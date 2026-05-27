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Historia del Estadio Azteca: de la final del Mundial 1970 y el Gol del Siglo a la sede de 2026

Inaugurado en 1966, el Azteca fue sede de dos finales mundiales y albergó la Mano de Dios y el Gol del Siglo. En 2026 vuelve a ser protagonista. Su historia, su remodelación y lo que lo hace único

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Esta es la historia del Estadio Azteca y los momentos más emblemáaticos (AP Photo/Carlo Fumagalli, file)
Esta es la historia del Estadio Azteca y los momentos más emblemáaticos (AP Photo/Carlo Fumagalli, file)

El Estadio Azteca es el recinto deportivo más emblemático de México y uno de los más reconocidos en el mundo. El próximo 11 de junio de 2026 escribirá un nuevo capítulo en su historia al convertirse en el único estadio en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA.

Su historia inicia en 1962, cuando los empresarios Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo deciden construir un estadio de gran capacidad para albergar al Club América y buscar la sede de la Copa Mundial de Futbol de 1970. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, quienes enfrentaron el reto de edificar sobre la lava petrificada del volcán Xitle, en la zona de Santa Úrsula, al sur de la Ciudad de México.

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La construcción duró aproximadamente cuatro años y se inauguró el 29 de mayo de 1966 con un partido entre el América y el Torino de Italia, ante más de 100 mil aficionados. El primer gol oficial lo marca Arlindo dos Santos, jugador del América. Y este 2026 cumplirá 60 años, por lo que su sexta década estará marcada por el Mundial México, Estados Unidos, Canadá.

Construcción del Estadio Azteca foto: Revista Nosotros 2006
Construcción del Estadio Azteca foto: Revista Nosotros 2006

Estadio Azteca, “el vaticano” del futbol

El Coloso de Santa Úrsula es único en el mundo por haber sido sede de dos finales de Copa del Mundo: México 1970, donde Pelé y Brasil se consagraron campeones, además, el recinto vio la semifinal entre Italia y Alemania, que quedó registrada como el “Partido del Siglo”, con un marcador de 4-3 en tiempo extra. No hay que dejar de lado que en México 70 se vio la primera tarjeta amarilla para infraccionar jugadores, también se dio la primera sustitución en un partido de un Mundial.

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En 1986, el Estadio Azteca fue testigo de la consagración de Diego Armando Maradona. En los cuartos de final, Maradona marca “La Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” ante Inglaterra, dos de las jugadas más recordadas en la historia de los mundiales.

El recinto también albergó partidos de los Juegos Olímpicos de 1968, finales de torneos nacionales e internacionales, partidos de futbol americano, boxeo, conciertos y eventos masivos.

Falleció Pelé a los 82 años (Foto: Twitter/@Futboleramx)
Falleció Pelé a los 82 años y fue campeón en México 70 (Foto: Twitter/@Futboleramx)

Música, deporte y más historias del Estadio Azteca

Debido a la capacidad, el estadio no solo ha sido protagonista de eventos deportivos, también se ha caracterizado por ser el escenario musical donde artistas como Michael Jackson impusieron una cifra histórica, más de 550 mil personas en cinco conciertos realizados en 1993, récord para un solo artista internacional en el estadio

El 20 de febrero de 1993, Julio César Chávez noqueó a Greg Haugen ante 132 mil 274 asistentes, cifra que representa el récord mundial de asistencia en una pelea de boxeo con boleto pagado.

La visita del papa Juan Pablo II al Estadio Azteca se realizó el 25 de enero de 1999, como parte de su cuarta gira por México. El encuentro en el estadio reunió a más de 100 mil personas y es considerado uno de los actos más emotivos de su visita. El papa dirigió un mensaje de fraternidad y paz a los asistentes y pronunció la frase: “Estaré con ustedes hasta el fin de los días”.

Gracias a la cuenta de _, se pudo conocer el sistema de luces LED en tonos verde, blanco y rojo, que promete redefinir la identidad visual del Estadio Azteca y su fachada. (X/ @ar2_mx)

En años recientes, el 2 de octubre de 2005, el Azteca recibió el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos (Arizona Cardinals vs. San Francisco 49ers), con un récord de 103 mil 467 asistentes para la NFL en ese momento,

Del Azteca a Estadio Ciudad de México

A lo largo de su historia, el Azteca ha pasado por varias remodelaciones, incluyendo una en vísperas de la Copa Mundial de 2026, evento con el que será el primer estadio en recibir tres inauguraciones mundialistas. El nombre “Azteca” surgió de un concurso nacional, ganado por Antonio Vázquez Torres, originario de León.

A lo largo de su historia, el Azteca ha pasado por varias remodelaciones, incluyendo una en vísperas de la Copa Mundial de 2026 (REUTERS/Henry Romero)
A lo largo de su historia, el Azteca ha pasado por varias remodelaciones, incluyendo una en vísperas de la Copa Mundial de 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Ahora ese nombre fue desplazado por la marca de un patrocinador que invirtió en la más reciente remodelación del estadio, “Banorte”. Para el Mundial 2026 será conocido como Estadio Ciudad de México.

Además de su relevancia deportiva, en el estadio se han encontrado fósiles de mamut durante su construcción y existen leyendas de fantasmas entre los obreros que participaron en la obra. El Coloso de Santa Úrsula sigue siendo un símbolo de modernidad y monumentalidad, con capacidad actual de alrededor de 87 mil 500 espectadores tras las últimas adecuaciones.

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