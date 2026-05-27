México

Suculentas: el método correcto para trasplantar las hojas y tener nuevas plantas

Descubre el paso a paso para aumentar tu colección de plantas usando un método sencillo y sin materiales costosos

Guardar
Google icon
Suculenta verde en maceta de terracota sobre un mueble de madera frente a una ventana, con luz solar directa y hojas con manchas marrones de daño.
Te contamos la manera más fácil de propagar hojas y obtener brotes exitosos incluso si no tienes experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasplante de hojas de suculentas es una técnica sencilla y accesible que permite multiplicar estas plantas a partir de una sola hoja.

Con pasos básicos y algo de paciencia, cualquier persona puede lograr que una hoja dé origen a una nueva suculenta en casa.

PUBLICIDAD

Este método resulta ideal para quienes buscan ampliar su colección, compartir plantas o experimentar con la propagación, sin necesidad de herramientas especializadas.

Maceta de cerámica con una suculenta verde en primer plano sobre una mesa de madera. Al fondo, una ventana grande con cortinas y jardín exterior, iluminada por el sol.
Una hermosa suculenta en una maceta artesanal es suavemente iluminada por la luz del sol que entra a través de una ventana, creando un ambiente hogareño y sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método correcto para trasplantar las hojas y tener nuevas plantas

Aquí te explicamos cómo hacer correctamente el proceso de trasplante para obtener nuevas plantas con tus hojas de suculentas..

PUBLICIDAD

El método correcto para trasplantar hojas de suculentas y lograr nuevas plantas (propagación por hoja) consiste en los siguientes pasos:

1. Selección y corte de la hoja

  • Elige una hoja sana y madura de la suculenta madre.
  • Retira la hoja con cuidado, asegurándote de separarla completamente desde la base. Haz un movimiento suave de lado a lado hasta que la hoja se desprenda limpia, sin romperse.

2. Secado de la hoja (callosidad)

  • Coloca la hoja en un lugar seco y sombreado por 2 a 5 días. Esto permite que el corte cicatrice y se forme una callosidad, lo que previene el desarrollo de hongos y la pudrición.

3. Preparación del sustrato

  • Usa una maceta o charola con sustrato para suculentas (mezcla con buen drenaje, como tierra para cactus con perlita o arena).
  • No es necesario enterrar la hoja; basta con colocarla sobre el sustrato, con la parte cortada hacia arriba.

4. Riego controlado

  • Rocía ligeramente el sustrato con agua usando un atomizador, solo cuando esté completamente seco. Evita el exceso de humedad.
  • No riegues directo sobre la hoja.

5. Espera a que broten raíces y nuevas plantas

  • Después de 2 a 6 semanas, la hoja empezará a desarrollar raíces y pequeños brotes en la base.
  • Cuando la nueva planta tenga raíces y varias hojas, puedes trasplantarla a una maceta individual.

6. Separación (opcional)

  • Una vez que la planta bebé crece lo suficiente, la hoja madre se seca y puede retirarse con cuidado.

Consejos adicionales

  • No todas las hojas de suculentas logran enraizar; es recomendable intentar con varias a la vez.
  • Mantén las hojas en un área iluminada, pero sin sol directo para evitar que se quemen.
Infografía detallada que muestra el proceso de propagación de suculentas desde una hoja, con seis paneles ilustrando cada paso y tres paneles adicionales con consejos.
Esta infografía ilustra el método paso a paso para propagar suculentas a partir de una hoja, detallando desde la selección de la hoja hasta el trasplante de la nueva planta, incluyendo consejos clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si mi hoja de suculenta está lista para ser trasplantada

Para saber si una hoja de suculenta está lista para ser trasplantada, observa los siguientes puntos:

