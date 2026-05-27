Esta es la multa millonaria que podrías enfrentar por usar marcas y logos oficiales de la FIFA durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 traerá una ola de oportunidades comerciales al país, pero también un estricto marco legal que protege la propiedad intelectual de la FIFA en México.
Cualquier empresa o comercio que utilice marcas, logotipos o frases oficiales del torneo sin autorización se expone a sanciones económicas que pueden alcanzar cifras históricas en el país.
PUBLICIDAD
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la FIFA han blindado cientos de registros relacionados con el evento, incluyendo nombres, lemas, imágenes y hasta tipografías.
¿Qué está prohibido usar durante el Mundial?
La legislación mexicana y los acuerdos internacionales impiden que negocios no autorizados utilicen elementos protegidos por la FIFA en promocionales, empaques o publicidad.
PUBLICIDAD
- Frases como “Copa Mundial de la FIFA 2026”, “FIFA World Cup 26”, “Somos 26”, “México 2026” y cualquier eslogan vinculado al torneo están reservados sólo para patrocinadores oficiales.
- El uso de logos, mascotas, trofeos, tipografías oficiales, o imágenes que imiten la identidad visual de la Copa del Mundo, también está restringido.
- Se prohíbe la utilización de hashtags oficiales y cualquier referencia directa o indirecta que busque asociar productos o servicios con el evento.
Esta protección incluye tanto reproducciones idénticas como versiones que puedan generar confusión, y abarca todos los canales comerciales, físicos y digitales.
Las sanciones: de multas millonarias a clausuras de negocios
Según se ha anunciado, las consecuencias de infringir las reglas van mucho más allá de una simple advertencia.
PUBLICIDAD
- Las multas pueden alcanzar hasta 250 mil UMAs, equivalentes a unos 29 millones de pesos por cada conducta infractora.
- En caso de reincidencia, pueden sumarse sanciones diarias adicionales y el aseguramiento de la mercancía involucrada.
- El IMPI tiene facultad para imponer clausura temporal o definitiva de establecimientos y retirar campañas ilegales de manera inmediata, incluso en plataformas digitales.
Así, una campaña errónea o el uso indebido de frases puede resultar en pérdidas económicas, daño reputacional y la quiebra de operaciones comercial enteras.
¿Qué sí se puede hacer para aprovechar el ambiente mundialista?
A pesar de las restricciones, los negocios pueden sumarse a la fiebre futbolera con creatividad y estrategias legales.
PUBLICIDAD
- Se permite el uso de términos genéricos como “futbol”, “afición”, “fiesta deportiva”, “jornada futbolera” y frases que no hagan referencia directa al evento.
- Las campañas pueden incluir promociones para días de partido, transmisiones en vivo o referencias a la pasión por el juego sin usar activos protegidos por la FIFA.
- Es posible utilizar imágenes propias, diseños originales y elementos libres de derechos para publicitar productos o servicios.
Con estas precauciones, los comercios pueden disfrutar del impulso del Mundial 2026 sin arriesgarse a sanciones millonarias ni comprometer su reputación ante clientes y autoridades.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD