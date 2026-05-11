Américo Villarreal sale al paso de rumores sobre restricciones para ingresar a Estados Unidos: “Sí tengo visa”

Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de un ambiente diplomático tenso, en el que Washington ha incrementado la cancelación de documentos de viaje a funcionarios mexicanos, particularmente a miembros de la administración de Morena.

En medio de la tormenta diplomática que rodea al partido gobernante Morena, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, salió al paso este lunes para confirmar que sí cuenta con visa estadounidense vigente.

Al ser cuestionado por la prensa sobre su situación migratoria, el mandatario respondió: “He estado asistiendo a diversos actos en Estados Unidos, hemos ido a una sesión de la ONU a hablar de la Agenda 2030, hemos tenido giras por el estado de Texas, en San Antonio, hemos tenido presencia en Laredo”, declaró.

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Villarreal Anaya reiteró que su documento migratorio sigue activo y enfatizó que ha participado públicamente en diversos actos en territorio estadounidense cuando ha sido necesario.

El contexto: una ola de revocaciones que sacude a Morena

Las declaraciones del gobernador no surgen en el vacío. Desde 2025, el gobierno de Donald Trump ha convertido la revocación de visas en una de sus principales herramientas de presión contra la clase política mexicana.

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Según información publicada por Reuters, el gobierno estadounidense ha revocado las visas de otros gobernadores morenistas, entre ellos Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Marina del Pilar Ávila (Baja California). En el caso más grave, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente a Rocha Moya de presuntos vínculos con Los Chapitos, y México enfrenta ya una solicitud de extradición.

La situación ha generado una “discreta conmoción” en la élite política mexicana. Dos fuentes del gobierno latinoamericano confirmaron a Reuters que al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos han tenido sus visas canceladas, la mayoría de Morena, aunque también de otros partidos.

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El gobierno federal evitó confirmar si la cancelación del permiso estadounidense para Rubén Rocha Moya está relacionada con las advertencias del embajador Johnson sobre corrupción, a pesar de las revelaciones del Los Angeles Times. (Infobae-Itzallana)

Villarreal, bajo la lupa: su nombre ya circula en esferas de alto nivel

Que el gobernador tamaulipeco haya salido a desmentir rumores no es un hecho menor. De acuerdo con información que circula en distintas esferas de alto nivel del gobierno mexicano y estadounidense, Américo Villarreal encabeza junto a Marina del Pilar la lista de morenistas contra quienes Estados Unidos estaría iniciando procesos formales de demanda en sus tribunales.

Villarreal Anaya es miembro de Morena y gobierna Tamaulipas desde el 1 de octubre de 2022. Antes de llegar a la gubernatura, fue senador de la República por el mismo estado entre 2018 y 2022. Militó en el PRI desde 1983 hasta 2017, año en que ingresó a las filas de Morena.

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Lo que complica su posición es un detalle que no ha pasado desapercibido: antes de convertirse en gobernador de Tamaulipas, fue el delegado de Morena en Sinaloa para operar la elección de Rubén Rocha Moya, cuya colusión con Los Chapitos constituye hoy la columna vertebral de la acusación del Departamento de Justicia.