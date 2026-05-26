Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa declaran ante la FGR por acusaciones de EEUU de nexos con Los Chapitos

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Este martes 26 de mayo se presentaron a rendir su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como otros funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Infobae México pudo confirmar que el primero en acudir en las oficinas de la FGR en Sinaloa fue Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia.

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Más tarde, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, confirmó que acudió a las instalaciones de la FGR en Culiacán para comparecer sobre las acusaciones en su contra, y dijo que se mantendrá atento para atender todos los llamados por parte de las autoridades.

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia (..) Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, escribió en sus redes sociales.

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Foto: X/@rochamoya_

El tercer funcionario el acudir a declarar fue el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien de acuerdo con reportes acudió alrededor de las 10:00 horas a bordo de una camioneta.

Cabe señalar que los funcionarios fueron solicitados por las autoridades para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación como parte de las indagatoria abierta por la acusación presentada en la Corte de Distrito Sur de Nueva York en su contra.

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Vicefiscal rechaza acusaciones en su contra y se declara inocente

Castro Zaavedra estuvo implicado en la presentación del video del montaje sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cuyo homicidio en realidad ocurrió en la misma finca donde secuestraron a "El Mayo" Zambada. (Foto: Fiscalía General de Sinaloa)

Al salir de las instalaciones de la FGR, Dámaso Castro Zaavedra rechazó las acusaciones de Estados Unidos en su contra y se declaró inocente de los señalamientos.

Durante entrevista con medios de comunicación, dijo que se encuentra atendiendo los requerimientos de las autoridades, aunque evitó especificar si fue llamado como testigo para respetar la integración de la carpeta.

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“Nos citaron y atendemos la situación (…) Confiamos en las instituciones, en el trabajo de investigación y en el esclarecimiento. Vamos a confiar en la integración de las investigaciones que están realizando", comentó.

Castro también dijo que no sabía si volverá a su cargo, pero que esperará el desarrollo de la investigación para determinarlo.

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Dos exfuncionarios se entregaron a Estados Unidos tras la solicitud de su detención con fines de extradición

Aunque fueron citados los diez acusados, dos de ellos no se presentarán luego de que fueron detenidos en Estados Unidos como parte de una entrega realizada por los propios exfuncionarios tras darse a conocer la solicitud de su detención provisional con fines de extradición.

El funcionario aseguró que la búsqueda continúa. (Crédito: SSP Sinaloa)

Uno de ellos es Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, luego de salir del país desde Hermosillo, Sonora.

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*Información en desarrollo...