Es un hecho, obras de la Calzada Flotante en Tlalpan y Línea 2 del Metro finalizarán días antes del Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Obras clave de infraestructura y transporte en la Ciudad de México siguen en curso, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno, ajustó la fecha para entregar la remodelación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), así como la finalización de la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan.

En conferencia de prensa aseguró que ambos proyectos se entregarán justo en la semana previa a la Copa Mundial de 2026, la cual empezará el 11 de junio; cabe acordar que anteriormente se comprometió a tenerlas listas para el 31 de mayo, pero los retrasos obligaron a modificar las fechas. La finalidad es asegurar una movilidad eficiente para habitantes y turistas en este evento de gran escala.

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La funcionaria destacó que la rehabilitación del Metro será conforme al calendario, sin afectar a los usuarios durante el torneo. En su presentación, puntualizó que la visión de su administración incluye no solo la movilidad, sino también la atención a necesidades básicas en colonias cercanas a los estadios, como suministro de agua y sistema de iluminación, con el objetivo de ofrecer “un Mundial con derechos plenos”.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, reaccionó a las constantes quejas de los usuarios por las obras que se están realizando en varias estaciones, principalmente en la Línea 2 para mejorar su servicio rumbo al Mundial 2026; pidió paciencia a los usuarios y garantizó que las mejoras son en beneficio de todos quienes viajan en la red del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

¿Cuándo termina remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX y la Calzada Flotante en Tlalpan?

Según la mandataria, ambas obras concluirán y serán inauguradas entre el 7 y 8 de junio de 2026, pocos días antes del primer partido del Mundial 2026. La jefa de gobierno explicó que estas acciones buscan optimizar el traslado diario de millones de usuarios y atender la movilización de miles de visitantes mexicanos y extranjeros durante la competencia.

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La Calzada Flotante de Tlalpan, también conocida como Parque Elevado, encabeza el programa de renovación urbana para recibir el Mundial 2026. De acuerdo con Clara Brugada, la obra será inaugurada a principios de junio, al mismo tiempo que la inauguración del torneo.

La funcionaria aseguró que “todas las obras que nos comprometimos se están entregando, una a una”. Actualmente, faltan detalles menores en las intervenciones viales. El avance permite proyectar la entrega sin contratiempos, con la expectativa de realizar inauguraciones diarias de proyectos pendientes durante la semana actual y la próxima.

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Se observan trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, mostrando el proceso de instalación de nuevos pisos y adecuaciones en las paredes. (Infobae México)

“El parque elevado y el Metro van a inaugurarse el 7, 8 de junio, en esas fechas. Pero ya les estaremos informando con precisión los días en que se estarán inaugurando”, sentenció Clara Brugada.

Rehabilitación y conclusión de la Línea 2 del Metro antes del Mundial 2026

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México está en proceso de rehabilitación, con el compromiso de estar lista días antes del inicio de la Copa del Mundo. El calendario planteado estima la reapertura en la semana del 7 al 8 de junio de 2026, en conjunto con la entrega de la Calzada Flotante en Tlalpan.

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Clara Brugada indicó que la Línea 2 es “de uso rudo” por la cantidad de personas que la utilizan a diario, pero confía en que la rehabilitación asegure condiciones óptimas durante el evento. Luego de su reunión con las empresas responsables, la mandataria calculó que la inauguración ocurrirá el lunes, martes o miércoles antes de la apertura del Mundial.

El plan integral de movilidad no solo contempla la Línea 2, sino también la entrega de las rutas mencionadas y la conclusión de otras obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde se realizará el partido inaugural.

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Gobierno de la CDMX asegura que la Calzada Flotante estará lista para el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Los argumentos de Clara Brugada sobre la conclusión de obras

Para Clara Brugada, el compromiso es terminar “todas las obras comprometidas” a tiempo para el arranque del Mundial 2026. La jefa de Gobierno enfatizó la coordinación entre dependencias y la programación diaria de inauguraciones como factores clave para lograr una transición eficiente antes del evento.

En días recientes se entregaron 73 obras en los alrededores del Estadio Ciudad de México, así como nuevos sistemas de electromovilidad, reforzando el compromiso del gobierno capitalino con la mejora de la movilidad urbana previo al evento deportivo más importante del año.

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