Suculentas: el método correcto para trasplantar las hojas y tener nuevas plantas

Te contamos la manera más fácil de propagar hojas y obtener brotes exitosos incluso si no tienes experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasplante de hojas de suculentas es una técnica sencilla y accesible que permite multiplicar estas plantas a partir de una sola hoja.

Con pasos básicos y algo de paciencia, cualquier persona puede lograr que una hoja dé origen a una nueva suculenta en casa.

PUBLICIDAD

Este método resulta ideal para quienes buscan ampliar su colección, compartir plantas o experimentar con la propagación, sin necesidad de herramientas especializadas.

Una hermosa suculenta en una maceta artesanal es suavemente iluminada por la luz del sol que entra a través de una ventana, creando un ambiente hogareño y sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método correcto para trasplantar las hojas y tener nuevas plantas

Aquí te explicamos cómo hacer correctamente el proceso de trasplante para obtener nuevas plantas con tus hojas de suculentas..

PUBLICIDAD

El método correcto para trasplantar hojas de suculentas y lograr nuevas plantas (propagación por hoja) consiste en los siguientes pasos:

1. Selección y corte de la hoja

Elige una hoja sana y madura de la suculenta madre.

Retira la hoja con cuidado, asegurándote de separarla completamente desde la base. Haz un movimiento suave de lado a lado hasta que la hoja se desprenda limpia, sin romperse.

2. Secado de la hoja (callosidad)

Coloca la hoja en un lugar seco y sombreado por 2 a 5 días. Esto permite que el corte cicatrice y se forme una callosidad, lo que previene el desarrollo de hongos y la pudrición.

3. Preparación del sustrato

Usa una maceta o charola con sustrato para suculentas (mezcla con buen drenaje, como tierra para cactus con perlita o arena).

No es necesario enterrar la hoja; basta con colocarla sobre el sustrato, con la parte cortada hacia arriba.

4. Riego controlado

Rocía ligeramente el sustrato con agua usando un atomizador, solo cuando esté completamente seco. Evita el exceso de humedad.

No riegues directo sobre la hoja.

5. Espera a que broten raíces y nuevas plantas

Después de 2 a 6 semanas, la hoja empezará a desarrollar raíces y pequeños brotes en la base.

Cuando la nueva planta tenga raíces y varias hojas, puedes trasplantarla a una maceta individual.

6. Separación (opcional)

Una vez que la planta bebé crece lo suficiente, la hoja madre se seca y puede retirarse con cuidado.

Consejos adicionales

No todas las hojas de suculentas logran enraizar; es recomendable intentar con varias a la vez.

Mantén las hojas en un área iluminada, pero sin sol directo para evitar que se quemen.

Esta infografía ilustra el método paso a paso para propagar suculentas a partir de una hoja, detallando desde la selección de la hoja hasta el trasplante de la nueva planta, incluyendo consejos clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si mi hoja de suculenta está lista para ser trasplantada

Para saber si una hoja de suculenta está lista para ser trasplantada, observa los siguientes puntos:

PUBLICIDAD

Raíces visibles La hoja debe haber desarrollado raíces pequeñas y blancas. Estas raíces suelen aparecer después de algunas semanas si la hoja estuvo en un ambiente seco y con luz indirecta. Brotes nuevos Además de las raíces, es ideal que la hoja tenga un pequeño brote o roseta verde en la base. Este brote es la nueva planta que crecerá. La hoja madre está arrugada o seca Cuando la hoja original comienza a verse deshidratada o arrugada, significa que está transfiriendo sus nutrientes al brote nuevo. Cuando esto ocurre, es buen momento para trasplantar. Tiempo de desarrollo Generalmente, una hoja de suculenta tarda entre 4 a 8 semanas en estar lista para trasplantar, dependiendo del ambiente y la especie.

¿Cómo trasplantar?

Usa sustrato especial para suculentas (bien drenado).

Coloca la hoja con raíces y brote sobre la tierra, sin enterrar el brote.

Riega ligeramente solo cuando la tierra esté seca.

Con estos puntos puedes identificar el momento adecuado para trasplantar tu hoja de suculenta.

PUBLICIDAD