  1. Raíces visibles La hoja debe haber desarrollado raíces pequeñas y blancas. Estas raíces suelen aparecer después de algunas semanas si la hoja estuvo en un ambiente seco y con luz indirecta.
  2. Brotes nuevos Además de las raíces, es ideal que la hoja tenga un pequeño brote o roseta verde en la base. Este brote es la nueva planta que crecerá.
  3. La hoja madre está arrugada o seca Cuando la hoja original comienza a verse deshidratada o arrugada, significa que está transfiriendo sus nutrientes al brote nuevo. Cuando esto ocurre, es buen momento para trasplantar.
  4. Tiempo de desarrollo Generalmente, una hoja de suculenta tarda entre 4 a 8 semanas en estar lista para trasplantar, dependiendo del ambiente y la especie.

¿Cómo trasplantar?

  • Usa sustrato especial para suculentas (bien drenado).
  • Coloca la hoja con raíces y brote sobre la tierra, sin enterrar el brote.
  • Riega ligeramente solo cuando la tierra esté seca.

Con estos puntos puedes identificar el momento adecuado para trasplantar tu hoja de suculenta.

Temas Relacionados

suculentasplantasjardineríamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lluvias intensas, granizo y calor extremo: así afectará el clima a México este miércoles 27 de mayo

Tormentas fuertes y altas temperaturas golpearán varias regiones del país; autoridades alertan por inundaciones, vientos y caída de granizo

Lluvias intensas, granizo y calor extremo: así afectará el clima a México este miércoles 27 de mayo

Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”

El mediocampista celebró la oportunidad junto a su entorno más cercano y consolida una tendencia histórica para deportistas con raíces binacionales

Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”

El Estadio Neza 86 está prácticamente rehabilitado para recibir a aficionados durante el Mundial 2026

El emblemático recinto de Ciudad Nezahualcóyotl luce gradas vibrantes y un césped impecable, listo para celebrar su legado futbolero

El Estadio Neza 86 está prácticamente rehabilitado para recibir a aficionados durante el Mundial 2026

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 26 de mayo: San Antonio Abad con bloqueos en ambos sentidos

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy martes 26 de mayo: San Antonio Abad con bloqueos en ambos sentidos

Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche

El armamento sería usado en diputas con facciones rivales, según las el reporte de los hechos

Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche

Detienen a mujer que estaría ligada al Cártel de Sinaloa en BC y que ocultó armas en un peluche

Saldo oficial de la jornada violenta en Colima: cinco presuntos miembros del CJNG detenidos, dos abatidos y una camioneta blindada asegurada

Aseguran más de 250 mil litros de huachicol en Veracruz, hay 12 detenidos

Ronald Johnson presenta balance a un año de su llegada: frontera más segura de la historia, extradiciones y golpe al fentanilo

Nogales, el municipio fronterizo que sigue siendo pieza clave del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿No usa bolsas originales? Eiza González revela su afición por comprar réplicas: “Por una cuarta parte del precio”

¿No usa bolsas originales? Eiza González revela su afición por comprar réplicas: “Por una cuarta parte del precio”

“Te haces el muy hombre”: Victoria Kühne, ex de Cristian Castro, lanza canción que podría ser ‘tiradera’ al cantante

Stray Kids en México: fans piden que no haya precios dinámicos y preparan correos a Profeco

Diseño, secretos y lujo: así es por dentro la emblemática mansión de Silvia Pinal que será puesta a la venta

Mexicanos cuestionan a Shakira por representar en Dai Dai culturas que no se relacionan con las sedes del Mundial 2026

DEPORTES

Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”

Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”

El Estadio Neza 86 está prácticamente rehabilitado para recibir a aficionados durante el Mundial 2026

El magnate Carlos Slim critica el precio de los boletos del Mundial 2026: “Es un exceso”

Historia del Estadio Azteca: de la final del Mundial 1970 y el Gol del Siglo a la sede de 2026

Esta es la multa millonaria que podrías enfrentar por usar marcas y logos oficiales de la FIFA durante el Mundial 2026