en la colonia Moctezuma Segunda Sección, luego de tener un altercado vial con el conductor de un camión de carga.

El chofer del transporte pesado, de 35 años, fue detenido por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina, quien determinará su situación.

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El incidente ocurrió luego de una discusión vial entre ambos conductores sobre la avenida localizada en la alcaldía Venustiano Carranza.

Un acompañante de la víctima relató a los policías que viajaban en una camioneta blanca cuando tuvieron un altercado con el conductor de un camión de carga, también de color blanco.

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Al bajarse del vehículo para reclamarle, el chofer del camión habría acelerado y lanzado la unidad contra el hombre. El impacto lo dejó tendido sobre el pavimento de la avenida.

Paramédicos lo declararon sin vida

Información compartida por la SSC en sus canales oficiales refiere que los elementos de dicha corporación llegaron al cruce de Oceanía y Norte 25 tras recibir un reporte por frecuencia de radio.

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Al arribar, encontraron al hombre sobre el asfalto y solicitaron de inmediato los servicios de emergencia, al tiempo que realizaron cortes a la circulación para asegurar el área.

Los paramédicos que respondieron al llamado valoraron al hombre de 27 años y lo diagnosticaron sin signos vitales.

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En el sitio, los efectivos identificaron y detuvieron al conductor del camión de carga, de 35 años de edad.

Información en desarrollo...

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