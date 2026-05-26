México

Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa declaran ante la FGR por acusaciones de EEUU de nexos con Los Chapitos

El gobernador con licencia aseguró que confía en el Estado de Derecho y “con la frente en alto no dejará de luchar porque la verdad prevalezca”

Guardar
Google icon
Rocha Moya y funcionarios acusados por EEUU
Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Este martes 26 de mayo se presentaron a rendir su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como otros funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Infobae México pudo confirmar que el primero en acudir en las oficinas de la FGR en Sinaloa fue Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia.

PUBLICIDAD

Más tarde, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, confirmó que acudió a las instalaciones de la FGR en Culiacán para comparecer sobre las acusaciones en su contra, y dijo que se mantendrá atento para atender todos los llamados por parte de las autoridades.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia (..) Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, escribió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Rubén Rocha Moya acude a comparecer ante la FGR
Foto: X/@rochamoya_

El tercer funcionario el acudir a declarar fue el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien de acuerdo con reportes acudió alrededor de las 10:00 horas a bordo de una camioneta.

Cabe señalar que los funcionarios fueron solicitados por las autoridades para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las indagatoria abierta por la acusación presentada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York en su contra.

Vicefiscal rechaza acusaciones en su contra y se declara inocente

Fiscalía de Sinaloa revela video del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y entrega carpeta a la FGR por caso Mayo Zambada
Castro Zaavedra estuvo implicado en la presentación del video del montaje sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cuyo homicidio en realidad ocurrió en la misma finca donde secuestraron a "El Mayo" Zambada. (Foto: Fiscalía General de Sinaloa)

Al salir de las instalaciones de la FGR, Dámaso Castro Zaavedra rechazó las acusaciones de Estados Unidos en su contra y se declaró inocente de los señalamientos.

Durante entrevista con medios de comunicación, dijo que se encuentra atendiendo los requerimientos de las autoridades, aunque evitó especificar si fue llamado como testigo para respetar la integración de la carpeta.

“Nos citaron y atendemos la situación (…) Confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación y en el esclarecimiento. Vamos a confiar en la integración de las investigaciones que están realizando", comentó.

Castro también dijo que no sabía si volverá a su cargo, pero que esperará el desarrollo de la investigación para determinarlo.

Dos exfuncionarios se entregaron a Estados Unidos tras la solicitud de su detención con fines de extradición

Aunque fueron citados los diez acusados, dos de ellos no se presentarán luego de que fueron detenidos en Estados Unidos como parte de una entrega realizada por los propios exfuncionarios tras darse a conocer la solicitud de su detención provisional con fines de extradición.

Gerardo Mérida, titular SSP Sinaloa
El funcionario aseguró que la búsqueda continúa. (Crédito: SSP Sinaloa)

Uno de ellos es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, luego de salir del país desde Hermosillo, Sonora.

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaSinaloaFGRDámaso Castro ZaavedraEstados UnidosLos ChapitosCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crisis emocional y económica de Rafael Inclán enciende las alarmas en su entorno

En abril, el actor abordó la posibilidad de pasar su vejez en La Casa del Actor que dirige su amigo Jorge Ortiz de Pinedo

Crisis emocional y económica de Rafael Inclán enciende las alarmas en su entorno

Kate del Castillo pide al gobierno de Hidalgo crear leyes para erradicar la tauromaquia en la entidad

La famosa habló sobre la importancia de proteger a los toros que son destinados a estas prácticas

Kate del Castillo pide al gobierno de Hidalgo crear leyes para erradicar la tauromaquia en la entidad

Samuel García y la FGR: estas son las razones por las que Morena lo denunciará formalmente

El día de hoy Morena presentará una denuncia en la Fiscalía General de la República. Esto es lo que se sabe...

Samuel García y la FGR: estas son las razones por las que Morena lo denunciará formalmente

La ruta de las drogas sintéticas de Nogales a Costa Rica: qué se sabe del corredor que operaba “El Chinacate”, sobrino de “El Chapo”

La captura de Isaí “N”, sobrino de Joaquín Guzmán Loera, expuso una presunta red logística vinculada con “Los Chapitos” para el traslado de fentanilo y drogas sintéticas hacia EEUU y Centroamérica

La ruta de las drogas sintéticas de Nogales a Costa Rica: qué se sabe del corredor que operaba “El Chinacate”, sobrino de “El Chapo”

“Tío Lako” del CJNG habría ordenado emboscada contra la Guardia Civil que dejó seis heridos en Zamora

Autoridades de inteligencia atribuyen al operador criminal Heraclio Guerrero Martínez, “Tío Lako”, el ataque armado que dejó seis agentes lesionados en Zamora

“Tío Lako” del CJNG habría ordenado emboscada contra la Guardia Civil que dejó seis heridos en Zamora
MÁS NOTICIAS

NARCO

La ruta de las drogas sintéticas de Nogales a Costa Rica: qué se sabe del corredor que operaba “El Chinacate”, sobrino de “El Chapo”

La ruta de las drogas sintéticas de Nogales a Costa Rica: qué se sabe del corredor que operaba “El Chinacate”, sobrino de “El Chapo”

“Tío Lako” del CJNG habría ordenado emboscada contra la Guardia Civil que dejó seis heridos en Zamora

Gobierno de Chihuahua niega contratos con empresa Mamba Negra investigada en EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Alcalde de Cuautla busca blindarse contra detención por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa: le conceden amparo

Pensión vehicular en Chiapas tenía media tonelada de cocaína, un arsenal y granadas: el cargamento estaría ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kate del Castillo pide al gobierno de Hidalgo crear leyes para erradicar la tauromaquia en la entidad

Kate del Castillo pide al gobierno de Hidalgo crear leyes para erradicar la tauromaquia en la entidad

Sylvia Pasquel confirma venta de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal: este es el doloroso motivo

BTS lanza video de su visita a Palacio Nacional: fecha y hora de estreno

Alejandra Ávalos pone su mira en la política: “Tengo muchas iniciativas de ley para proponer”

De la CDMX al espacio: la noche en que Zoé conquistó el Estadio GNP llega a las plataformas digitales

DEPORTES

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

El Grande Americano vs El Grande Americano Original: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha de máscara vs máscara

¿Guiño a la Liga Mx? Alexia Putellas dejará al Barcelona

Canelo Álvarez revela cuál es la única pelea que lo haría subir de categoría ¿Es David Benavidez?

Penta Zero Miedo cumplirá su sueño en WWE: enfrentará a Rey Mysterio por el título Intercontinental de WWE

Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se reportan con México rumbo al Mundial 2026