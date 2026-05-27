México

¿No usa bolsas originales? Eiza González revela su afición por comprar réplicas: “Por una cuarta parte del precio”

La actriz mexicana aseguró que optar por réplicas fue su manera de ahorrar, explicando que prefería pagar una fracción del precio antes de invertir grandes sumas en piezas originales en su llegada a Estados Unidos

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La actriz oprtó por no comprar bolsas originales a su llegada a Nueva York

Eiza González habló de sus bolsas de lujo y reveló que, cuando llegó a Nueva York, prefería comprar réplicas en lugar de originales porque no quería gastar tanto dinero, según dijo en el programa Hoy Día.

La actriz explicó que solía conseguirlas en China Town, en la calle y hasta en Times Square. “Yo nunca gastaba dinero en bolsas, yo siempre me compraba mi repliquita en China Town o en las calles, en Times Square a veces las venden. No eran carísimas y, pues, yo me la compré ahí”, dice en la emisión.

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En la misma entrevista, Eiza asegura que la diferencia de precio frente a una pieza original era amplia. “Por la mitad del precio, una cuarta, cuarta, cuarta parte del precio”, detalló.

Sus declaraciones se vuelven tema en redes sociales, donde usuarios publican mensajes de apoyo y orgullo hacia la actriz. Entre los comentarios que circulan aparecen frases como “Mi chica de tianguis” y “Orgullo mexicano”.

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Eiza revela que al llegar a Nueva York prefería comprar bolsas de lujo réplica en lugar de originales para ahorrar dinero (Efe)
Eiza revela que al llegar a Nueva York prefería comprar bolsas de lujo réplica en lugar de originales para ahorrar dinero (Efe)

Eiza González y su incursión en la pantalla anglosajona

El camino de Eiza González en Hollywood se ha caracterizado por una constante evolución y una presencia cada vez más sólida en proyectos de alto perfil.

Eiza inició su carrera en México en 2007, protagonizando la telenovela Lola, érase una vez. Más tarde participó en producciones como Sueña conmigo y Amores verdaderos. Su salto internacional ocurrió en 2013, cuando se establece en Estados Unidos y actúa en la serie From Dusk Till Dawn: The Series, lo que marca su entrada al mercado angloparlante.

En cine, su proyección internacional comenzó con Baby Driver, seguida de papeles en Alita: Battle Angel, Godzilla vs. Kong y la reciente Mike & Nick & Nick & Alice. Además, incursionó en la música y el modelaje, diversificando su carrera.

La actriz compartió que adquiría sus bolsas en China Town y Times Square, evitando gastar en piezas costosas (IG)
La actriz compartió que adquiría sus bolsas en China Town y Times Square, evitando gastar en piezas costosas (IG)

En los últimos años, Eiza se consolida como figura recurrente en el cine de acción y como colaboradora habitual del director Guy Ritchie. Con él ha trabajado en The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024), Fountain of Youth y, recientemente, In the Grey, donde interpreta a una negociadora en situaciones límite.

Estas colaboraciones la posicionan como una de las pocas protagonistas femeninas bajo la dirección del británico, destacando por interpretar personajes inteligentes, fuertes y complejos.

En 2026, Eiza protagonizó Iron Jane, un filme sobre el mundo del culturismo femenino, que exige una transformación física y emocional significativa. Este papel representa uno de los mayores retos en su trayectoria, tanto por la exigencia del entrenamiento como por la exploración emocional del personaje.

Eiza consolidó su fama en México por sus papeles en 'Lola, érase una vez' y 'Sueña conmigo' antes de su salto a Hollywood (Cuartoscuro)
Eiza consolidó su fama en México por sus papeles en 'Lola, érase una vez' y 'Sueña conmigo' antes de su salto a Hollywood (Cuartoscuro)

Eiza González continúa ampliando su portafolio con roles desafiantes y proyectos que priorizan la versatilidad actoral, consolidando su presencia en Hollywood y apostando por historias complejas que requieren una transformación total.

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