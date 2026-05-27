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Di adiós a los rollitos de la axila con esta rutina de 10 minutos

Un entrenamiento breve pero constante puede ayudar a tonificar los tríceps

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Mujer de mediana edad con camiseta gris frente al espejo, pellizcando la piel de su tríceps derecho. Su reflejo se ve borroso.
La acumulación de tejido bajo la axila representa una preocupación tanto estética como funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rollitos de la axila suelen ser una de las zonas que más incomodidad generan al vestir ropa ajustada.

Para muchas personas, eliminar ese cúmulo de tejido se convierte en una prioridad estética, pero también funcional.

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La buena noticia es que una rutina inteligente y bien ejecutada puede marcar la diferencia en poco tiempo.

Recientes recomendaciones de entrenadores y organismos de salud insisten en que fortalecer la musculatura de la zona no solo mejora el aspecto, sino que también brinda estabilidad y previene molestias.

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Elegir ejercicios que involucren el tren superior, en especial el pecho, la espalda y los tríceps, es la base para lograr cambios visibles.

Cómo la fuerza redefine el contorno axilar

La clave para reducir los rollitos de la axila está en aportar firmeza a los músculos que sostienen la piel.

Cuando los músculos de la espalda y el pecho se refuerzan, el tejido de la axila tiende a recolocarse, lo que disminuye la prominencia del “rollito”.

Este principio, validado por profesionales del fitness, desplaza el enfoque habitual de solo “quemar grasa” a una estrategia más eficaz: construir músculo.

Los tríceps, por ejemplo, cumplen un papel esencial en la tonificación del brazo.

Las rutinas que trabajan tríceps, pectorales y dorsales no solo transforman el aspecto de la parte superior del cuerpo, sino que, al fortalecer estos músculos, previenen lesiones y aumentan la funcionalidad del hombro y el codo.

Ejercicios tríceps
Fortalecer los músculos del pecho y la espalda ayuda a que el tejido bajo la axila se acomode mejor, reduciendo la apariencia de los rollitos. (Freepik)

La rutina de 10 minutos: guía segura y efectiva

El plan recomendado consiste en una secuencia breve pero intensa de ejercicios: prensa de pecho en el suelo, vuelos posteriores y remo abierto.

Cada uno demanda 12 repeticiones sin pausa entre ejercicios. Al finalizar el circuito, se descansa 45 segundos y se reinicia, completando entre tres y cuatro rondas en total.

La prensa de pecho en el suelo —o Floor Press tradicional— se realiza acostada boca arriba, empujando el peso hacia el techo con los codos abiertos en un ángulo de 45 a 75 grados respecto al torso.

Esta variante permite activar de manera eficaz la zona externa del pectoral mayor, justo donde se une con la axila, logrando así una mayor tensión sobre la piel y el tejido de esa área.

Al bajar el peso de forma controlada, se potencia la activación muscular y se contribuye a la firmeza local.

El vuelo posterior, por su parte, busca activar el dorso y los hombros. La técnica correcta requiere mantener la espalda inclinada y abrir los brazos como alas, concentrando la contracción en los omóplatos.

Por último, el remo abierto fortalece el centro de la espalda y contribuye a la estabilidad del hombro.

Este circuito, ejecutado durante diez minutos, proporciona un estímulo suficiente para comenzar a modificar el tejido de la axila y el contorno superior del torso.

La combinación de movimientos permite trabajar varias áreas musculares en poco tiempo, haciendo que la rutina sea accesible y eficiente.

Infografía con instrucciones y gráficos ilustrativos de una rutina de ejercicios de 10 minutos para fortalecer el torso, pectorales y hombros.
Infografía detallada sobre una rutina de 10 minutos para fortalecer el torso, incluyendo prensa de pecho en el suelo, vuelo posterior y remo abierto, con sus beneficios y cómo realizar cada ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la postura es tan importante?

Más allá de la selección de ejercicios, expertos como los de Smart Fit advierten que la postura correcta es determinante para obtener resultados y evitar lesiones.

Durante el día, actividades como el uso del móvil y la computadora favorecen la postura encorvada, lo que proyecta el tejido hacia adelante y acentúa el rollito.

Por eso, mantener los hombros lejos de las orejas y el abdomen contraído durante el entrenamiento es esencial: esto no solo optimiza la contracción muscular, sino que también ayuda a reeducar la postura diaria.

Beneficios adicionales del entrenamiento de fuerza

Organismos de salud como la Mayo Clinic subrayan que incluso entrenamientos cortos pueden tener grandes beneficios para la salud general:

“La actividad física regular puede ayudar a controlar el peso, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer, y fortalecer huesos y músculos”.

Estos hábitos permiten no solo una mejora estética, sino también mayor funcionalidad y protección articular.

Consejos de seguridad y progresión

Especialistas recomiendan iniciar siempre con pesos ligeros para priorizar la técnica. Un avance gradual, aumentando la resistencia según la capacidad individual, favorece el desarrollo muscular sin riesgo de lesiones.

Las pausas entre rondas permiten una recuperación breve, pero suficiente para mantener la intensidad.

Además, trabajar con repeticiones controladas, evitando movimientos bruscos, es indispensable para obtener resultados sostenibles.

Ejercitar los grandes grupos musculares al menos dos veces por semana contribuye a prevenir la sarcopenia y mejorar la salud metabólica
“La actividad física regular puede ayudar a controlar el peso, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer, y fortalecer huesos y músculos”, señala la Mayo Clinic. (Freepik)

Construir una rutina que se adapte a tu vida

La flexibilidad es fundamental para mantener el compromiso con el ejercicio.

Las recomendaciones de la Mayo Clinic orientan a diseñar un programa que contemple los gustos y limitaciones personales, y sugieren repartir la actividad en varios momentos del día si es necesario.

La constancia, más que la perfección técnica inicial, es lo que finalmente asegura el progreso.

Quienes desean despedirse de los rollitos de la axila pueden confiar en que la combinación de ejercicios de fuerza, buena postura y una rutina breve pero efectiva, ofrece resultados tangibles en pocas semanas.

La disciplina en la ejecución y el seguimiento de consejos de expertos son el mejor aliado para transformar el aspecto y la salud del tren superior.

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