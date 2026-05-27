Estas son las vacunas que se recomienda aplicar si eres un extranjero que viene de visita a México para el Mundial

Especialistas advierten que eventos masivos como el Mundial 2026 en México implican alto riesgo de contagio de enfermedades infecciosas entre viajeros internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que la mayoría de los viajeros suele prestar poca atención a las medidas preventivas relacionadas con la salud, a pesar de que eventos masivos como el Mundial 2026 facilitan la propagación de enfermedades infecciosas.

Entre los factores que suelen incrementar este riesgo se encuentran el aumento en la movilidad internacional, el hacinamiento, la convivencia prolongada, las variaciones climáticas, la contaminación ambiental y la exposición a sistemas sanitarios distintos.

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Es por esto que la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los extranjeros que planean viajar al país durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Dentro de estas recomendaciones se encuentra la lista de vacunas que se sugiere a los viajeros aplicarse en caso de visitar México.

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Un hombre recibe la vacuna contra el sarampión como parte de las medidas preventivas de salud antes de su viaje al Mundial de Fútbol 2026, asegurando su protección durante el evento deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacunas que debes aplicarte si viajas a México para el mundial 2026

De acuerdo con el Documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026 de la Clínica del Viajero de la UNAM las vacunas que se recomiendan para los viajeros son las siguientes:

Sarampión

La vacuna debe aplicarse al menos 14 días antes del viaje para garantizar que el organismo desarrolle una óptima respuesta inmune.

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Si no cuenta con un registro claro de vacunación o nunca ha padecido la enfermedad, se recomienda recibir la dosis correspondiente. En caso de lactantes de 6 a 11 meses que viajen, se sugiere una dosis temprana (dosis 0), la cual no sustituirá las dosis del esquema habitual, primera dosis a los 12 meses y segunda dosis a los 6 años.

Influenza

Debido a las mutaciones constantes del virus, se recomienda recibir la vacuna de la temporada vigente de forma anual o aplicarse entre 10-14 días antes del viaje

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COVID

Se recomienda recibir la dosis más reciente disponible. Las personas con mayor riesgo de complicaciones, adultos mayores o quienes hayan recibido su última dosis hace más de un año, pueden requerir una dosis de refuerzo al menos 2 semanas antes de viajar

Hepatitis A

Por su mecanismo de transmisión es especialmente recomendable la vacunación en caso de planear visitar zonas rurales, mercados o puestos callejeros, o tener contacto cercano con la población local.

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El esquema de vacunación debe iniciarse al menos 2 semanas antes del viaje para asegurar una protección adecuada. ● Habitualmente se aplican dos dosis intramusculares, con la segunda dosis entre 6 y 12 meses después de la primera, aunque, algunos esquemas acelerados permiten dos dosis con al menos 7 días de intervalo cuando el tiempo es limitado.

En caso de viajeros que no han completado el esquema previo o que ya han recibido una dosis, se recomienda completar el esquema según el tiempo disponible antes del viaje, valorando la indicación con el médico.

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Si ya fue vacunado en el pasado y se completó el esquema (dos dosis), la protección suele ser prolongada, por lo que no se requiere dosis de refuerzo previo al viaje, sin embargo, en situación de brotes o alto riesgo, se puede valorar la necesidad de refuerzo según el historial vacunal y el itinerario

Fiebre tifoidea

La fiebre tifoidea se transmite principalmente por vía fecal‑oral, a través de agua o alimentos contaminados con heces de personas infectadas, por lo que la vacunación es especialmente recomendable en México.

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La vacuna debe aplicarse entre 1 y 2 semanas antes del viaje para generar protección óptima. Vacuna inyectable (polisacárido): una sola dosis, con protección de alrededor de 3 años.

Si ya cuenta con una vacuna previa, se recomienda una dosis de refuerzo si han pasado más de 3 años desde la última dosis de la vacuna inyectable, o más de 5 años desde el esquema oral, siempre que se viaje nuevamente a zonas de riesgo

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Hepatitis B

La vacuna contra hepatitis B es segura y altamente efectiva para prevenir la infección, idealmente el esquema debe completarse semanas o meses antes del viaje para garantizar una protección adecuada, sin embargo, incluso iniciar la vacunación antes del viaje puede brindar beneficios.

Para las personas que viajan la vacuna puede aplicarse el mes anterior a los días 0, 7 y 21 con una cuarta dosis a los 12 meses después de la primera.

Completar el esquema de vacunación y consultar con clínicas especializadas son medidas cruciales para prevenir enfermedades durante la Copa Mundial 2026 en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomar precauciones y prevenir mediante la aplicación de vacunas puede hacer la diferencia en un viaje durante el mundial.

Recuerda consultar buscar asesoría con las clínicas del viajero de tu localidad.