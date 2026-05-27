PRI va contra hijos de AMLO y gobernadores de Morena: Alito Moreno prepara denuncias ante la FGR

Alejandro Moreno anuncia denuncias contra entorno de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que en los próximos días presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales contra familiares de figuras de Morena, incluidos hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como personas cercanas a los gobernadores Américo Villarreal Anaya y Rubén Rocha Moya.

Las declaraciones fueron realizadas durante la sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados que dio inicio al periodo extraordinario de sesiones.

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Ahí, el también senador priista aseguró que el PRI “no se doblará” frente al gobierno federal y sostuvo que existe una presunta red de “narcopolíticos” vinculados con Morena.

PRI endurece discurso contra Morena en el Congreso

En medio del arranque de los trabajos legislativos, Moreno afirmó que su partido impulsará acciones legales nacionales e internacionales contra personajes cercanos al oficialismo.

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PRI señala presunta “narcopolítica” y prepara denuncias contra familiares de políticos oficialistas.

Entre sus señalamientos, mencionó a:

Hijos del expresidente López Obrador

Familiares de Rubén Rocha Moya

Entorno político de Américo Villarreal

Funcionarios y operadores ligados a Morena

El líder priista aseguró que personalmente acudirá a presentar las denuncias ante la FGR y sostuvo que el gobierno federal busca intimidar a la oposición.

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Durante su mensaje, acusó que México enfrenta una crisis de seguridad y afirmó que el país atraviesa una “vergüenza internacional” por las acusaciones de presuntos vínculos entre políticos y grupos criminales.

También lanzó críticas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que, si no se investigan estos casos, el gobierno federal estaría encubriendo irregularidades.

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Señalamientos contra Rocha Moya y Villarreal reavivan debate sobre “narcopolítica”

Las declaraciones de Moreno ocurren en un contexto marcado por investigaciones y acusaciones políticas relacionadas con presuntos nexos entre actores de Morena y organizaciones criminales.

Alejandro Moreno acusa a Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con la “narcopolítica”. EFE/ Juan Carlos Cruz

En el caso de Rubén Rocha Moya, diversas denuncias y expedientes han señalado supuestos vínculos entre operadores políticos y grupos delictivos durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa.

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Entre los principales señalamientos destacan:

Presunto financiamiento ilícito de campañas

Acusaciones de apoyo logístico de grupos criminales

Denuncias de violencia e intimidación electoral

Supuestas redes de protección política

Incluso, actores de oposición llevaron expedientes ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciando presunta intervención del crimen organizado en elecciones locales.

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Caso Tamaulipas: acusaciones por huachicol y financiamiento electoral

Respecto a Américo Villarreal Anaya, las acusaciones giran en torno a presuntos apoyos económicos provenientes de redes vinculadas al contrabando de combustible y al llamado “huachicol”.

Alejandro Moreno anuncia denuncias contra entorno de Américo Villarreal por presuntas irregularidades.

La oposición ha señalado posibles irregularidades relacionadas con:

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Financiamiento paralelo en campañas electorales

Desvío de recursos

Presuntos nexos con grupos delictivos

Operaciones políticas ligadas al empresario Sergio Carmona

Sin embargo, hasta ahora las autoridades electorales y judiciales han desestimado varias de las impugnaciones promovidas por partidos opositores, argumentando falta de pruebas concluyentes.

Morena y oposición escalan confrontación rumbo a 2027

El posicionamiento del PRI ocurre mientras Morena y la oposición intensifican la confrontación política rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán gubernaturas en distintas entidades del país.

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Morena y oposición escalan confrontación política rumbo a las elecciones de 2027..

Horas antes de sus declaraciones en San Lázaro, Alejandro Moreno publicó mensajes en redes sociales donde acusó directamente a Rocha Moya de estar protegido por el “narcogobierno” de Morena y aseguró que el PRI seguirá exhibiendo presuntos actos de corrupción y vínculos criminales dentro del oficialismo.

Por su parte, Morena ha rechazado reiteradamente las acusaciones y ha exigido pruebas contundentes sobre los señalamientos hechos por dirigentes opositores.

El tema de la llamada “narcopolítica” se ha convertido nuevamente en uno de los principales ejes de confrontación entre oficialismo y oposición, en un escenario marcado por la inseguridad, la violencia electoral y las investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos.