Alito Moreno acusa a Morena de poner en riesgo la relación con EU por posible llegada de Irán a México

Alejandro Moreno criticó la posible llegada de Irán a México durante del Mundial. Foto: Captura de video

Las declaraciones de Alejandro “Alito” Moreno sobre la posible instalación del campamento base de la selección de Irán en México generaron una nueva polémica política en redes sociales.

El dirigente nacional del PRI calificó como un error del gobierno federal permitir que el combinado iraní utilice territorio mexicano, y acusó a Morena de situar al país “en medio” de una tensión internacional entre Irán y Estados Unidos.

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Sus comentarios surgieron después de darse a conocer que la Federación Iraní de Futbol planea mudar su base de Arizona a Tijuana debido a cuestiones migratorias y de seguridad relacionadas con Estados Unidos.

“Falta de visión” según Alito Moreno

A través de un mensaje en redes sociales, el líder priista criticó la posibilidad de que Irán use México como sede de concentración durante la Copa del Mundo 2026.

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X: @alitomorenoc

Moreno afirmó que la decisión podría enviar “una señal equivocada” en un contexto delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, mientras persisten negociaciones económicas y de seguridad entre ambos países.

El político campechano sostuvo que el gobierno de Morena estaría actuando con “torpeza” al permitir una situación que, según él, podría derivar en tensiones diplomáticas innecesarias.

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En su posicionamiento, aseguró que la estabilidad nacional “no debe ponerse en riesgo por decisiones mal pensadas”.

Las declaraciones de Alito Moreno dividieron opiniones en redes sociales.

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Simpatizantes del PRI respaldaron su postura, mientras que otros usuarios señalaron que el traslado del campamento iraní responde principalmente a decisiones logísticas de la FIFA y la federación asiática, en vez de una estrategia política del gobierno mexicano.

Muchas personas en redes lo tundieron ante sus declaraciones.

Traslado de la selección de Irán a Tijuana

La controversia comenzó después de que Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, anunciara que la selección establecería su base mundialista en Tijuana, Baja California.

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Según medios internacionales, la decisión fue aprobada por la FIFA y responde a problemas con visados estadounidenses y a tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán. Irán tenía previsto instalarse en Arizona, pero las dificultades para garantizar el ingreso de jugadores y cuerpo técnico a Estados Unidos obligaron a modificar la logística del equipo rumbo al torneo.

Desde Tijuana, la selección podría trasladarse vía aérea a Los Ángeles y Seattle, ciudades donde disputará sus partidos de fase de grupos.

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No es la primera vez que Alejandro Moreno fija postura sobre el conflicto con Irán. En meses recientes, el dirigente del PRI expresó públicamente su respaldo a la política de Estados Unidos frente al país asiático y sostuvo que México debe mantener una alianza estratégica con Washington.

Jugadores de la selección de Irán saludan a la afición durante un evento organizado para el gobierno antes de que el equipo se dirija a su campamento y juegos de preparación en Turquía antes de la Copa Mundial el miércoles 13 de mayo del 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

Debate político por el papel de México en el Mundial<b> </b>2026

La discusión sobre el papel de México en el Mundial 2026 se reactivó en el ámbito político tras las declaraciones de Alito Moreno.

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Aunque no existe hasta el momento una postura oficial del gobierno federal sobre el campamento iraní, la intervención del dirigente priista generó críticas y polarización alrededor de uno de los eventos deportivos más relevantes que organizará el país en los próximos años.