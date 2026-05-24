México

Alito Moreno acusa a Morena de poner en riesgo la relación con EU por posible llegada de Irán a México

Moreno criticó la posibilidad de que la selección de Irán instale su campamento base en México para el Mundial 2026, acusando al gobierno federal y a Morena de poner al país en medio de tensiones internacionales con Estados Unidos

Guardar
Google icon
Alejandro Moreno criticó la posible llegada de Irán a México durante del Mundial. Foto: Captura de video
Alejandro Moreno criticó la posible llegada de Irán a México durante del Mundial. Foto: Captura de video

Las declaraciones de Alejandro “Alito” Moreno sobre la posible instalación del campamento base de la selección de Irán en México generaron una nueva polémica política en redes sociales.

El dirigente nacional del PRI calificó como un error del gobierno federal permitir que el combinado iraní utilice territorio mexicano, y acusó a Morena de situar al país “en medio” de una tensión internacional entre Irán y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Sus comentarios surgieron después de darse a conocer que la Federación Iraní de Futbol planea mudar su base de Arizona a Tijuana debido a cuestiones migratorias y de seguridad relacionadas con Estados Unidos.

“Falta de visión” según Alito Moreno

A través de un mensaje en redes sociales, el líder priista criticó la posibilidad de que Irán use México como sede de concentración durante la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

X: @alitomorenoc
X: @alitomorenoc

Moreno afirmó que la decisión podría enviar “una señal equivocada” en un contexto delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, mientras persisten negociaciones económicas y de seguridad entre ambos países.

El político campechano sostuvo que el gobierno de Morena estaría actuando con “torpeza” al permitir una situación que, según él, podría derivar en tensiones diplomáticas innecesarias.

En su posicionamiento, aseguró que la estabilidad nacional “no debe ponerse en riesgo por decisiones mal pensadas”.

Las declaraciones de Alito Moreno dividieron opiniones en redes sociales.

Simpatizantes del PRI respaldaron su postura, mientras que otros usuarios señalaron que el traslado del campamento iraní responde principalmente a decisiones logísticas de la FIFA y la federación asiática, en vez de una estrategia política del gobierno mexicano.

Muchas personas en redes lo tundieron ante sus declaraciones.
Muchas personas en redes lo tundieron ante sus declaraciones.

Traslado de la selección de Irán a Tijuana

La controversia comenzó después de que Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, anunciara que la selección establecería su base mundialista en Tijuana, Baja California.

Según medios internacionales, la decisión fue aprobada por la FIFA y responde a problemas con visados estadounidenses y a tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán. Irán tenía previsto instalarse en Arizona, pero las dificultades para garantizar el ingreso de jugadores y cuerpo técnico a Estados Unidos obligaron a modificar la logística del equipo rumbo al torneo.

Desde Tijuana, la selección podría trasladarse vía aérea a Los Ángeles y Seattle, ciudades donde disputará sus partidos de fase de grupos.

No es la primera vez que Alejandro Moreno fija postura sobre el conflicto con Irán. En meses recientes, el dirigente del PRI expresó públicamente su respaldo a la política de Estados Unidos frente al país asiático y sostuvo que México debe mantener una alianza estratégica con Washington.

Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo del 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo del 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Debate político por el papel de México en el Mundial<b> </b>2026

La discusión sobre el papel de México en el Mundial 2026 se reactivó en el ámbito político tras las declaraciones de Alito Moreno.

Aunque no existe hasta el momento una postura oficial del gobierno federal sobre el campamento iraní, la intervención del dirigente priista generó críticas y polarización alrededor de uno de los eventos deportivos más relevantes que organizará el país en los próximos años.

Temas Relacionados

Alito MorenoPANPRIPolítica Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

El humor mordaz tras bambalinas revela cómo el ingenio superó la adversidad para poner a México en la historia del fútbol

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Sheinbaum destaca acuerdo comercial con la Unión Europea durante anuncio de “Precio justo del cacao” en Tabasco

La directora de Alimentación para el Bienestar dio a conocer que en septiembre iniciará la construcción de la Planta Agroindustrial de Chocolate en Comalcalco

Sheinbaum destaca acuerdo comercial con la Unión Europea durante anuncio de “Precio justo del cacao” en Tabasco

Ignacio Mier señala falta de pruebas en caso Rocha Moya y apunta “testigos protegidos”

Coordinador de las y los Senadores de Morena reaccionó a los citatorios de la FGR

Ignacio Mier señala falta de pruebas en caso Rocha Moya y apunta “testigos protegidos”

Marina: incendio en dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz deja tres estudiantes atendidos por inhalación de humo

Las causas del siniestro se desconocen hasta el momento

Marina: incendio en dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz deja tres estudiantes atendidos por inhalación de humo

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy sábado 23 de mayo: se registra choque múltiple sobre Río Becerra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Cae “El Puerco”, jefe de plaza del Cártel Mafia Veracruzana, por el asesinato de la maestra Irma Hernández

Reaparece Rubén Rocha Moya para confirmar que atenderá citatorio de la FGR: “No tengo nada que temer”

Juan de Dios Gámez confirma citatorio de la FGR por acusaciones de EEUU: “Siempre he actuado con legalidad”

Segob aclara que citatorios de la FGR a autoridades de Chihuahua y Sinaloa no tienen interés político

FGR cita a declarar a Rubén Rocha Moya por acusaciones de EEUU que lo vinculan con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Llega ‘México 86′ estelarizada por Diego Luna a las pantallas de la Cineteca Nacional de las Artes y Chapultepec

Deadmau5 regresa a México con espectacular concierto gratis en el Monumento a la Revolución: cuándo será

Durante su paso por Egipto Canelo Álvarez sorprendió con emotivo mensaje a Fernanda Gómez por su quinto aniversario

Christian Nodal se sincera sobre su nuevo disco Bandera Blanca: “No fue nada bonito hacer este álbum”

Captan al hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula de fiesta en Acapulco, al estilo de su padre en los 80

DEPORTES

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

El cuerpo técnico de México en el Mundial 2026: quienes trabajan detrás del equipo del Tri

NFL en México: así puedes inscribir a tus hijos al campamento de los Rams

Policías de la SSC detienen a dos personas por supuesta reventa para la final Pumas vs Cruz Azul

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en la clasificación del GP de Canadá

¡Histórico triunfo! Noel León primer mexicano en lograr una victoria en Fórmula 2