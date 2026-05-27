Posponen audiencia de Marilyn Cote en Puebla por supuesto malestar físico

La falsa psiquiatra de Puebla se encuentra dentro del penal de Ciudad Serdán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de la posible libertad condicional para Marilyn Cote, señalada por ejercer ilegalmente la psiquiatría, quedó aplazada hasta el 8 de junio.

Actualmente la falsa psiquiatra se encuentra dentro del penal de Ciudad Serdán, Puebla, donde incluso habría asumido un liderazgo religioso.

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La audiencia debía celebrarse el 26 de mayo en modalidad virtual, pero fue suspendida debido al estado de salud de la imputada.

Marilyn Cote podría enfrentar hasta seis años de prisión (Jesús Avilés/Infobae México)

El caso de Cote ha generado atención porque enfrenta más de una decena de denuncias por parte de personas que se presentaron como víctimas de atención psiquiátrica y prescripción de medicamentos controlados, sin que la acusada contara con título profesional.

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Qué pasó con la audiencia de Marilyn Cote

La defensa solicitó la revisión de su situación para que pudiera abandonar el centro penitenciario, argumentando el pago de reparación del daño a quienes la denunciaron.

Quienes preguntan por la situación legal de Marilyn Cote deben saber que la audiencia clave para definir si podrá acceder a libertad condicional no se realizó en la fecha prevista.

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La mujer acusada de dar terapia psiquiatrica sin cédula tenía estas identificaciones (Fiscalía de Puebla)

El motivo fue el deterioro en la salud de la acusada, hecho que motivó la reprogramación para el 8 de junio.

El proceso se desarrolla en la Casa de Justicia de Cholula y responde a una petición de la defensa orientada a que Cote recupere su libertad bajo condiciones, tras compensar a las víctimas monetariamente.

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Extraoficialmente se reporta que la cantidad ofrecida a las víctimas es de 10 mil pesos.

De qué está acusada Marilyn Cote

Estos son los delitos por los que está señalada:

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La revisión de la posible libertad condicional para Marilyn Cote, acusada de ejercer ilegalmente la psiquiatría, fue aplazada por su estado de salud y se decidirá el 8 de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usurpación de profesión: hacerse pasar por psiquiatra sin tener cédula profesional durante al menos cinco años.

Operar consultorio sin autorización sanitaria: brindar consultas de salud mental sin aviso de funcionamiento ante la autoridad sanitaria de Puebla.

Recetar medicamentos controlados sin ser médico: administrar fármacos a sus pacientes sin la acreditación legal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó en febrero que la mujer había sido vinculada a proceso como probable responsable del delito de usurpación de funciones.

En ese momento, la autoridad detalló que Cote brindó atención y recetó fármacos psiquiátricos sin tener la formación académica correspondiente, lo que motivó la apertura de una investigación en su contra.

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Las denuncias acumuladas contra la acusada superan la decena y se centran en el ejercicio ilegal de la profesión.

Cuánto tiempo podría pasar Marilyn Cote en la cárcel

La sanción para quien usurpa una profesión en Puebla contempla de dos meses a dos años de prisión y una multa, según el Código Penal local.

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En el caso de Cote, la condena podría aumentar, ya que se le señala también por operar un consultorio sin la autorización sanitaria correspondiente.

Por este hecho, la ley establece de uno a cuatro años adicionales de cárcel y otra multa.

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La audiencia que definiría la libertad condicional de Marilyn Cote fue aplazada por su deterioro en el estado de salud (Fiscalía Puebla)

En términos concretos, la pena máxima para Cote resultaría de sumar ambas sanciones, lo que arroja un total de hasta seis años tras las rejas si se confirma la culpabilidad en ambos delitos.

El cálculo surge de la suma de los periodos previstos en los artículos 258 y 258 bis del Código Penal de Puebla, donde se detallan los castigos por usurpación de profesión y por brindar atención de salud mental sin permisos.